TikTok lanza Whee, una aplicación social inspirada en Instagram para amigos.

ByteDance, el creador de la popularísima aplicación de redes sociales basada en vídeos TikTok, ha lanzado silenciosamente una nueva app llamada Whee. Se trata de una plataforma de intercambio de fotos aparentemente destinada a competir con Instagram, Snapchat, BeReal, y otras similares. La nueva app está disponible para descargar en la tienda de Google Play y en la App Store de Apple en algunos mercados fuera de los Estados Unidos.

El creador de TikTok lanza Whee, un aparente clon de Instagram

Whee debutó en la Play Store sin ningún tipo de fanfarria. ByteDance afirma que la app ofrecerá una experiencia de intercambio de fotos más íntima y auténtica entre amigos. “Whee es una nueva app social creada para mantenerte conectado con tus amigos cercanos a través de los momentos espontáneos de la vida”, reza la descripción oficial. “Captura y comparte fotos de la vida real que solo tus amigos pueden ver, permitiéndote ser tu yo más auténtico. Whee es el mejor lugar para que los amigos cercanos compartan momentos de la vida.”

Según el fundador de APKMirror, Artem Russakovskii, Whee actualmente está disponible en más de una docena de países. Aunque no pudimos descargar la app, Android Authority sí pudo hacerlo. Sin embargo, la app no funcionó, mostrando un error al intentar iniciar sesión (aparentemente puedes iniciar sesión con tu cuenta existente de TikTok). El uso de una VPN no ayudó. Por lo tanto, no podemos decirte qué diferencia a Whee de las plataformas de redes sociales existentes. Las capturas de pantalla proporcionadas por ByteDance revelan algunas pistas.

Por lo que podemos ver, Whee es una versión más íntima de Instagram. Te permite compartir fotos con tus amigos cercanos. Tal vez sea una app independiente equivalente al filtro de Amigos Cercanos de Instagram. Cuando está activado, tus publicaciones e historias solo son visibles para los amigos seleccionados. Whee puede funcionar de manera similar, permitiendo a los amigos compartir recuerdos sin permitir que el mundo entero los vea. Es ligeramente diferente de BeReal, que anima a los usuarios a compartir fotos en tiempo real sin editarlas.

TikTok ya tiene un clon de Instagram

Curiosamente, esta es la segunda app inspirada en Instagram que ByteDance ha lanzado en los últimos meses. TikTok Notes debutó en abril como una nueva plataforma para compartir fotos con notas. La empresa la describe como “una plataforma de estilo de vida que ofrece contenido informativo de foto-texto sobre la vida de las personas”. Su objetivo es convertir a TikTok Notes en el destino definitivo para compartir consejos de viaje, recetas de cocina y otras formas de contenido que pueden requerir notas de texto junto a fotos y videos.

Mientras que TikTok Notes está diseñada para permitirte compartir contenido con el público, Whee es una plataforma de redes sociales más íntima. Parece que el creador de TikTok ha tomado Instagram y lo ha separado en dos apps distintas para diferentes casos de uso. El tiempo dirá si ByteDance planea lanzar la nueva app en los Estados Unidos, donde TikTok está enfrentando una prohibición a nivel nacional. La empresa tiene hasta enero de 2025 para vender la app o salir del país, a menos que obtenga una orden judicial que bloquee la prohibición.