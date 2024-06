Thai AirAsia lanzará vuelos entre Bangkok y Tiruchirappalli, India.

Modo Oscuro/Claro

(05/06/24)

La aerolínea Thai AirAsia ha revelado planes para lanzar vuelos directos entre Bangkok, Tailandia y la ciudad de Tiruchirappalli, también conocida como Trichy, la capital de Tamil Nadu en el sur de India.

Programado para despegar el 21 de septiembre de 2024, la aerolínea operará la ruta con vuelos semanales los martes, jueves y sábados.

El vuelo FD150 está programado para salir del Aeropuerto Don Mueang (DMK) en Bangkok a las 20:30 y llegar a Tiruchirappalli Civil Airport (TRZ) a las 22:35.

Aviones A320 de Thai AirAsia en DMK en febrero de 2024. Foto de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Desde Trichy, el vuelo FD151 está programado para salir a las 23:05 y llegar a Bangkok a las 04:15 del día siguiente.

“AirAsia está fortaleciendo su presencia en el mercado indio al expandir su red a 11 rutas con la adición de Tiruchirappalli, una ciudad estratégica en el sur de India que sirve como centro de comercio, industria y educación en Tamil Nadu”, dijo Khun Santisuk Klongchaiya, CEO de Thai AirAsia.

Incluyendo los vuelos aún no lanzados a Trichy, Thai AirAsia operará 53 vuelos por semana en 11 rutas a India desde Bangkok, incluyendo: Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Gaya, Guwahati, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Tiruchirappalli y Visakhapatnam.

Los viajeros indios representan la mayoría de los pasajeros en los vuelos de AirAsia entre India y Tailandia, con cargas promedio del 88%.

Vea entrevistas en video recientes y exclusivas sobre India y Tailandia:

Standard para abrir residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo; Aeropuerto U-Tapao (UTP) Rayong / Pattaya, Tailandia – Entrevista con Ampika Chadawong;

Nuevo Terminal Satélite del Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK) – Entrevista con Paweena Jariyathitipong, Aeropuertos de Tailandia; Turismo de Uttar Pradesh (India) – Entrevista con ateek Hira, Presidente y CEO de Tornos; Turismo de Goa (India) – Entrevista con Rohan A. Khaunte, Ministro de Turismo de Goa; Turismo de Madhya Pradesh (India) – Entrevista con Sheo Shekhar Shukla, I.A.S., Secretario Principal de Cultura y Turismo; Turismo de Karnataka (India) – Entrevista con H.T. Ratnakar, Asesor – Turismo y Hospitalidad, Govt. de Karnataka, India; y Turismo de Rajasthan (India) – Entrevista con Dra. Rashmi Sharma, I.A.S., Directora – Departamento de Turismo, Gobierno de Rajasthan.

Últimas entrevistas en video exclusivas: 16 Entrevistas en video HD de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca; 9 Entrevistas en video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia; Standard para abrir residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo; 9 Entrevistas en video exclusivas del Foro de Turismo ASEAN 2024 en Vientiane, Laos; 8 Conferencias de prensa de NTO en el Foro de Turismo ASEAN 2024 en Vientiane, Laos; 13 Entrevistas en video HD de World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra; 5 Entrevistas en video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia; 15 Entrevistas en video HD de Routes World 2023 en Estambul, Türkiye; y Taxis eléctricos del aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – Entrevista en video en HD con el CEO.



Titulares:

Dusit firma hotel y residencias de doble marca en Phuket, Tailandia

Jetstar lanzará vuelos entre Brisbane y Bangkok, Tailandia

Hong Kong Airlines lanzará vuelos a Da Nang, Vietnam

Universidad de Singapur colaborando con SITA para mejorar la experiencia de viaje aéreo

Alemania ordena 38 helicópteros Airbus H225 para Bundespolizei

IA para reducir desperdicio de alimentos en todos los hoteles Mandarin Oriental a nivel mundial

ITA Airways actualizará infraestructura de red con SITA Connect Go

Accor implementará el sistema de reservas central basado en la nube de Amadeus

Gonzalo Aguilar se unirá a Minor Hotels como CEO – Europa y Américas

Cathay Pacific y Singapore Airlines colaborarán en iniciativas sostenibles

Thai AirAsia lanzará vuelos entre Bangkok y Tiruchirappalli, India

Minor asume la gestión de dos hoteles en Sri Lanka

CapitaLand completa adquisición de Standard en Alojamiento de Estudiantes de Columbia en EE. UU.

