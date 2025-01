TikTok asegura que los empleados de Estados Unidos conservarán sus trabajos aunque la aplicación sea prohibida.

“

TikTok envió un mensaje el martes para asegurar a sus empleados en Estados Unidos que seguirán teniendo trabajo la próxima semana, incluso si la Corte Suprema respalda una ley que llevaría a la prohibición de la aplicación de videos en los Estados Unidos el domingo.

El mensaje marca un cambio de tono por parte de TikTok, que por lo demás había dicho que estaba segura de que saldría victoriosa de su desafío legal a la ley. También muestra que la empresa no planea dejar Estados Unidos a corto plazo, incluso si es prohibida.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, está luchando contra una ley del año pasado que prohibiría la aplicación a menos que sus operaciones en Estados Unidos sean vendidas a un propietario no chino. TikTok envió un mensaje a su personal el martes reconociendo la incertidumbre en torno a la próxima decisión y asegurando a los empleados que seguirán siendo pagados. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión antes de que la ley entre en vigencia el domingo.

“Su empleo, salario y beneficios están seguros, y nuestras oficinas seguirán abiertas, incluso si esta situación no se resuelve antes de la fecha límite del 19 de enero”, escribió Nicky Raghavan, jefa global de recursos humanos de TikTok, en el mensaje, que fue obtenido por The New York Times. “La ley no está escrita de manera que afecte a las entidades a través de las cuales están empleados, solo la experiencia de los usuarios en los Estados Unidos”.

La ley sancionará a las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento en internet por distribuir o actualizar la aplicación de TikTok, prohibiendo efectivamente la plataforma. No obligaría al cierre de las oficinas de TikTok en Estados Unidos.

El mensaje también señaló: “Nuestro equipo directivo sigue enfocado en la planificación de diversos escenarios y en continuar planificando el camino a seguir”.

La nota, que elogió a los empleados por su “resiliencia y dedicación”, fue una de las pocas referencias internas de la empresa a su batalla legal en los últimos meses. A pesar de la amenaza existencial que enfrenta TikTok, ha habido poco reconocimiento dentro de la empresa de que pronto podría ser prohibida en Estados Unidos, según antiguos empleados que hablaron con The New York Times en noviembre. Algunos ejecutivos, en ocasiones, han tomado a la ligera la situación, sugiriendo en una reunión general que algún día sería tema de una película de Hollywood, dijeron algunos de ellos.

TikTok no respondió de inmediato a una consulta sobre su número actual de empleados en Estados Unidos, pero el mensaje fue enviado a un canal interno de “Noticias del equipo de Estados Unidos” con más de 13,000 empleados. TikTok ha dicho anteriormente que tiene más de 7,000 empleados en Estados Unidos.

“Mientras esperamos la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos antes del 19 de enero, sabemos que tienen muchas preguntas y desearíamos poder proporcionar un mapa claro de los próximos pasos”, escribió la Sra. Raghavan. “Sabemos que es inquietante no saber exactamente qué sucederá a continuación”.

