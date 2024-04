Tiger Woods anota un 82 de 10 sobre el par para su peor puntuación en el Masters de su carrera.

Mark Schlabach, Escritor Senior de ESPN13 de abril de 2024, 06:24 p. m. ET

Cerrado

Escritor senior de fútbol americano universitario

Autor de siete libros sobre fútbol americano universitario

Graduado de la Universidad de Georgia

AUGUSTA, Ga. — Por segundo día consecutivo el sábado, Tiger Woods hizo historia en el Masters.

Sin embargo, esta vez, fue un récord que el ganador de 15 campeonatos de Grand Slam esperaba evitar.

Después de establecer el récord del Masters con su 24º corte consecutivo el viernes, Woods registró su peor puntuación en su 26º torneo en el Augusta National Golf Club con un 82 golpes en la tercera ronda. Fue su puntaje más alto en cualquier campeonato de Grand Slam durante su carrera.

Woods, cinco veces campeón del Masters, quedó 11 sobre par después de 54 hoyos y estaba empatado en el puesto 52 al final de su tercera ronda.

“El hecho de que no estaba pegando muy bien o pateando bien”, dijo Woods cuando se le preguntó cuál fue su mayor desafío el sábado. “No tuve una muy buena sesión de calentamiento y me mantuve así todo el día de hoy. Simplemente golpeé la pelota en todos los lugares que sé que no debería golpearla.

“Y fallé muchos putts. Putts fáciles y realizables. Fallé muchos de ellos.”

Después de comenzar el día con 1 sobre par después de 36 hoyos, Woods no tuvo un comienzo terrible en la tercera ronda. El jugador de 48 años hizo par en cada uno de los primeros tres hoyos, incluido un buen salvamento bajo un marcador en el hoyo 3.

Woods hizo bogey en el hoyo 4 después de enviar un intento de birdie de 38½ pies más allá del hoyo, luego falló un putt de 6 pies para par. Pero luego hizo el primer birdie del día en el hoyo 5, hundiendo un putt de 19 pies para volver a par en su ronda.

La ronda de Woods se convirtió en un desastre a partir de ahí. Hizo bogey en el hoyo 6 y doble bogey en el hoyo 7. En el hoyo 7, Woods envió su tiro de salida al matorral, salió de los árboles y tiró su tiro de aproximación hacia la izquierda. Luego hizo un mal golpe desde el rough a un bunker. Dejó un intento de bogey de 18 pies corto.

Fue el primer doble bogey de Woods en el No. 7 en su 99ª ronda en el Masters. Después de haber jugado 23 hoyos el viernes porque no pudo terminar su ronda de apertura retrasada por la lluvia debido a la oscuridad, Woods parecía cansado durante su recorrido alrededor del Augusta National el sábado. Solo había jugado 24 hoyos en un evento del PGA Tour antes del Masters.

“No diría que eran repeticiones mentales”, dijo Woods. “Es solo que no he competido y jugado mucho. Cuando tuve la oportunidad de cambiar las cosas y cuando hice ese putt en el 5, inmediatamente hice tres putts en el 6 y hice un mal golpe en el 7 y seguí yendo en la dirección equivocada. Cuando tuve oportunidades de cambiarlo, no lo hice.”

La ronda solo empeoraría. En el hoyo 8, un par 5, envió su tiro de salida a los árboles a la izquierda. Salió y luego su tiro de aproximación cayó 40 yardas corto del green. Su tiro de aproximación fue corto, y falló un putt de 4 pies para bogey.

Woods fue el primer jugador en hacer doble bogey en el No. 8 en el torneo. También fue la primera vez que tuvo dobles bogeys consecutivos en el Masters.

Falló un intento de par de 9 pies en el hoyo 9 para un bogey. Su 42 golpes, 6 sobre par en los primeros nueve hoyos, fue su peor registro en el Masters y empató su peor marcad en cualquier grande (tercera ronda del Open Championship de 2002).

“Claro, no pegó como quería, pero también como los putts, los greens allí afuera están tan rápidos”, dijo el inglés Tyrrell Hatton, quien jugó con Woods el sábado. “Ustedes, no se dan cuenta, incluso un putt de 2½ pies es brutal. Tienen tanto giro. Lo comienzas un centímetro afuera de tu línea de inicio y se desviará.”

Woods estiraba su espalda y hacía gestos de dolor después de pegar un tiro desde detrás de un árbol en el hoyo 9. Seguía doblándose en el tee del hoyo 10.

Cuando le preguntaron a Woods cuánto le costó jugar 23 hoyos el viernes, dijo: “Oh, sí, lo hizo.”

Woods hizo par en los dos primeros hoyos del segundo nueve hoyos. Después de un bogey en el hoyo 12, hizo un birdie en el par 5 del hoyo 13 con un putt de 8 pies. Luego tuvo cuatro bogeys seguidos en los hoyos 14 a 17.

Según la investigación de Estadísticas e Información de ESPN, Woods hizo 10 bogeys o peor el sábado, lo que más en una sola ronda en un campeonato de Grand Slam.

Después de retirarse del torneo del Masters del año pasado antes de que se reanudara la tercera ronda retrasada por la lluvia debido a la fascitis plantar en su pie derecho, Woods parecía decidido a regresar el domingo.

“Mi equipo me preparará”, dijo Woods. “Han sido geniales. Será una larga noche y un calentamiento largo, pero estaremos listos.”