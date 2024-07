Thasunda Brown Duckett dice que no importa el título sino tu carácter

“

“Aprendí todo lo que necesitaba saber para ser CEO cuando era pequeña”, dijo la CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett, el año pasado en el discurso de graduación del programa de MBA de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Durante su infancia, Duckett desarrolló la habilidad que ella afirma es central para su éxito: su carácter.

“Mi propósito está alimentado por mi activo propio, mi carácter. El carácter es lo que lo impulsa todo”, dijo, añadiendo que cree firmemente que su propósito en la vida es “inspirar y tener impacto”. Actualmente, Duckett es una de las dos únicas mujeres negras que se desempeñan como CEO de empresas Fortune 500.

Y aunque el carácter es una virtud perdurable, lo mismo no puede decirse de nuestros trabajos. “Los títulos de trabajo vienen y van, pero son alquilados. No los posees. Siempre se desvanecerán”, dijo la ejecutiva de la compañía de seguros a la clase de graduación, añadiendo que cómo impactas y tratas a otros es más importante.

Incluso cuando alcanzas la cima de la escalera corporativa, lo que figura en tu tarjeta de presentación o firma de correo electrónico no es significativo, mantuvo. “Y lo que sé hoy, como líder, es que alquilo mi título, pero poseo mi carácter”, dijo Duckett, explicando que, al igual que un apartamento, puede ser retirado en cualquier momento.

De hecho, parece que las personas han comenzado a desafiar cada vez más la noción de que tu trabajo está entrelazado con tu sentido más amplio de uno mismo o identidad. La agitación socioeconómica y una pandemia de por medio fomentaron un mayor debate sobre dejar un trabajo que no brinda un salario justo o un nivel de satisfacción. A medida que los empleados comenzaban a distanciarse aún más de su trabajo, título o empleador, comenzaron a buscar otras oportunidades. Y los despidos demostraron además que los empleadores también ven nuestros títulos como alquilados cuando la situación apremia.

“No es de extrañar que muchos se sientan envalentonados para rechazar un trabajo deficiente. La pandemia volteó nuestra economía de arriba abajo. La cosa sobre eventos impactantes es que tienen una forma de hacer tambalear también las reglas profesionales, haciendo que las antiguas suposiciones sobre el trabajo parezcan menos relevantes, o al menos menos rígidas”, escribió Emma Goldberg del New York Times en 2023.

Las palabras de Duckett parecen menos revolucionarias a la sombra del ajuste de cuentas de la fuerza laboral, ya que muchos empleados se alejan de la noción de que la lealtad a una empresa es un imperativo moral. Casi la mitad (46%) de los trabajadores informaron a Microsoft y LinkedIn que están considerando renunciar en el próximo año, según una encuesta de 31,000 empleados publicada en mayo.

A los ojos de Duckett, son nuestras cualidades innatas las que se abren camino en cualquier trabajo que venga a continuación. Describiendo el carácter como “tus atributos, cualidades y las cosas que te distinguen como individuo”, añadió que se muestra en cómo lidera, interactúa con otros y se trata a sí misma.

Y para la mayoría de nosotros, conocemos a Thasunda Brown Duckett como CEO; después de todo, esa es su persona pública, y por la que le pagan grandes sumas de dinero. Pero ella se opone a ese título, ya que no es realmente lo que la hace.

“Me describe, pero no me define”, continúa, “Me lo he ganado, pero no lo poseo. Poseer algo se siente completamente diferente. Cuando posees algo, te pertenece”.

“