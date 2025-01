Thune dice que no está claro si todos los nominados al gabinete de Trump serán confirmados

El nuevo Líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-S.D.), dijo que no está claro si todos los nominados al Gabinete del Presidente electo Trump serán confirmados.

Thune se unió a la “Meet the Press” de NBC News para una entrevista que se emitió el domingo, cuando asumió el liderazgo de la cámara superior al comienzo del 119º Congreso.

“Lo que les he prometido es un proceso justo”, dijo Thune sobre las elecciones de Trump. “Y así, estos nominados pasarán por un comité donde tendrán que responder preguntas. Se plantearán algunas preguntas difíciles”.

Thune destacó el deseo de proporcionar a Trump el Gabinete que desea, pero señaló que el Senado tiene un papel de “asesorar y consentir”, especialmente en lo que respecta a sus elecciones de seguridad nacional.

“No confirmaré si votaré a favor o en contra de alguno de los nominados de Trump, incluidas algunas opciones especialmente controvertidas como Kash Patel para dirigir el FBI, la exrepresentante Tulsi Gabbard (Hawái) para director de inteligencia nacional y Pete Hegseth para el Departamento de Defensa.

Thune dijo que se ha reunido con algunos de los nominados de Trump, y hay “algunos” por los que ha quedado “realmente, realmente impresionado”.

“A medida que avanzan en el proceso, habrá oportunidades en todo momento en las cuales los miembros, senadores, tendrán la oportunidad de asegurarse de que se respondan sus preguntas”, dijo Thune. “Y veremos”.

Como nuevo líder del Senado, Thune dijo que espera que Trump coloque “su gente” en puestos clave “rápidamente”.

