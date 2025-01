Tienes que ver esta superdelgada pantalla portátil de 15 pulgadas [Reseña]

"

Displays externos hacen que seas más productivo, especialmente cuando estás trabajando en una pantalla de laptop pequeña. Y eso es cierto ya sea que estés en la oficina o en una cafetería. Afortunadamente, hay bastantes monitores portátiles para elegir.

El espresso Display 15 se destaca de la competencia de varias maneras. Una de ellas es el diseño: es mucho más profesional que los monitores portátiles de otras compañías que he probado. Y el nuevo Stand+ de espresso aporta algo de innovación bienvenida.

Entiendo que si bien el aspecto general de un monitor móvil es importante, el LCD es la característica crítica. Y el espresso Display 15 cumple con eso.

La resolución es de 1080p Full HD, lo que significa 1920 por 1080 píxeles en una relación de aspecto de 16:9. Ofrece 16.8 millones de colores y viene calibrado en fábrica. La frecuencia de actualización es de 60 Hz. La retroiluminación llega a 300 nits. Esas son las especificaciones que buscas en un buen monitor portátil.

Mi prueba básica para pantallas de terceros es cuán bien se comparan con una MacBook. Por lo tanto, considera que el LCD de 15 pulgadas en una MacBook Air tiene una resolución de 2880 por 1864, 1 billón de colores y un brillo de 500 nits. Un vistazo a esas especificaciones podría indicar que el producto de espresso no se compara, pero los números no cuentan toda la historia.

En el uso diario, el espresso Display 15 se ve magnífico. Lo uso con una MacBook y no noto la diferencia en la resolución. Escribo, uso la web, accedo a hojas de cálculo, y nunca deseo que la pantalla tuviera una resolución más alta. Nada se ve granuloso o “pixelado”. Ver videos tampoco es un problema.

Todo eso es cierto si saco el monitor portátil afuera. No puede manejar la luz solar directa, pero puedo trabajar en un escritorio en un lugar sombreado.

Lo que importa es que la pantalla de una MacBook, y siendo realista aquí, es mejor de lo que la mayoría de nosotros necesitamos. Me encanta cómo se ve la mía, y estoy seguro de que dirías lo mismo, pero 224 píxeles por pulgada en una pantalla que está a poco más de un metro de distancia de tus ojos es exagerado. Los 141 ppi de este LCD son más que suficientes.

Solo recuerda, aunque, que no soy un diseñador gráfico. Si bien quiero una pantalla hermosa, y eso me hace más productivo, mi sustento no depende realmente de eso. Pero si eres un artista, te recomiendo el espresso 17 Pro en su lugar. No solo es más grande, es 4K e incluye una pantalla táctil. O también está el recientemente anunciado espresso 15 Pro.

espresso Display 15 con Stand+ y MacBook

Foto: pantallas de espresso

Este monitor externo es hermoso, ya sea que estés usando el LCD o mirando la parte trasera del periférico. Esto lo convierte en el ideal para usuarios de Mac o iPad que quieran impresionar a las personas a su alrededor, como a los clientes. Y no estás sacrificando funcionalidad: el LCD es de muy buena calidad.

Y Stand+ es un accesorio brillante que mejora significativamente la pantalla.

Precios

El espresso Display 15 cuesta $299/€299/£259. Eso está por encima del precio de muchos monitores portátiles rivales, pero estos no tienen el mismo diseño y construcción premium que este.

