Thomas Dolby no tiene remordimientos mientras realiza su primera gira en una década.

Thomas Dolby, el de la exitosa canción She Blinded Me With Science, fue uno de los más interesantes ‘estrellas’ de esa época. Un pionero de la música electrónica, Dolby nunca fue tu estrella pop promedio.

Thomas Dolby (Foto: Kevin Keating)

Además de una carrera musical que lo ha visto tocar en Live Aid con David Bowie y recibir cinco nominaciones al Grammy trabajando con artistas como Joni Mitchell y Def Leppard, también ha sido consultor de empresas de tecnología emergente y parece tener una mano en cada plataforma de entretenimiento emergente, desde discos láser y videojuegos hasta televisión interactiva.

Un experto en tecnología y cine digital, desde 2014 ha ocupado el cargo de Profesor de Música para Nuevos Medios en el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

Este fin de semana estará en el Apollo de Manchester como parte de su primera gira por el Reino Unido en más de una década, una rara oportunidad para que los fanáticos se reconecten con un verdadero pionero.