Tía del ministro contra la corrupción del Reino Unido niega pasaporte de Malta por temores de corrupción

Un estrecho aliado de la líder destituida de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue denegado acceso a un programa de ciudadanía maltés porque había sido acusado en informes de prensa de “lavado de dinero, corrupción, fraude y soborno”, muestran documentos filtrados.

Shaheen Siddique, la tía de la ministra británica anti-corrupción Tulip Siddiq, fue rechazada en 2013 por Henley & Partners, que entonces tenía derechos exclusivos para administrar el programa de ciudadanía por inversión de Malta.

La consultora de inmigración rechazó la solicitud de Shaheen para un pasaporte maltés, señalando sus vínculos con una empresa acusada por medios de comunicación bangladesíes de “obtener ilegalmente valiosas tierras gubernamentales en Dhaka”, según los documentos vistos por el Financial Times.

Shaheen es la esposa de Tarique Ahmed Siddique, un oficial del ejército que se desempeñó como asesor de seguridad de Sheikh Hasina. Las autoridades bangladesíes congelaron las cuentas bancarias de Tarique y Shaheen en octubre del año pasado después de que protestas lideradas por estudiantes pusieran fin al gobierno de 16 años de Sheikh Hasina.

Los documentos de solicitud de pasaporte contienen detalles de cómo la familia de Tarique, que ahora se encuentra en el centro de las preocupaciones sobre cleptocracia bajo el gobierno de Sheikh Hasina, organizó sus asuntos.

La decisión de Henley se refiere a acusaciones de 2012 de que una empresa llamada Prochhaya, presidida por Shaheen, se apoderó de tierras valiosas en Dhaka. Shaheen enumeró su cargo en Prochhaya en su solicitud de pasaporte de 2013.

Críticos del gobierno de Sheikh Hasina habían afirmado que Tarique, quien fue asesor militar de Sheikh Hasina desde 2009 hasta la caída del gobierno el año pasado, utilizó las fuerzas de seguridad del país para ocupar las tierras para Prochhaya. La empresa vendió las tierras en 2016.

Los documentos muestran que Shaheen hizo dos solicitudes para un pasaporte maltés en 2013 y 2015. La segunda fue una solicitud conjunta con su hija Bushra, con sede en Londres, que es prima hermana de Tulip Siddiq, la ministra de la Ciudad del Reino Unido responsable de combatir las finanzas ilícitas. Bushra era directora de Prochhaya, según un archivo de 2011.

Según los documentos de la solicitud conjunta en marzo de 2015, la ciudadanía maltesa costaría €650,000 para Shaheen y €25,000 para Bushra; además, Henley tomaría una tarifa de €70,000.

Como parte de esa solicitud, Shaheen proporcionó un estado de cuenta de una cuenta bancaria denominada en dólares en Kuala Lumpur que mostraba un saldo de $2,760,409 como prueba de fondos. El efectivo se había depositado en los últimos dos meses en 11 transacciones. El origen no está especificado en el documento.

Iftekharuzzaman, director ejecutivo de Transparencia Internacional Bangladesh, dijo que las normas cambiarias en Bangladesh impiden que las personas saquen más de $12,000 del país en un año calendario.

Bushra, que estaba estudiando en Londres con una visa de estudiante, dio su dirección en ese momento como un piso en el segundo piso del grandioso edificio de estilo gótico que se alza sobre la estación de St Pancras en el centro de Londres.

Esta propiedad estaba a pocos minutos a pie del piso de su prima Tulip en King’s Cross, que Tulip había recibido de un empresario británico-bangladesí de forma gratuita en 2004, informó anteriormente el FT.

La primera solicitud de pasaporte en 2013, presentada por Shaheen sola, fue rechazada de inmediato por Henley. Un correo electrónico interno indicaba que esto se debía a que los artículos de noticias publicados sugerían que tenía “una asociación con lavado de dinero, corrupción, fraude y soborno” en relación con Prochhaya.

En la siguiente solicitud de pasaporte, realizada conjuntamente con su hija dos años después, Shaheen no hace mención de Prochhaya. En su lugar, lista su empresa como “The Art Press Pvt Ltd” en Chattogram, al sur de Bangladesh.

Esta vez, un empleado de Henley dijo en un correo electrónico interno que “aunque no se ha identificado información adversa”, las autoridades maltesas necesitaban más información sobre la empresa.

En respuesta, otro empleado dijo que The Art Press era un “negocio iniciado por el abuelo de la Sra. Shaheen Siddique en el año 1926… El principal negocio de la Compañía en ese momento era la ‘impresión’… La posición de la Sra. Shaheen en la empresa es Directora Gerente (desde 2013)”.

En el último de los documentos filtrados a finales de 2015, Shaheen está en una lista de clientes encabezada “Solicitudes canceladas y/o rechazadas”. La gaceta oficial de Malta confirma que ni Shaheen ni Bushra recibieron un pasaporte.

Bushra se quedó en el Reino Unido después de sus estudios. Poco después de graduarse en University College London, se unió al banco de inversiones JPMorgan antes de renunciar para convertirse en una influyente de “estilo de vida, moda y viajes” en 2018.

En una entrevista en YouTube el año pasado, Bushra dijo que decidió renunciar a su trabajo en el banco de inversiones después de “luchar” durante un período. Renunció, dijo, a pesar de que su padre estaba orgulloso de decir que su hija trabajaba en un banco estadounidense de prestigio.

“Vengo de una posición privilegiada… En realidad estaba casada en ese momento, así que tenía un esposo. No tenía que preocuparme por tener un techo si tenía a alguien que estuviera allí para cubrir el alquiler”, dijo.

En 2018, Bushra compró una casa de cinco habitaciones en Golders Green, al norte de Londres, por £1.9 millones en conjunto con su marido. Los registros del Registro de Tierras muestran que la propiedad no tiene hipoteca en su contra.

“Tenía ahorros y si mis ahorros se agotaban sabía que mis padres estaban allí…”, agregó Bushra en YouTube.

Bushra Siddique y Shaheen Siddique no respondieron a una solicitud de comentario. Henley confirmó que no habían recibido pasaportes. Tarique Ahmed Siddique, para quien se emitió una orden de arresto esta semana por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh relacionada con desapariciones forzadas, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.