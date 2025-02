Tiburón está roto mientras actor de Bury regresa a ‘casa’ para fecha en el Lowry

Originario de Whitefield, Ashley está interpretando a Richard Dreyfuss en una nueva producción itinerante del éxito de West End y Broadway The Shark is Broken, que narra lo que sucedió detrás de escena durante el rodaje de Jaws.

Dan Fredenburgh, Ian Shaw y Ashley Margolis en The Shark is Broken (Foto: Manuel Harlan)La producción estará en The Lowry en Salford la próxima semana, una fecha especial en la gira para Ashley.

“La última vez que trabajé profesionalmente en un teatro en Manchester fue cuando tenía ocho años”, dijo “Estuve en la gira original de Disney de Beauty and the Beast y era Chip la taza de té; fue mi primer trabajo profesional.”

En ese momento, Ashley aún estaba en la escuela primaria King David en Prestwich, asistiendo a talleres de teatro todos los fines de semana dirigidos por David Johnson. Más tarde estudiaría en la Manchester Grammar School y fue allí donde consiguió el papel de Ricky Campbell en Hollyoaks, un papel que interpretó durante más de tres años.

Ashley Margolis (derecha) como Richard Dreyfuss en ensayos

¡”Eso cambió totalmente mi perspectiva sobre lo que quería hacer!” dijo Ashley. “En un momento consideré estudiar derecho, pero me di cuenta de que ya estaba haciendo lo que amaba. Hice mis GCSEs pero simplemente pensé ‘¿por qué necesito estudiar más para conseguir un trabajo cuando ya estoy haciendo el trabajo que quiero?'”

“Soy afortunado en el sentido de que he estado trabajando constantemente desde entonces.”

The Shark is Broken será la primera vez que Ashley haga una gira con una producción, está programado para visitar algunos de los teatros más grandes del Reino Unido hasta mayo.

¡”Va a ser emocionante llevar esta producción a diferentes audiencias!” dijo. “Puede que haya personas que se la perdieron en Londres o tal vez atraiga a personas que aman la película pero normalmente no van al teatro.

“Es emocionante, lo que uno desea como actor. Podemos compartir esta historia divertida, desgarradora y conmovedora con todos. Me siento muy afortunado de ser parte de eso.”

The Shark is Broken ha sido escrita por Ian Shaw, hijo del actor nacido en Westhoughton Robert Shaw, quien interpretó al tosco capitán del barco Quint en la película de Hollywood. Ian también interpreta a su padre en la producción teatral, con Dan Fredenbergh interpretando a Roy Scheider.

Aunque se convirtió en una película taquillera, el rodaje de Jaws fue una pesadilla constante.

“¡Tantas cosas salieron mal!” dijo Ashley, “fue absolutamente loco. El rodaje se prolongó, se sobrepasaron en presupuesto y el tiburón nunca funcionó. Por eso no lo ves hasta el final de la película.

“El director Steve Spielberg había planeado que el tiburón se viera desde el principio, pero nunca funcionó, así que cambió todo y rodó la película desde el punto de vista del tiburón, lo que en realidad probablemente la hace una mejor película.”

The Shark is Broken muestra a los tres protagonistas en un barco pequeño teniendo que lidiar con retrasos interminables y mal tiempo.

“La idea de tres actores simplemente hablando mientras están en un barco puede parecer aburrida para algunas personas”, dijo Ashley. “Pero es un guión tan genial, cuando lo leí por primera vez lo devoré y supe que quería ser parte de esta producción.

“En cierto modo es una comedia oscura. También es muy humana. Decimos que es como estar en las olas, ya que hay estos momentos altos y luego algo sucede y ‘bam’, estás en el fondo.”

Al interpretar a Richard Dreyfuss, Ashley fue muy consciente de no crear un personaje caricaturesco o simplemente hacer una imitación.

“Normalmente como actor interpretas personajes que son inventados, que no son personas reales”, dijo. “Quería que siguiera sintiéndose como yo pero capturara la esencia de Richard Dreyfuss tanto como pudiera. Vi todo el material de esa época que había hecho; todas las entrevistas de los años 70 y también sus películas como American Graffiti. Es una persona muy activa, muy enérgica y usa mucho las manos.

“Quiero acercarme lo más posible a él, pero es un equilibrio delicado. Creo que la barba ayuda”, se rió.

Tener a Ian Shaw a bordo, literalmente, como parte del elenco ha creado una relación laboral especial, dice Ashley.

“Ha estado abierto a nuevas ideas que se le hayan traído al espectáculo”, dijo. “Tanto Dan como yo somos nuevos en el espectáculo y hemos podido encontrar nuevos momentos en él; es realmente emocionante y nos ha permitido crear algo juntos. Creo que, con suerte, hemos logrado una impresionante pieza.”

Ashley está seguro de que The Shark is Broken atraerá tanto a los amantes de la película sobre un tiburón blanco que aterroriza un complejo turístico en la costa estadounidense como a completos desconocedores de todo el fenómeno de Jaws.

“Para las personas que aman la película, hay muchos detalles curiosos, tanto en el escenario como en los trajes”, dijo. “El nivel de detalle es increíble incluso hasta llegar a una caja de cerillas con el logo del Harbour Bay Hotel que ni siquiera nadie podrá ver.

Dan Fredenburgh, Ian Shaw y Ashley Margolis en The Shark is Broken (Foto: Manuel Harlan)”Pero no importa si no sabes mucho sobre la película. Es una historia sobre tres hombres en un barco, su relación cambiante en un entorno estresante. Se trata de conexión, familia y crianza y cómo lidias con los tiempos cambiantes.

“Toda la experiencia cambió sus carreras de alguna manera.”

¿Y cómo le iría a Ashley estando en un barco pequeño durante semanas seguidas?

“No bien”, se rió, “no bien en absoluto. Hay algunos fondos de video que usamos y empiezan a hacerme sentir enfermo cuando las olas empiezan a subir y bajar.”

The Shark is Broken estará en The Lowry, Salford, desde el martes hasta el sábado 8 de febrero. Detalles en www.thelowry.com

