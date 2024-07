Tienda de aplicaciones trabajando en una forma más sencilla para que puedas ver las calificaciones de factores de forma para aplicaciones.

“

No hay discusión de que tener una idea precisa de lo que es una aplicación y cómo está calificada antes de descargarla en tu teléfono es importante. Además, es importante cuánto encaja una aplicación en diferentes factores de forma: tenemos teléfonos, tabletas e incluso dispositivos plegables elegantes en estos días. No queremos una aplicación que se vea extraña en una tableta, ¿verdad? Y la Play Store ya está haciendo un trabajo bastante bueno ofreciéndote esa información. Pero Google está trabajando en hacer esas calificaciones aún más accesibles. Los chicos de Android Authority y el filtrador AssembleDebug han encontrado oculta en la versión 41.7.16-31 de la Play Store un cambio útil en el que Google está trabajando actualmente. Es un cambio pequeño pero bienvenido que facilitará la visualización de las calificaciones de los factores de forma.

En este momento, tienes chips separados para varios factores de forma, y puedes tocar en cada uno para ver la calificación. Sin embargo, si esta función se vuelve oficial, las calificaciones de la aplicación se mostrarán dentro de estos chips (así que no es necesario tocar en cada uno). Como puedes ver en la segunda captura de pantalla, la calificación está ahí mismo al lado del factor de forma, por lo que tienes una idea instantánea de cómo se verá esta aplicación en un tipo diferente de dispositivo. Google también está trabajando en otras mejoras, como abrir automáticamente las aplicaciones recién instaladas. Todo esto tiene como objetivo facilitarte la vida y ahorrarte tiempo, y yo valoro esto.

Personalmente, me encantaría no tener que tocar, desplazarme y buscar interminablemente en mi teléfono (¡todos tenemos vidas que vivir!) así que si algo me ahorra tiempo, aunque solo sean unos segundos, lo agradezco. Después de todo, un segundo aquí y un segundo allá pueden sumar mucho tiempo en general, ¿no crees?

View Full Bio

Izzy, una entusiasta de la tecnología y parte clave del equipo de PhoneArena, se especializa en ofrecer las últimas noticias de tecnología móvil y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en el diseño de teléfonos y las capacidades de la cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, titulada en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.

“