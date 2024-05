¿Tienes $500? 3 Acciones Farmacéuticas para Comprar y Mantener para Siempre.

Una suma de $500 puede no parecer mucho como inversión, pero si seleccionas las acciones farmacéuticas correctas, y tienes la paciencia suficiente para mantenerlas para siempre, la historia muestra que tienes una probabilidad muy alta de terminar con muchas veces más dinero del que comenzaste.

Con eso en mente, examinemos tres de las principales acciones farmacéuticas que son ideales para comprar hoy y mantenerlas a largo plazo.

1. Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) vale la pena comprar hoy y mantenerla para siempre porque tiene dominio en uno de sus mercados principales, las terapias para fibrosis quística (FQ). Esto le proporciona los recursos necesarios para tomar riesgos y diversificarse en otros mercados lucrativos para estimular más crecimiento.

En el primer trimestre, sus medicamentos para la FQ generaron cerca de $2.7 mil millones en ventas, un aumento del 13% respecto al año anterior. Actualmente trata a todos los pacientes elegibles excepto 20,000 con la condición, y tiene un plan para acceder a ellos, así como para desarrollar terapias adicionales para aquellos que no son elegibles. Al probar continuamente nuevas combinaciones y ajustes basados en sus medicamentos existentes, tiene una larga pista para seguir comercializando nuevos productos sin gastar demasiado en investigación y desarrollo (I+D).

También está a punto de competir en el mercado de terapias para el dolor agudo. Los reguladores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. considerarán la solicitud de aprobación de su programa para el dolor agudo antes de que termine el segundo trimestre de este año. Si tiene éxito, estará generando ganancias durante años. Si falla, aún puede depender de su creciente negocio de la FQ, así como de las ventas que pronto aumentarán de la terapia génica llamada Casgevy que recientemente comercializó con la ayuda de CRISPR Therapeutics.

Y no hay mucho mejor en una acción farmacéutica que un negocio principal defensible con múltiples iniciativas de crecimiento que están a punto de superar el umbral de madurez.

2. Eli Lilly

El mercado actual de Eli Lilly (NYSE: LLY) son los medicamentos cardiometabólicos, donde compite con sus medicamentos Mounjaro, indicado para la diabetes tipo 2, y Zepbound, indicado para la obesidad. La acción vale la pena comprar porque existe una muy buena probabilidad de que la compañía pueda beneficiarse de esta tendencia durante muchos años, enriqueciendo a los inversores en el camino.

En el primer trimestre, Zepbound generó $517 millones en ventas, siendo su primer trimestre completo en el mercado. Mounjaro, por otro lado, generó alrededor de $1.8 mil millones, un aumento desde aproximadamente $568 millones del año anterior. Dado que ambos están en un estado de escasez aguda en los EE. UU., estos medicamentos están en gran demanda.

Pero Eli Lilly no ha terminado de intentar desarrollar incluso mejores contendientes en el mismo segmento. Tiene un par de moléculas en ensayos clínicos de fase 3, y ambas están siendo investigadas por su efectividad en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. También está trabajando en expandir las indicaciones aprobadas para Mounjaro y Zepbound para aumentar aún más el tamaño de su mercado objetivo.

En otras palabras, no puede fabricar sus medicamentos en este segmento lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, y ya ha realizado la mayor parte de las acciones que abrirán las puertas para aún más demanda. La síntesis es que sus fábricas podrían estar jugando al juego de alcanzar por muchos años más. Eso es muy alcista para la acción.

3. Pfizer

La tesis de inversión para comprar Pfizer (NYSE: PFE) en este momento es un poco diferente a las de Eli Lilly y Vertex. Mientras que esos jugadores se sumergen en mercados candentes y ponen otros en fila, los grandes planes de Pfizer tardarán un poco más en cocinarse.

Específicamente, su objetivo es convertirse en un desarrollador líder de medicamentos oncológicos a través de una combinación de I+D interna, adquisiciones, colaboraciones y acuerdos de licencia. La dirección espera que esos movimientos le lleven a generar $45 mil millones adicionales en ingresos anuales para 2030. Dado que espera informar de ingresos entre $58.5 mil millones y $61.5 mil millones para 2024, podría estar generando más de $100 mil millones al año dentro de los próximos seis años.

Planes ambiciosos como esos podrían quedarse cortos por muchas razones, y es poco probable que cada programa de la cartera o acuerdo de licencia se traduzca en un medicamento rentable en el mercado. No obstante, dado el alcance del plan y la disposición de la dirección para embarcarse en un cambio importante, junto con la tradición de éxito de la compañía en la ejecución, el equilibrio entre el riesgo y la recompensa está del lado de Pfizer.

Alex Carchidi no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda CRISPR Therapeutics, Pfizer y Vertex Pharmaceuticals. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Tienes $500? 3 Acciones Farmacéuticas para Comprar y Mantener para Siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool