The rewritten title in Spanish: Un stock imparable se unirá a Nvidia, Apple, Microsoft y Alphabet en el Club de los $2 billones en los próximos 3 años.

La economía de los EE. UU. ha producido las empresas más valiosas del mundo durante más de un siglo. United States Steel se convirtió en la primera empresa en lograr una valoración de mil millones de dólares en 1901, y 117 años después, Apple se convirtió en la primera empresa en superar una valoración de un billón de dólares.

Apple también fue la primera empresa en superar los umbrales de dos y tres billones de dólares. Solo otras tres empresas estadounidenses — Microsoft, Nvidia y Alphabet — tienen una valoración de más de dos billones en el momento de escribir esto, pero creo que una más está lista para unirse a ellas.

Meta Platforms (NASDAQ: META) es la empresa matriz de las populares redes sociales Facebook, Instagram, Messenger, Threads y WhatsApp, pero también se está convirtiendo en un serio competidor en la carrera de la inteligencia artificial (IA). Meta está utilizando la IA para mejorar la monetización en sus plataformas sociales, pero también ha desarrollado el modelo de lenguaje grande de código abierto más avanzado del mundo llamado Llama.

Así es como Meta podría lograr una valoración de dos billones de dólares en tres años, y si lo hace, los inversores que compren acciones hoy podrían obtener un rendimiento del 67%.

La IA está transformando el negocio central de Meta

Meta sirve a más de 3.2 mil millones de personas a través de su familia de aplicaciones todos los días. Las redes sociales como Facebook e Instagram solían centrarse en conectar a los usuarios con sus amigos y familiares, pero se han transformado en plataformas de entretenimiento con motores de recomendación impulsados por IA que aseguran que todos vean el contenido más relevante, incluso si no fue publicado por alguien que conocen.

El CEO Mark Zuckerberg dice que este cambio está aumentando el tiempo que los usuarios pasan en las plataformas de Meta, lo que significa que ven más anuncios y, por lo tanto, se vuelven más valiosos para la empresa. Hablando de eso, Meta continúa desarrollando herramientas de IA para anunciantes, que pueden ayudarles a crear el contenido más atractivo y dirigirse a la audiencia más relevante.

Eventualmente, Zuckerberg dice que las empresas podrán decirle a Meta su objetivo y su presupuesto, y su motor de IA manejará autónomamente todo el proceso para ellos, desde la creación del contenido hasta la selección de la audiencia objetivo. Eso cambia el juego, porque significa que incluso la empresa más pequeña sin equipo de marketing puede obtener el mejor retorno posible de sus dólares publicitarios.

Pero aún hay más. Meta lanzó un chatbot llamado Meta AI el año pasado que puede responder preguntas sobre la mayoría de los temas e incluso generar imágenes a pedido. Abre el camino para la IA empresarial, que podría ser un impulsor de ingresos sustancial en el futuro. Zuckerberg cree que cada empresa tendrá su propio agente de IA entrenado para manejar las consultas entrantes de los clientes en Messenger y WhatsApp, por ejemplo, e incluso procesar ventas. Eso facilitará el servicio las 24 horas del día incluso cuando el propietario del negocio no esté disponible.

Llama es la clave de todo

Llama es el LLM que alimenta las emocionantes características de IA que acabo de mencionar. Es de código abierto, porque Zuckerberg cree que un modelo ampliamente desplegado utilizado por miles de desarrolladores mejorará a un ritmo mucho más rápido que si Meta hiciera todas las pruebas y solución de problemas sola.

Meta acaba de lanzar Llama 3.1, y con 405 mil millones de parámetros, es la versión más avanzada hasta ahora. Zuckerberg dice que Llama 3 ya es competitiva con la mayoría de los modelos líderes, pero se está enfocando en desarrollar Llama 4, que él cree que establecerá el estándar de la industria el próximo año.

