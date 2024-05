The MacRumors Show: ¿Nuevo iPad Pro con el Chip M4 para Inteligencia Artificial?

En el episodio de esta semana de The MacRumors Show, discutimos la posibilidad de que el próximo iPad Pro de próxima generación presente el chip M4 y qué más esperar en el evento de Apple “Let loose”.

Aunque se esperaba que los próximos modelos de iPad Pro de Apple presentaran el chip M3 durante más de un año, informes recientes han sugerido inesperadamente que los nuevos dispositivos en cambio contendrán el aún no anunciado chip M4 y que una característica clave del procesador será un Neural Engine mejorado optimizado para tareas de inteligencia artificial. Introducir el chip M4 en un iPad y solo seis meses después de la generación de chips anterior sería un movimiento sin precedentes, pero hay evidencia que sugiere que es una posibilidad plausible.

Se espera que el evento “Let loose” de Apple se enfoque en la presentación de modelos rediseñados de iPad Pro con pantallas OLED, dos nuevos modelos de iPad Air, un accesorio de teclado Magic de alta gama y un nuevo Apple Pencil. También hablamos sobre las tres otras presentaciones que Apple podría tener previstas para el evento.

El evento especial se llevará a cabo el martes 7 de mayo a las 7 a.m. hora del Pacífico (10 a.m. hora del Este), con una transmisión en vivo disponible en Apple.com y en YouTube como de costumbre.

