TikTok anuncia que el servicio regresará mientras los usuarios reaccionan al cierre

“No puedo creer que esté haciendo un Instagram reel para quejarme de esto en este momento porque normalmente, cuando algo sucede en el mundo, voy a TikTok,” dijo el influencer James Charles en un video el sábado por la noche.

El Sr. Charles, que tiene 20 millones de seguidores en Instagram, estaba reaccionando a la notificación que los usuarios en Estados Unidos habían recibido más temprano en la noche informándoles que la aplicación se quedaría sin servicio.

“Somos afortunados de que el Presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución,” decía el mensaje. “¡Manténganse en sintonía!”

A medida que se acercaba el cierre, la gente parecía confundida sobre lo que sucedería y cuándo.

“¿Los no americanos, aún pueden ver las cuentas americanas en TikTok o ya desaparecieron?” preguntó Tineke Younger, una chef y creadora de contenido, a sus seguidores en X.

Varios usuarios respondieron que sus videos todavía eran visibles.

En los días previos a la entrada en vigencia de la prohibición, incluso después de que la Corte Suprema dictaminara que el servicio debía ser vendido a una empresa no china o enfrentar una prohibición en Estados Unidos, muchos usuarios de TikTok mantenían la esperanza de que la aplicación fuera salvada y que los usuarios estadounidenses pudieran seguir usándola sin interrupciones. Otros intentaban lidiar con humor, como los creadores de TikTok que celebraron funerales —completos con ataúdes improvisados y elogios fúnebres— para la plataforma.

Pero para el sábado por la noche en Estados Unidos, estaba claro que esas esperanzas habían sido, al menos brevemente, en vano. Alix Earle, una popular creadora de TikTok, se dirigió directamente a Instagram para hacer una transmisión en directo con sus seguidores y procesar la noticia. La Sra. Earle bromeó diciendo que había intentado aprender mandarín para usar RedNote, una aplicación china de videos que se ha vuelto popular en los últimos días. Sin embargo, ya había sido prohibida en esa aplicación, afirmó.

Algo de alivio llegó finalmente el domingo cuando TikTok anunció que, después de las garantías del presidente electo Donald J. Trump, estaban trabajando para restaurar el servicio a los usuarios de EE. UU.

Antes de ese anuncio, los usuarios de TikTok habían estado buscando una solución alternativa a la prohibición en forma de redes privadas virtuales, o VPN, que encriptan la ubicación del usuario. El domingo, la demanda de VPN en EE. UU. aumentó un 827 por ciento, según Top10VPN, un sitio de reseñas de VPN.

La suposición de algunos era que la mayoría de los creadores de TikTok simplemente trasladarían su contenido a Instagram Reels, pero no todos estaban emocionados con esa opción.

“Fue tan decepcionante,” dijo Casey Lewis, quien escribe la newsletter de cultura juvenil After School, sobre el uso de Reels después de que la prohibición entrara en vigor. “TikTok, el algoritmo, simplemente me conoce y me da todo lo que quiero ver.”

Las aplicaciones gratuitas más populares en la tienda de aplicaciones de Apple después de la prohibición fueron, en su lugar, otros competidores de TikTok: Red Note y Likee, una aplicación de videos cortos con su propia página “Para Ti”. La tercera aplicación más descargada fue un servicio de VPN.

Las quejas sobre el cierre no se limitaron a los creadores de TikTok. Entre los que expresaron su apoyo a TikTok después de la prohibición se encontraba Elon Musk, un firme aliado del Sr. Trump, quien dijo estar en contra de la prohibición aunque señaló que seguiría siendo un competidor directo de su propio sitio de redes sociales, X.

“La situación actual en la que se permite a TikTok operar en América, pero X no se le permite operar en China es desequilibrada,” escribió el Sr. Musk. “Algo necesita cambiar.”

El senador Rand Paul de Kentucky llegó incluso a unirse a TikTok como una forma de “desobediencia civil” el sábado, instando a los seguidores de la aplicación a tomar acción en un video publicado en la plataforma y en X.

“A los 170 millones de estadounidenses que usan TikTok: No se rindan, no cedan,” dijo el Sr. Paul. “Resistan.”

Las llamadas para el regreso de TikTok parecen haber sido respondidas.

TikTok publicó en X el domingo que estaba “en proceso de restablecer el servicio” después de una promesa del Sr. Trump de que nadie enfrentaría sanciones financieras por alojar TikTok mientras el servicio intentaba encontrar una manera de cumplir con la ley.