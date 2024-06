TikTok advierte sobre posible prohibición en Estados Unidos sin fallo judicial sobre libertad de expresión | Noticias de Negocios

TikTok ha lanzado una largamente esperada lucha legal para evitar que su propietario chino sea obligado a vender las operaciones de la plataforma de videos cortos en los Estados Unidos, argumentando que viola los derechos de los estadounidenses a la libertad de expresión.

TikTok y la empresa matriz china ByteDance fueron informadas en abril de que tenían hasta enero del próximo año para desinvertir a TikTok en los EE. UU. o enfrentar la posibilidad de que la aplicación sea prohibida en el país.

La legislación, firmada por el presidente Joe Biden, otorga al gobierno de EE. UU. el poder de exigir dichas ventas por razones de seguridad nacional.

La preocupación en este caso se centra en los riesgos percibidos de que los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok podrían ser recopilados por Beijing y de que TikTok podría ser obligado por las autoridades chinas a espiarlos.

Ha insistido en que esto no se trata de intentar prohibir TikTok, pero la presentación del jueves impugnó que esa fuera la conclusión inevitable si la nueva ley iba a seguir vigente.

ByteDance dijo que una venta “no era posible tecnológicamente, comercialmente o legalmente”.

Los documentos también argumentaron que la ley viola los derechos de los estadounidenses a la libertad de expresión bajo la constitución y revelaron una inversión de $2 mil millones para proteger los datos de los usuarios estadounidenses.

Bajo un documento publicado al mismo tiempo, la pareja se comprometió a dar al gobierno de EE. UU. poder, descrito como un “interruptor de apagado”, para suspender TikTok en el país si no cumplía con una serie de compromisos de seguridad nacional y de datos.

El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Distrito de Columbia escuchará los argumentos sobre las demandas presentadas por TikTok, ByteDance y usuarios de TikTok el 16 de septiembre.

“Esta ley es un cambio radical de la tradición de este país de defender un Internet abierto, y senta un precedente peligroso que permite a las ramas políticas apuntar a una plataforma de discurso no deseado y obligarla a venderse o cerrarse”, dijeron ByteDance y TikTok en su solicitud.

“Esta administración ha determinado que prefiere intentar cerrar TikTok en los Estados Unidos y eliminar una plataforma de discurso para 170 millones de americanos, en lugar de seguir trabajando en una solución práctica, factible y efectiva para proteger a los usuarios estadounidenses a través de un acuerdo exigible”, dijeron los abogados de TikTok.

Argumentan que si la ley de seguridad nacional resulta en una prohibición de TikTok, debería aplicarse a otras entidades de propiedad china en los EE. UU.

Se espera que la lucha legal se convierta en un tema electoral, ya que el expresidente Donald Trump, quien recientemente se unió a TikTok, ha hablado en contra de una prohibición.

Mucho puede depender de la reacción pública al proceso legal que se avecina, con millones de votantes jóvenes probablemente molestos si parece probable una posible interrupción de TikTok.