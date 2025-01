TikTok está restaurando el servicio, gracias a Trump según Reuters.

“

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) – TikTok dijo el domingo que estaba restaurando su servicio después de que el presidente electo Donald Trump dijera que reviviría el acceso de la aplicación en los EE.UU. cuando regrese al poder el lunes.

La declaración se produjo después de que los usuarios de EE.UU. informaran que podían acceder al sitio web del servicio propiedad de China, mientras que la propia aplicación TikTok, mucho más utilizada, comenzó a volver a estar en línea para algunos usuarios con solo unos pocos servicios básicos.

“De acuerdo con nuestros proveedores de servicios, TikTok está en proceso de restaurar el servicio”, dijo TikTok en un comunicado que agradeció a Trump por “proporcionar la claridad y la garantía necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no sufrirán penalizaciones por proporcionar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses y permitir que más de 7 millones de pequeñas empresas prosperen”.

TikTok dejó de funcionar para los usuarios de EE.UU. tarde el sábado antes de que una ley que lo cerraría por motivos de seguridad nacional entrara en vigor el domingo. Funcionarios de EE.UU. habían advertido que bajo la empresa matriz china ByteDance existía el riesgo de que los datos de los estadounidenses fueran mal utilizados.

Trump dijo que “extendería el período de tiempo antes de que entren en vigor las prohibiciones de la ley, para que podamos llegar a un acuerdo para proteger nuestra seguridad nacional”.

“Me gustaría que los Estados Unidos tuvieran una participación del 50% en una empresa conjunta”, escribió en Truth Social.

Trump dijo que la orden ejecutiva especificaría que no habría responsabilidad para ninguna empresa que ayudara a evitar que TikTok se apagara antes de su orden.

Trump dijo anteriormente que probablemente daría a TikTok una prórroga de 90 días para el veto después de asumir el cargo, una promesa que TikTok citó en un aviso publicado para los usuarios en la aplicación.

“Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en los EE.UU. Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora. Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. Por favor, mantente atento,” un mensaje notificó a los usuarios de TikTok, que desapareció de las tiendas de aplicaciones de Apple (NASDAQ:) y Google (NASDAQ:) tarde el sábado.

Incluso si es temporal, el cierre sin precedentes de TikTok está destinado a tener un impacto de gran alcance en las relaciones entre EE.UU. y China, en la política estadounidense, en el mercado de redes sociales y en millones de estadounidenses que dependen económicamente y culturalmente de la aplicación.

El hecho de que Trump salve a TikTok representa un cambio de postura respecto a su primer mandato. En 2020, intentó prohibir la aplicación de vídeo corto por preocupaciones de que la empresa estuviera compartiendo información personal de los estadounidenses con el gobierno chino. Más recientemente, Trump ha dicho que tiene “un lugar cálido en mi corazón para TikTok”, acreditando a la aplicación por ayudarle a ganar a los jóvenes votantes en las elecciones de 2024. En agosto de 2020, Trump firmó una orden ejecutiva dando a ByteDance 90 días para vender TikTok, pero luego bendijo un acuerdo estructurado como una asociación en lugar de una desinversión que habría incluido a Oracle (NYSE:) y Walmart (NYSE:) tomando participaciones en la nueva empresa. No todos los miembros del Partido Republicano de Trump estuvieron de acuerdo con los esfuerzos para eludir la ley y “Salvar a TikTok”. Los senadores republicanos Tom y Pete Ricketts dijeron en un comunicado conjunto: “Ahora que la ley ha entrado en vigor, no hay base legal para ningún tipo de ‘prórroga’ de su fecha efectiva. Para que TikTok vuelva a estar en línea en el futuro, ByteDance debe aceptar una venta que satisfaga los requisitos de desinversión cualificados de la ley al romper todos los lazos entre TikTok y China Comunista.” Los EE.UU. nunca han prohibido una plataforma de redes sociales importante. La ley aprobada de forma abrumadora por el Congreso da a la administración Trump entrante amplias facultades para prohibir o buscar la venta de otras aplicaciones de propiedad china. Otras aplicaciones propiedad de ByteDance, incluida la aplicación de edición de video CapCut y la aplicación social de estilo de vida Lemon8, también estaban fuera de línea y no estaban disponibles en las tiendas de aplicaciones de los EE.UU. hasta tarde el sábado. Apple y Google no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. MOVIMIENTO A ALTERNATIVAS Bajo la ley aprobada el año pasado y ratificada el viernes por unanimidad por la Corte Suprema de los EE.UU., la plataforma tenía hasta el domingo para cortar lazos con su casa matriz en China o cerrar su operación en los EE.UU. para resolver las preocupaciones de que representa una amenaza para la seguridad nacional. La Embajada China en Washington acusó el viernes a los EE.UU. de usar un poder estatal injusto para suprimir a TikTok. “China tomará todas las medidas necesarias para defender resueltamente sus legítimos derechos e intereses,” dijo un portavoz. La incertidumbre sobre el futuro de la aplicación ha llevado a los usuarios – en su mayoría jóvenes – a buscar alternativas, incluido el chino RedNote. Competidores como Meta (NASDAQ:) y Snap han visto aumentar el precio de sus acciones este mes antes del veto, ya que los inversores apuestan por un aumento de usuarios y dólares publicitarios. MOMENTO DE “PELO EN LLAMAS” Las búsquedas en la web de “VPN” se dispararon en los minutos después de que los usuarios de EE.UU. perdieran el acceso a TikTok, según Google Trends. Los usuarios de Instagram se preocuparon por si seguirían recibiendo mercancía que habían comprado en TikTok Shop, el brazo de comercio electrónico de la plataforma de video. Las firmas de marketing que dependen de TikTok se apresuraron a preparar planes de contingencia en lo que un ejecutivo describió como un momento de “pelo en llamas” después de meses de sabiduría convencional que decía que se materializaría una solución para mantener la aplicación funcionando. El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, tiene previsto asistir a la inauguración presidencial de los EE.UU. y asistir a un mitin con Trump el domingo, según una fuente citada por Reuters. Pretendientes, incluido el ex propietario de los Dodgers de Los Ángeles, Frank McCourt, han expresado interés en el negocio de rápido crecimiento que los analistas estiman que podría valer hasta $50 mil millones. Según informes de medios, Beijing también ha mantenido conversaciones sobre la venta de las operaciones de TikTok en los EE.UU. al multimillonario y aliado de Trump, Elon Musk, aunque la empresa lo ha negado. La startup de motores de búsqueda de EE.UU., Perplexity AI, presentó una oferta el sábado a ByteDance para que Perplexity se fusionara con TikTok EE.UU., según una fuente familiarizada con los planes de la empresa citada por Reuters. Perplexity se fusionaría con TikTok EE.UU. y crearía una nueva entidad combinando la empresa fusionada con otros socios, agregó la persona. ByteDance, una empresa privada, es aproximadamente el 60% propiedad de inversores institucionales como BlackRock (NYSE:) y General Atlantic, mientras que sus fundadores y empleados poseen el 20% cada uno. Tiene más de 7,000 empleados en los EE.UU.