Singapore Airlines renueva acuerdo de gestión de horarios y slots con Sabre

Austrian Airlines aumentará vuelos a Bangkok, Tailandia

Riyadh Air y Singapore Airlines explorarán conectividad entre aerolíneas y más

Mandarin Oriental abre segundo hotel de lujo en Londres, Inglaterra

Mexicana ordena 20 aviones Embraer E2

Lufthansa lanza vuelos entre Munich y Seattle, EE. UU.

Airbus exhibirá concepto de wingman en ILA Berlin

Marriott abre resort en Lampung, Indonesia

IndiGo y Japan Airlines acuerdan código compartido

Ritz-Carlton Reserve abre en Ummahat Island en Arabia Saudita

Norse Atlantic Airways lanza vuelos entre Atenas y Nueva York, EE. UU.

British Airways abre sala renovada en el aeropuerto de Lagos en Nigeria

Aeropuerto de Hong Kong reporta aumentos robustos en tráfico de pasajeros y carga

Marriott abre resort de lujo en Labuan Bajo, Indonesia

Dusit amplía equipo senior de desarrollo con dos nombramientos ejecutivos

Hong Kong Airlines lanzará vuelos a Taichung, Taiwán

Aviación: RPK aumenta 11%, ASK aumenta 9.6 y PLF al 82.4% en abril de 2024

Furama rebrandeará hotel en Sydney, Australia

Aerolíneas del Asia Pacífico transportaron 28 millones de pasajeros internacionales en abril

IHG firma dos hoteles Crowne Plaza en Egipto

IATA informa los últimos datos de carga aérea

Air Canada expande red en Ottawa

Marriott firma hoteles Tribute Portfolio en Chongqing, Jiande y Xiaoshan, China

Keishi Spa Swan Valley se traslada a Novotel Perth Murray Street en Australia

Proyecto de forestación de Korean Air en Baganuur, Mongolia celebra 20 aniversario

Etihad Airways se convierte en patrocinador principal de Girona FC

Rolls-Royce agrega soporte de aerolínea Baltic a la red de centros de servicio autorizados

IndiGo lanzará vuelos entre Nagpur, Chhatrapati Sambhajinagar y Goa

Radisson firma resort Blu en Ho Tram, Vietnam

Treamprom Klinhom se une a Moxy Bangkok Ratchaprasong como Gerente de Comunicación y Marketing

The Slate Phuket lanza promoción para residentes tailandeses

Airbus establecerá centro tecnológico en Japón

Sabre aprovecha el creciente poder de la IA para lanzar SabreMosaic

Thailand International Boat Show se llevará a cabo en Phuket Yacht Haven en 2025

Aeroflot abre ventas de boletos en vuelos entre Krasnoyarsk y Sanya, China

Norwegian Cruise Line revela detalles de 24 cruceros intensivos en puertos en Asia

British Airways lanzará vuelos estacionales a Tromsø, Noruega

SITA expande portafolio de soluciones de aeropuerto con adquisición de Materna IPS

United Airlines lleva éxito reciente de Wrexham AFC a nuevas alturas

Peter Tichy se une a Radisson Blu Plaza Bangkok como Director General

SMFL LCI ordena 14 helicópteros Airbus

Apollo extiende contrato de charter con Scandinavian Airlines (SAS)

Garuda Indonesia y Singapore Airlines firman acuerdos de FFP y reparto de ingresos

Mandarin Oriental firma quinto hotel de lujo en Italia

Saudia firma pedido firme de 105 aviones Airbus

IHG firma tres resorts en Turks & Caicos

Plaza Premium nombra a la Dra. Syafrina Sharif como Jefa Global de ESG y Sostenibilidad

TFE Hotels lanza nuevo programa de lealtad

The First Collection en Jumeirah Village Circle se une a la Colección Tributo de Marriott

Emirates duplicará número de vuelos a Saigón, Vietnam

Korean Air se asocia con AWS para centro de contacto alimentado por IA

Proyecto GOLIAT para explorar uso de hidrógeno líquido en aviación

Singapore Airlines establecerá una fundación

Plaza Premium abrirá City Terminal Lounge en Osaka, Japón

ATR nombra a Andrea Coccetti como CFO y SVP de Finanzas

Pegasus Airlines lanzará vuelos entre Ankara y Dublín, Irlanda

Hawaiian Airlines lanza vuelos entre Honolulu y Salt Lake City

IHG firma Crowne Plaza Resort en Nepalgunj, Nepal

Minor Hotels nombra a Puneet Dhawan como Jefe de Asia

Pegasus Airlines lanza vuelos entre Estambul y Bratislava, Eslovaquia

Amelia nombra a APG como GSA en línea en Bélgica y GSA fuera de línea en Luxemburgo

Hotel Queen Elizabeth 2 en Dubai nombra a Nidal Shbat como Director de Ventas

Cross lanza nueva marca de hotel

Air Astana advierte a los miembros de su programa de fidelización Nomad Club sobre la próxima actualización

