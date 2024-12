¿Tiene Sudáfrica los Mejores Viajes por Carretera para Surfear?

Es una de las migraciones más grandes del planeta y es aptamente descrita como el Mejor Cardumen en la Tierra. El espectáculo de los sarpos en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, es un fenómeno maravilloso que ocurre en el invierno del hemisferio sur. Se estima que cientos de millones de sardinas (junto con un número saludable de focas, tiburones, ballenas y aves) migran 1,000 millas hacia el norte por el Océano Índico desde la punta de África hasta KwaZulu-Natal, la provincia costera de Sudáfrica.

Resulta que también existen olas excelentes, no concurridas y fuera de la red a lo largo de esa misma costa. Un equipo de producción de Now Now Media y unos cuantos valientes sudafricanos y australianos acaban de lanzar un video de su propia migración de invierno a lo largo de esta costa. Desafiaron la carretera, la vida silvestre y un pronóstico dudoso para crear un excelente ejemplo de viaje, educación y surf en los puntos de rompimiento.

Relacionado: Navegando la ola grande más aterradora de Sudáfrica, con Grant “Twiggy” Baker

Así como los peces siguen una estrecha franja de agua fría, los surfistas siguen las marejadas de invierno bombeadas desde la Antártida. Un viaje a J-Bay es una cosa, pero este video va varios pasos más allá. Estas aguas son crudas, poderosas y rebosantes de vida. Es una aventura solo llegar al campamento en Transkei, también conocida como la Costa Salvaje. Belleza agreste en un momento, objetivamente espectacular al siguiente.

“La península del Cabo es prácticamente el borde de África”, dijo Adin Masencamp. “El mar está muy vivo. Te sumerges en el agua y sientes que eres parte de la cadena alimenticia.

Ian Thurtell

Adin Massencamp, Frankie Oberholzer, Sophie Bell y Micah Margieson, junto con los estoicos cineastas y fotógrafos, son los protagonistas de esta épica jornada. Afortunadamente, ninguno de ellos terminó como alimento de pez. Si alguna vez has deseado una mezcla de Planeta Tierra, historia natural, aventura de viaje por carretera y cinematografía de surf de alta calidad, “Surfeando la Migración de las Sardinas” es para ti.

Cuando se viaja por la costa sudafricana, las sardinas forman cardúmenes densos y relucientes que pueden tener más de 4.3 millas de largo, casi una milla de ancho y 100 pies de profundidad. Los animales salvajes y los pescadores activos pueden darse un festín.

Steve Benjamin

Relacionado: Mira: Todo lo que querías saber sobre Puerto Escondido (Y por qué está en problemas)