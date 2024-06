¿Tienes $1,200 para gastar en un iMac M3? Aquí están las 6 cosas que compraría en la búsqueda de la perfección en el escritorio de Apple.

“

El M3 iMac es bastante excelente, la última computadora todo en uno, perfecta para una familia o un estudiante con espacio limitado. Pero no es precisamente barato, y optar por un todo en uno a menudo puede tener consecuencias no deseadas. No es una solución de computación de escritorio flexible o modular, y hay formas más baratas de lograr la nirvana de la computación de escritorio de Apple, como estoy a punto de mostrarte.

He pasado casi una década trabajando en Apple o escribiendo sobre la compañía, por lo que sé un par de cosas sobre la buena relación calidad-precio de la computación de Apple. Así que si quieres armar una configuración de escritorio Apple que sea compacta, a prueba de futuro y más barata que el costo de un M3 iMac, prepárate.

Dejé impresionados a mis colegas con este concepto durante el Viernes Negro en 2023, pero con las ofertas de Prime Day Apple a la vuelta de la esquina, uno de los mejores Macs de Prime Day en oferta es el M3 iMac, a solo $1,199. Como tal, el presupuesto se ha reducido en $100 este año. Aún así, afronto la tarea con entusiasmo.

La alternativa definitiva al M3 iMac

Mac mini M2 — el corazón latiente

Al igual que el año pasado, nuestra alternativa al M3 iMac orientada al presupuesto comienza con el mejor valor en informática Mac, el Mac mini M2. Puede que no sea tan rápido como el M3, pero si estás en el segmento demográfico del iMac, apenas notarás la diferencia. Tiene toda la potencia de procesamiento que necesitas para llevar a cabo una variedad de tareas de computación cotidianas, ya sea hojas de cálculo, procesamiento de texto, navegación por la web o cualquier otra cosa. Incluso se extenderá a un poco de edición de fotos y videos ligera.

Presupuesto: $1,199 Gastado: $499 Restante $700

La pantalla — Samsung entra en juego

Nos encontramos con un pequeño problema con la pantalla. Naturalmente, el M3 iMac es una pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas. Tiene una gran densidad de píxeles, y desafortunadamente no podemos igualarlo con una alternativa. 5K está fuera de nuestro presupuesto, así que tendrá que ser 4K.

Aunque estamos sacrificando píxeles, vamos a obtener una pantalla mucho más grande, ¡y he encontrado una excelente! Este monitor inteligente Samsung de la Serie M70C de 32 pulgadas ofrece resolución 4K, y mucho más. Destaca por incluir una cámara SlimFit, por lo que no tendremos que comprar una cámara web, pero también cuenta con muchos puertos USB-C, HDMI y USB-A. Como sugiere el nombre, el M70C es un monitor inteligente. Eso significa que puedes usarlo como si fuera un televisor inteligente. Tiene aplicaciones de TV inteligente y un control remoto, por lo que puedes cambiar rápidamente a ver lo que quieras, incluyendo Netflix, YouTube, Disney Plus y más. También es compatible con AirPlay, otra gran ventaja para los fans de Apple. Por último, mi característica favorita es el Samsung Gaming Hub, un lugar dedicado para transmitir juegos sin ningún hardware adicional.

Presupuesto: $1,299 Gastado: $814 Restante $385

Periféricos

Obtienes un ratón y un teclado en la caja con tu M3 iMac, así que necesitamos algunos periféricos para completar el set. Mi tarea para encontrar un buen teclado de Mac se puede resumir ampliamente como “cuál Keychron está en oferta”. Con ese fin, he encontrado el maravilloso Keychron K4 Pro por solo $89 en lugar de $105. Keychron fabrica mis teclados favoritos absolutos, y este también es excelente. Tiene teclas intercambiables en caliente K Pro Brown Switch. Eso significa que es una gran experiencia de escritura desde el principio, pero también es perfecto si quieres hacer alguna modificación de teclado mecánico más adelante. Funciona tanto con macOS como con Windows de forma inalámbrica o a través de USB.

El año pasado elegí el Logitech MX Master 2S como mi ratón de elección. Este año, estamos obteniendo una mejora. El MX Master 3S es el rey indiscutible cuando se trata de excelentes ratones de Mac. Es inalámbrico, tiene desplazamiento táctil y funciona en cualquier superficie, incluido el vidrio. Los clics son silenciosos y ofrece soporte tanto para macOS como para Windows.

Presupuesto: $1,199 Gastado: $992 Restante $207

Con más de $200 restantes, te enfrentas a dos opciones. Ahora tienes una Mac de escritorio completa, con un gran monitor, un ratón y un teclado. Si quieres, podrías quedarte ahí y ahorrarte $200. O puedes optar por llevar tu experiencia un poco más lejos con un par de accesorios muy agradables. Aquí hay algunos que he recomendado anteriormente.

Nuestro Mac mini M2 solo viene con 256 GB de almacenamiento, por lo que probablemente necesitarás un disco duro extra en algún momento. He encontrado un SSD portátil Samsung T7 con 2 TB de almacenamiento y velocidades rápidas por $165, ¡un 39% de descuento!

Por lo tanto, tienes la prueba de que puedes comprar un conjunto de Mac de escritorio brillante sin gastar mucho en un M3 iMac. No me malinterpretes, el M3 iMac es un equipo brillante, simplemente siempre he preferido el enfoque más modular y flexible de usar el potente Mac mini de Apple y tu propio conjunto de periféricos.

Dicho esto, este año el M3 iMac está realmente con descuento en Amazon, lo que hace que la elección sea un poco más difícil.

