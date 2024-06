TikTok acude a la corte con más pruebas para revocar la ley de prohibición en Estados Unidos.

TikTok y su empresa matriz china ByteDance han presentado un informe detallando su demanda contra el gobierno de EE. UU. por la propuesta de prohibición. Presentado en el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de D.C., el informe califica a la recién aprobada ley de prohibición de la aplicación como inconstitucional y una restricción a la libertad de expresión. Un grupo de creadores de TikTok, que también demandaron por separado al gobierno de EE. UU. por el mismo asunto, presentó un recurso similar.

Después de considerarlo durante años, el gobierno de EE. UU. finalmente formuló una ley para prohibir TikTok. El presidente Joe Biden firmó la ley el 24 de abril, justo un día después de que el Senado la aprobara. Los legisladores estadounidenses tienen preocupaciones de seguridad nacional con la plataforma debido a sus posibles lazos con el gobierno chino, algo que la empresa siempre ha negado. TikTok tiene hasta el 19 de enero de 2025 para vender sus operaciones en EE. UU. o enfrentar una prohibición a nivel nacional y salir del país.

Como era de esperar, la empresa no está de acuerdo con la decisión del gobierno de EE. UU. y desafió la ley en los tribunales. Presentó una demanda buscando un fallo que bloquee la ley. Un grupo de creadores de TikTok con sede en EE. UU. que obtienen su sustento de la aplicación también presentó una demanda similar. Todos argumentan que la prohibición propuesta viola los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses. Llamaron a la ley un intento de poner “una restricción extraordinaria sobre la libertad de expresión”.

Los demandantes han presentado informes reforzando sus argumentos, proporcionando al tribunal más evidencia que respalda su caso. TikTok dice que el gobierno de EE. UU. no consideró otras opciones y avanzó rápidamente con una ley para prohibir la aplicación. La empresa agrega que proporcionó a los legisladores estadounidenses “un plan extenso y detallado para mitigar los riesgos de seguridad nacional”, pero lo ignoraron y pasaron la ley apresuradamente.

“Nunca antes el Congreso ha señalado expresamente y cerrado un foro de la libre expresión”, lamenta en su nuevo informe TikTok sobre una ley inconstitucional del Congreso. “Nunca antes el Congreso ha silenciado tanta expresión en un solo acto”, continúa el informe en el mismo tono. “El Congreso no le dio a este tribunal casi nada que revisar. El Congreso no estableció conclusiones, por lo que no hay forma de saber por qué las mayorías de la Cámara y del Senado decidieron prohibir TikTok”.

El tribunal escuchará argumentos orales en la demanda de TikTok contra la ley de prohibición del gobierno de EE. UU. el 16 de septiembre de 2024. Ambas partes han solicitado al tribunal acelerar el caso y emitir su fallo para la primera semana de diciembre. Esto es para asegurar que TikTok tenga tiempo suficiente para apelar a una revisión de la Corte Suprema si es necesario. Como se mencionó anteriormente, la empresa tiene hasta el 19 de enero de 2025 para finalizar sus próximos pasos, ya sea vender la aplicación o salir de EE. UU.

El presidente Joe Biden puede extender el plazo, sin embargo. Podría hacerlo si ve suficiente progreso hacia una desinversión. Sin embargo, no será fácil para ByteDance vender el brazo de TikTok en EE. UU. a menos que decida regalar la plataforma a bajo precio. No hay muchos compradores que estén dispuestos a gastar miles de millones de dólares en TikTok sin obtener acceso a su codiciado algoritmo de recomendación, la clave de su éxito.

Se informa que una ley de exportación china bloquea la venta del algoritmo de recomendación de la plataforma. Por lo tanto, cualquier comprador podría tener que desarrollar un nuevo algoritmo desde cero, lo que podría afectar gravemente la experiencia del usuario. TikTok ya ha negado que esté desarrollando un algoritmo exclusivo para EE. UU. para una posible venta. Por ahora, aparentemente se centra en bloquear la ley y seguir adelante para ver más éxito en EE. UU. Su nuevo informe contiene cientos de páginas de comunicaciones con los legisladores estadounidenses explicando sus medidas para mitigar las preocupaciones de seguridad nacional. El tiempo dirá qué decide el tribunal.