Entrenar a Llama 4 requerirá hasta 10 veces la capacidad de cómputo del centro de datos en comparación con Llama 3, lo que significa que probablemente costará decenas de miles de millones de dólares en nueva infraestructura. Hablaré más sobre el costo en un momento, pero mejores LLM resultarán en aplicaciones de IA más avanzadas para los usuarios, por lo que Meta tendrá que invertir mucho si quiere mantenerse por delante del grupo.

De lo contrario, los usuarios podrían pasar más tiempo en ChatGPT de OpenAI o Gemini de Alphabet en lugar de Meta AI, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para generar ingresos.

Las ganancias de Meta continúan aumentando

Meta generó $39 mil millones en ingresos durante el segundo trimestre, lo que representó un aumento del 22% respecto al mismo período del año anterior. Pero la historia real de la empresa está en la parte inferior, ya que sigue beneficiándose de las medidas de reducción de costos implementadas desde finales de 2022. Involucraron 21,000 recortes de empleo y un compromiso de Zuckerberg de gastar con más cautela en proyectos como el metaverso, que generan ingresos mínimos.

Como resultado, el beneficio neto de Meta en el segundo trimestre se disparó un 73% interanual a $13.4 mil millones. Eso siguió a tres trimestres seguidos de crecimiento porcentual de tres dígitos.

El resultado fue especialmente impresionante si se tiene en cuenta la rapidez con la que Meta está aumentando sus gastos de capital para la IA. Asignó $8.4 mil millones hacia capex durante el segundo trimestre, que aumentó desde los $6.3 mil millones que gastó durante el primer trimestre.

La CFO de Meta, Susan Li, dijo a los inversores que el capex podría llegar a $40 mil millones para todo el año 2024, por lo que los gastos parecen estar listos para acelerarse en la segunda mitad del año. Además, Li pronostica un crecimiento “significativo” en el capex en 2025.

Casi todo ese dinero se destinará a la infraestructura del centro de datos, servidores y chips para acelerar el desarrollo de los LLM como Llama 4, que dará vida a nuevas aplicaciones de IA para los usuarios.

El camino de Meta hacia el club de los $2 billones en tres años

Según el beneficio por acción de los últimos 12 meses de Meta de $19.59 y su precio de la acción actual de alrededor de $488, cotiza a un ratio precio-ganancias (P/E) de 24.9. Eso significa que tendría que subir un 23% solo para negociar en línea con el índice Nasdaq-100, que cotiza a un P/E de 30.6. Eso solo elevaría la capitalización de mercado de Meta a casi $1.5 billones.

Pero Meta es aún más barata cuando se mide contra sus ganancias futuras. Wall Street espera que la empresa genere $23.93 en ganancias por acción durante 2025, colocando la acción en un ratio P/E futuro de solo 20.4. Si esa predicción es precisa y el P/E de Meta también sube para negociar en línea con el Nasdaq-100 para finales del próximo año, eso colocará su valoración en $1.8 billones.

Eso implica que Meta solo tendría que hacer crecer sus ganancias por acción en un 11% en 2026 para justificar una valoración de $2 billones. Teniendo en cuenta que la empresa creció sus ganancias a una tasa anual compuesta de casi el 30% en la década entre 2014 y 2023, digo que hay una muy buena posibilidad de que lo logre.

Además, existe una fuerte posibilidad de que la IA sea un viento de cola más poderoso para Meta de lo que los analistas esperan en este momento. El creciente portafolio de herramientas de IA de la empresa — especialmente para empresas — podría impulsar el gasto en marketing y también atraer dólares publicitarios lejos de sus competidores. No se sabe qué tan grande podría ser esa oportunidad.

Incluso si no lo logra en tres años, creo que Meta tiene un camino claro para unirse eventualmente al club de los $2 billones.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana de Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La predicción: 1 Acción Imbatible Se Unirá a Nvidia, Apple, Microsoft y Alphabet en el Club de los $2 Billones en 3 Años fue publicado originalmente por The Motley Fool