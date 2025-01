TikTok está de vuelta, aquí está todo lo que necesitas saber

Después de estar fuera de línea en los Estados Unidos durante 14 horas, TikTok dice ahora que está en proceso de restablecer el servicio. En una declaración publicada en las redes sociales, la compañía dijo:

En acuerdo con nuestros proveedores de servicios, TikTok está en proceso de restablecer el servicio. Agradecemos al Presidente Trump por proporcionar la claridad y seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no enfrentarán penalidades por proporcionar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses y permitir que más de 7 millones de pequeñas empresas prosperen.

Es una posición firme a favor de la Primera Enmienda y en contra de la censura arbitraria. Trabajaremos con el Presidente Trump en una solución a largo plazo que mantenga a TikTok en los Estados Unidos.

Noticias recientes sobre la prohibición de TikTok

TikTok se desconectó a las 10:30 p. m. hora del este en los Estados Unidos el sábado, ya que se promulgó una prohibición federal. Apple posteriormente eliminó la aplicación de la App Store, diciendo que está "obligada a seguir las leyes en las jurisdicciones donde opera".

Como hemos explicado anteriormente, la carga de hacer cumplir la prohibición federal de TikTok recae en los socios de TikTok como Apple, Google, Oracle y más. En la declaración de hoy, TikTok dice que ha llegado a un "acuerdo" con los proveedores de servicios para efectivamente ignorar la ley debido a la falta de aplicación.

TikTok también agradece al Presidente Trump por "proporcionar la claridad necesaria" a esos socios para garantizar que no enfrentarán "penalidades" por restablecer el acceso al servicio.

La administración Biden había indicado previamente que no aplicaría la prohibición, trasladando esa responsabilidad a la administración Trump. A pesar de los comentarios de la administración Biden, TikTok aún optó por apagarse el sábado por la noche, una medida que el equipo de Biden calificó de "truco".

El anuncio de hoy de TikTok llega después de que el Presidente electo Trump publicara en redes sociales que emitirá una orden ejecutiva para "extender el período de tiempo antes de que entren en vigor las prohibiciones de la ley". Presumiblemente, esta es la "claridad necesaria" a la que hace referencia la declaración de TikTok hoy.

Lo que suceda a continuación es tan incierto como siempre. En su publicación en redes sociales hoy, Trump planteó la posibilidad de que Estados Unidos tenga "una participación del 50% en una empresa conjunta" para TikTok:

¡Le pido a las empresas que no permitan que TikTok permanezca inactivo! Emitiré una orden ejecutiva el lunes para extender el período de tiempo antes de que entren en vigor las prohibiciones de la ley, para que podamos llegar a un acuerdo para proteger nuestra seguridad nacional. La orden también confirmará que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que haya ayudado a evitar que TikTok se apagara antes de mi orden. Los estadounidenses merecen ver nuestra emocionante inauguración el lunes, así como otros eventos y conversaciones. Me gustaría que Estados Unidos tuviera una posición del 50% de propiedad en una empresa conjunta. Haciendo esto, salvamos a TikTok, lo dejamos en buenas manos y permitimos que siga adelante. Sin aprobación de EE. UU., no hay TikTok. Con nuestra aprobación, vale cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones.

Por lo tanto, mi idea inicial es una empresa conjunta entre los propietarios actuales y/o nuevos propietarios, en la cual Estados Unidos obtenga una participación del 50% en una empresa conjunta establecida entre Estados Unidos y la compra que elijamos.

En una publicación en Bluesky, el reportero de NPR Bobby Allyn cita a una "persona cercana a TikTok" y dice que las "declaraciones de la administración Biden sobre la no aplicación no tranquilizaron a los proveedores de servicios web Oracle y Akamai". La publicación de Truth Social de Trump de hoy, sin embargo, los convenció.

Allyn dice que Apple y Google "no están involucrados en esto". Esto sugeriría que TikTok no volverá a la App Store o a la Play Store hoy.

Según la ley, un presidente puede retrasar la prohibición de TikTok por 90 días, pero solo si hay evidencia de que se ha hecho "un progreso significativo" hacia una posible venta. La ley originalmente le dio a la empresa matriz vinculada a China, ByteDance, nueve meses para vender TikTok, pero ese plazo expiró hoy. No hay evidencia de que TikTok haya hecho "un progreso significativo" hacia una venta.

Durante su primera administración, Trump apoyó la idea de prohibir TikTok en Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional.

Apple no ha comentado sobre el anuncio de hoy de TikTok. A partir de las 12:45 p.m. hora del este el domingo, la aplicación sigue sin estar disponible en la App Store.

