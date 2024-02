¿Tienes miedo por tu vida?

Hubo un tiempo en que los periodistas solían preguntar a Alexéi Navalny por qué aún estaba libre. La siguiente pregunta era si temía por su vida.

Cuando Navalny fue envenenado con un agente nervioso Novichok en agosto de 2020, dejaron de preguntar.

Ahora el oponente político más peligroso de Vladimir Putin ha sido declarado muerto por el servicio penitenciario ruso.

Durante mucho tiempo, el Kremlin parecía pensar que era demasiado influyente como para tocarlo. Tenía partidarios en todo el país y una red política como ningún otro rival de Putin.

Sus películas exponiendo corrupción de alto nivel eran vistas y compartidas por millones y, de vez en cuando, reunía a seguidores en las calles en protestas masivas.

El Kremlin odiaba eso, por supuesto. Putin se negaba a siquiera mencionar el nombre de Navalny.

Pero parecía que el cálculo era que encarcelarlo podría desencadenar una reacción enojada que podría convertirse en algo arriesgado para el poder de Putin.

Navalny pasó breves períodos en custodia policial. Hubo cargos penales, pero no tiempo en prisión.

Luego, en agosto de 2020, el activista opositor ruso colapsó en un vuelo desde Siberia. Si el piloto no hubiera realizado un aterrizaje de emergencia, Navalny habría muerto.

Las pruebas en Alemania confirmaron que fue un intento de asesinato, utilizando un agente nervioso de grado militar desarrollado en la época soviética.

El ataque sucedió justo cuando enormes protestas cobraban fuerza en Bielorrusia, vecino de Rusia, contra la regla autoritaria del gran aliado de Putin, Alexander Lukashenko. Eran momentos nerviosos para el Kremlin.

Cuando Navalny se recuperó, supo que nunca volvería a estar a salvo en Rusia.

El servicio penitenciario estatal lo había advertido de que iría a la cárcel si regresaba. Pero la vida de un político emigrado, cada vez más desconectado e irrelevante, no era para él.

Navalny tenía el poder de llevar gente a la calle.

En Moscú, informé desde muchas de las protestas callejeras de Navalny, sus batallas judiciales y sus intentos de postularse para cargos políticos.

No era universalmente querido: siempre hubo rivalidad entre las filas de la oposición en Rusia.

Pero era un orador poderoso, un maestro de las redes sociales y siempre me pareció extremadamente impulsado, enérgico y apasionado por su causa principal.

Esa era la remoción de Vladimir Putin y una camarilla de políticos a los que denunciaba, en voz alta y repetidamente, como “ladrones y corruptos”.

No me sorprendió cuando regresó a Moscú en enero de 2021, a pesar de todo. Y Navalny no se sorprendió cuando fue arrestado a su llegada.

Primero en la corte y luego desde la prisión, siguió hablando.

Aparecería vía enlace de video para audiencias en los múltiples casos penales en su contra. Los cargos seguían acumulándose, todas excusas para mantener encarcelado a un oponente político.

Se veía demacrado, con la cabeza rapada y su uniforme de prisión suelto. Pero Navalny sonaba tan optimista y desafiante como siempre, incluso hablando desde detrás de las rejas.

En su última aparición, el día antes de que supuestamente muriera, aún estaba bromeando.

Su persistente alegría fue en sí mismo un acto de resistencia, una negativa a ser quebrantado.

Navalny nunca abandonó su creencia en lo que su equipo llamaba “la hermosa Rusia del futuro”: el fin del largo y represivo gobierno de Putin y la perspectiva de un cambio político en su país.

Pero después de la detención del activista, Putin lanzó su guerra en Ucrania, la organización política de Navalny fue prohibida como “extremista”, y sus miembros arrestados.

Otros críticos conocidos de Putin han sido encarcelados o han huido del país en busca de seguridad.

Para ellos, y para todos los que imaginaron una Rusia diferente, la noticia de la muerte de Navalny significa que la perspectiva nunca ha sido tan sombría.

Para mí, la realización más impactante es que tal noticia ni siquiera sea ya una sorpresa.