WTM London 2024 abre convocatoria de presentaciones

IndiGo lanzará vuelos directos entre Deoghar y Bengaluru

Actividad de negocios en la industria de viajes y turismo baja un 13.5%

Thai AirAsia informa los resultados del primer trimestre de 2024

Greg Gubiani se une al Mejor Hotel de Aeropuerto del Mundo como Gerente General

Cargos de seguridad de pasajeros en el aeropuerto de Hong Kong aumentarán en fases

Hotel Management de Japón actualizará distribución con SynXis y Channel Connect

Pruebas sobre uso de diésel renovable para vehículos en el aeropuerto de Singapur Changi

IHG expandirá marcas Hotel Indigo y Vignette Collection a Vietnam

Pegasus Airlines lanzará vuelos entre Estambul y Edimburgo, Escocia

Filipinas y Singapur acuerdan mejorar significativamente la conectividad aérea

Lokesh Kumar se une a Minor Hotels como Vicepresidente de Desarrollo – Medio Oriente

Norse Atlantic informa sólidas cifras de pasajeros para abril de 2024

Hong Kong será sede de Routes World 2025

Emirates renovará otras 71 aeronaves A380 y B777

Yotel se asocia con Frasers Hospitality para su primer hotel en Japón

British Airways Holidays revela resultados del informe de tendencias de viaje de 2024

Hangzhou ZhongWei Goethe Hotel se une a WorldHotels

Four Seasons firma nuevo hotel de lujo en Madinah, Arabia Saudita

Etihad Airways ofrece estancias gratuitas en hoteles en promoción de escalas en Abu Dabi

Shell vende parque de energía y químicos en Singapur

SWISS lanza vuelos entre Zurich y Seúl, Corea del Sur

Marriott abre primer AC Hotel en el suroeste de China

¡Divertida velocidad en Dinamarca! Entrevista en video HD con Aarhus Sea Rangers

Aeropuerto Lodz (LCJ) en Polonia central – Entrevista con Robert Makowski, Director Comercial (CCO)

Aeropuertos de Groenlandia – Entrevista con Jens R. Lauridsen, CEO

Aeropuertos de Glasgow (GLA), Southampton (SOU) y Aberdeen (ABZ) – Entrevista con Christopher Tibbett, Director de Aviación

Visita Aarhus – Entrevista con Pia Lange Christensen, CEO

Aeropuerto de Aarhus (AAR) en Dinamarca – Entrevista con Lotta Sandsgaard, CEO

Visita Estonia – Entrevista con Kristina Kästik, Líder de Equipo B2B, en Routes Europe 2024

Airsiders – Entrevista con Antonio Pascale, Director Comercial, en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

PDC Airport Solutions – Entrevista con Flemming Glyager en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Aeropuerto de Hannover (HAJ) – Entrevista con el Prof. Dr. Martin Roll, CEO

Aeropuerto de Princess Juliana (SXM) – Entrevista con Michiel Parent, Director Comercial

Aeropuerto de Londres Southend (SEN) – Entrevista con Marc Watkins, RDM

Aeropuerto de Tallinn (TLL) en Estonia – Entrevista con Eero Pärgmäe, Miembro de la Junta y CCO

Aeropuerto de Isla de Man (IOM) – Entrevista con Gary Cobb, Director de Aeropuerto

Visita Isla de Man – Entrevista con Deborah Heather, CEO, en Routes Europe 2024

OAG – Entrevista con Chelsea Waller en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Nueve Entrevistas en video exclusivas en HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia

Nueve Entrevistas en video exclusivas con VIP en el Foro de Turismo ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

Ocho Conferencias de prensa de NTO en el Foro de Turismo ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

13 Entrevistas en video exclusivas de World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra

Cinco Entrevistas en video exclusivas de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia

Quince Entrevistas en video exclusivas de Routes World 2023 en Estambul, Türkiye

Taxis eléctricos del Aeropuerto de Almaty en Kazajistán – Entrevista en video con el cofundador

Fotos del Concurso de Belleza Transgénero Miss International Queen 2023 en Pattaya, Tailandia

Entrevistas en video exclusivas con 17 concursantes de Miss International Queen 2023

Viviendo con un Ojo – Seis Años Después por Steven Howard

Videos en HD y entrevistas

Podcasts de entrevistas en video HD

Fuente RSS – Noticias de la Industria de Viajes

Indicador – Noticias de la Industria de Viajes

Archivos de Noticias de la Industria de Viajes

Ferias Comerciales de Viajes

Galerías de fotos de alta resolución

Travel News Asia – Últimas noticias de la Industria de Viajes

“