TikTok listo para regresar a la App Store esta noche antes del lanzamiento del nuevo iPhone la próxima semana.

Últimas noticias de Mark Gurman en Bloomberg: Se informa que la abogada de Trump, Pam Bondi, ha redactado una carta a Apple que otorga a la empresa permiso para restablecer TikTok en la App Store.

La situación actual de TikTok en el iPhone es complicada. Los iPhones con TikTok ya instalado pueden seguir utilizando la aplicación. TikTok también está disponible a través de la web.

Pero TikTok no puede emitir actualizaciones de la aplicación a través de la App Store. La aplicación tampoco se puede volver a descargar si se elimina. Y lo más importante, para el próximo lanzamiento del iPhone de gama baja de Apple planeado para la próxima semana, TikTok no se puede transferir de un iPhone a otro. Por ejemplo, la aplicación no se restaura desde una copia de seguridad de iCloud.

Gurman agrega que Apple confirmó que la aplicación volverá “el jueves por la noche”.

Apple y Google estaban legalmente obligados a eliminar TikTok de la App Store después de que ByteDance de China no lograra desprenderse de la propiedad.

A pesar de que el proyecto de ley fue aprobado en el Congreso y firmado por el ex presidente Biden, la administración Biden optó por posponer la aplicación y dejar que la administración entrante de Trump decidiera cómo proceder.

El presidente Trump señaló su apoyo para que TikTok siguiera estando disponible después de haber presionado inicialmente para que se prohibiera la aplicación durante su primer mandato. El apoyo de Trump para posponer la prohibición se concretó en una extensión de 75 días para que ByteDance llegara a un acuerdo con empresas estadounidenses y posiblemente incluso con el gobierno de EE. UU.

