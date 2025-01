TikTok dice que ‘se oscurecerá’ si el gobierno de EE. UU. no interviene.

TikTok desafió la ley, argumentando que viola las protecciones de libertad de expresión para sus 170 millones de usuarios en el país. Pero la decisión de la Corte Suprema significa que la versión estadounidense de la aplicación será eliminada de las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento web, a menos que se encuentre un comprador en los próximos días. Se pensaba que la prohibición no afectaría a los usuarios de TikTok que ya tienen la aplicación descargada en sus teléfonos. Pero la declaración reciente de TikTok el viernes sugiere que podría volverse inmediatamente no disponible para todos los usuarios existentes, así como para aquellos que buscan descargarla. El mandato del presidente Joe Biden está a punto de terminar el lunes, con Donald Trump a punto de asumir como el próximo presidente ese día. La Casa Blanca dijo anteriormente que sería responsabilidad del nuevo presidente hacer cumplir la ley. Trump ha indicado que está en contra de la prohibición, después de apoyar inicialmente la decisión. “Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy lejano, pero debo tener tiempo para revisar la situación”, dijo el viernes. ByteDance ha prometido no vender TikTok y dijo que planeaba cerrar las operaciones en Estados Unidos de la aplicación el domingo a menos que haya un indulto. Los legisladores demócratas y republicanos votaron para prohibir la aplicación de intercambio de videos el año pasado, debido a preocupaciones sobre sus vínculos con el gobierno chino. TikTok ha declarado repetidamente que no comparte información con Beijing.