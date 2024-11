Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe sellan los títulos FIA WRC en emocionante final Por Investing.com

“

Hyundai Motorsport está celebrando sus primeros títulos de campeones de pilotos y copilotos del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC) con Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe emergiendo victoriosos. Los belgas fueron coronados campeones en Rally Japan, asegurando el título en la primera etapa del domingo por la mañana. Este hito para el equipo Hyundai Shell Mobis World Rally Team realza el objetivo establecido al comienzo de la temporada de ganar el título de pilotos por primera vez en la historia del equipo.

sujeto a la publicación oficial de los resultados por la FIA

TOYOTA, Japón, 24 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ — Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe han asegurado los primeros títulos de conducen y copilotaje del Campeonato Mundial de Rally de la FIA para Hyundai Motorsport en Rally Japan en un emocionante final de temporada 2024.

El equipo belga del Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha liderado la clasificación del campeonato en 2024 desde la ronda de apertura del año, subrayando su temporada consistente en el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid en la que han obtenido dos victorias, seis podios y 49 victorias en etapas.

Neuville y Wydaeghe comenzaron de manera perfecta su campaña para ganar el campeonato con una victoria contundente en Rallye de Monte-Carlo, antes de aprovechar el nuevo sistema de puntuación de la FIA WRC en Suecia y Kenia para mantener una pequeña ventaja en la clasificación.

De vuelta en asfalto en Croacia, Neuville y Wydaeghe una vez más demostraron su potencial ganador de rally, liderando durante 15 de las 20 etapas. Un incidente el último día desafortunadamente les costó la victoria, sin embargo, su arduo trabajo hasta ese momento les aseguró los puntos que necesitaban para mantenerse en la cima de la clasificación y obtener el tercer lugar en general.

Un segundo podio consecutivo siguió en Portugal cuando la FIA WRC comenzó una serie de siete eventos consecutivos en tierra. Otro tercer lugar hizo que los belgas ganaran impulso real en la lucha por el campeonato, extendiendo su ventaja a 24 puntos. El retiro del segundo lugar en el Rally Italia Sardegna podría haber sido costoso, pero Neuville y Wydaeghe se esforzaron por dominar el Super Sunday y mantener el primer lugar, con sus rivales más cercanos ahora siendo los compañeros de equipo Ott Tänak y Martin Järveoja.

Después de tres eventos rápidos en tierra en Polonia, Letonia y Finlandia, Neuville y Wydaeghe mantenían una ventaja de 27 puntos sobre Sébastien Ogier y Vincent Landais, quienes habían pasado por delante de Tänak y Järveoja. Sin embargo, un increíble barrido de podio en Grecia liderado por los belgas les permitió incrementar esta ventaja aún más, con Tänak y Järveoja recuperando el segundo lugar en la clasificación. Neuville y Wydaeghe sobrevivieron a un intenso Rally Chile para llevarse un cuarto lugar y más puntos valiosos. En el evento en casa del equipo, el Central European Rally, los belgas terminaron en tercer lugar en general para dirigirse a Japón con una ventaja de 25 puntos sobre sus compañeros de equipo estonios.

No fue en absoluto un camino fácil para la tripulación en el evento final del año. Después de comenzar el viernes de manera ideal con una victoria en una etapa, Neuville y Wydaeghe sufrieron un problema técnico que los sacó de las posiciones de puntuación el viernes. Un increíble regreso el sábado los hizo ascender nuevamente al séptimo lugar, y comenzaron el domingo necesitando solo dos puntos para mantener a raya a Tänak y Järveoja. En un giro agridulce, los estonios se estrellaron en la primera etapa de la mañana, confirmando a Neuville y Wydaeghe como campeones.

Para Neuville, su primer título de pilotos de la FIA WRC es la culminación de 11 temporadas con Hyundai Motorsport. El belga ha sido fundamental en los éxitos del equipo en la FIA WRC, desde el primer podio en Rally México y la primera victoria en Rallye Alemania en 2014, hasta los dos títulos de fabricantes en 2019 y 2020. Juntos, Hyundai Motorsport y Neuville han construido una sólida relación de trabajo; una de las más largas en la FIA WRC; que lo ha visto terminar como subcampeón cuatro veces y lograr 21 victorias, 62 podios y 380 victorias de etapa.

Thierry Neuville dijo: “Estar aquí como campeón de pilotos de la FIA WRC 2024 es un sueño hecho realidad. Debo empezar agradeciendo a mi equipo de 11 años: no podría haber logrado esto sin ustedes. Hemos sido subcampeones muchas veces, pero nunca perdimos la esperanza de que nuestro momento llegaría. También me gustaría felicitar y agradecer a Martijn; han sido increíbles cuatro temporadas juntos y hemos construido una sólida asociación en el coche. Espero que este sea el primero de muchos para nosotros. Estoy muy honrado de traer a casa este primer título de pilotos para Hyundai Motorsport.”

Martijn Wydaeghe dijo: “Hay muchas emociones en este momento, y aún no nos damos cuenta de lo que hemos logrado. Este fin de semana mostramos que nuestra mejor fortaleza es nuestra resistencia mental. A pesar de un contratiempo el viernes, seguimos creyendo en nosotros mismos y en el equipo. Ellos hicieron que el coche funcionara nuevamente para nosotros y pudimos estar en el ritmo hoy. Durante toda la temporada, hemos tenido nuestra propia estrategia y realmente valió la pena, nunca rendirnos, enfocarnos en un domingo fuerte, y esto nos hizo campeones del mundo. Gracias a todos en Hyundai Motorsport, tanto en el parque de servicio como en Alzenau.”

El presidente y director del equipo de Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, dijo: “Comenzamos la temporada con una misión clara: ganar los campeonatos de pilotos y copilotos. Me gustaría decir grandes felicitaciones a Thierry y Martijn por su fenomenal logro al hacer realidad ese objetivo. Su inquebrantable determinación ha sido evidente, y sus primeros títulos son bien merecidos. También me gustaría extender mis felicitaciones y gratitud a todos en el equipo por sus esfuerzos individuales en este último éxito para Hyundai Motorsport. Finalmente, me gustaría decir unas palabras sobre Thierry por la realización de su sueño de toda la vida. Es la recompensa por años de dedicación, resiliencia y arduo trabajo para competir en la cúspide del deporte. Su actitud al comienzo del fin de semana encarnaba su fantástico espíritu de equipo y refleja la contribución que ha hecho al éxito de Hyundai en las últimas 11 temporadas. Quería hacer todo lo posible para ayudarnos en el campeonato de fabricantes, incluso mientras luchaba por el suyo propio. Es un campeón digno.”

La vicepresidenta de Cuentas Clave Globales y Desarrollo de Nuevos Negocios de Shell, Aysun Akik, dijo: “Estamos encantados de felicitar a Thierry Neuville por ganar el título de pilotos del Campeonato Mundial de Rally de la FIA 2024. La habilidad excepcional, la determinación y el compromiso inquebrantable de Thierry lo han llevado a este logro sobresaliente. Su éxito es un testimonio del arduo trabajo y la sinergia entre él y todo el equipo de Hyundai Motorsport. Estamos orgullosos de haber apoyado a Thierry y al equipo a lo largo de este increíble viaje y esperamos celebrar muchas más victorias juntos.”

Más información sobre Hyundai Motor y sus productos se puede encontrar en: https://www.hyundai.com/worldwide/en/ o https://www.hyundainews.com/en-us/releases

