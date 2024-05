TFE Hotels lanza nuevo programa de lealtad.

Modo Oscuro/Claro

(20/05/24)

La cadena hotelera TFE Hotels de Australia ha renovado su

programa de fidelización.

El lanzamiento del Programa de Miembros de eClub marca un

cambio del sistema anterior de suscripción del grupo a un

programa de membresía más fácil de usar con funcionalidades de inicio de sesión.

Después de doce meses de trabajo, el Programa de Miembros de eClub

ahora ofrece acceso de usuario en varios niveles las 24 horas del día en

cada huso horario y en muchos idiomas.

Y, como primera oferta mundial de miembros de TFE Hotel, el programa está diseñado

para recompensar e incentivar mejor a su base de consumidores leales y atraer a nuevos huéspedes a la marca TFE.

Piscina en el Hotel Vibe Melbourne Docklands. Foto: Hoteles TFE

Todos los suscriptores actuales se transfirieron al nuevo

Programa de Miembros de eClub el mes pasado.

“La belleza de este programa realmente radica en su

simpleza. No hay niveles, no hay puntos, no hay metas inalcanzables –

sino una gama de recompensas instantáneas para disfrutar con cada reserva/estancia,”

dijo la Oficial Global de Marketing, Katia Giurtalis. “Este enfoque

se alinea con la investigación que hemos realizado sobre las tendencias del consumidor, y

la gratificación instantánea es un gran incentivo para muchos viajeros y

huéspedes de hoteles, y eso incluye durante el proceso de reserva. En su

esencia, eClub no se trata de puntos o recompensas de lujo. Se trata de

hacer que los huéspedes se sientan especiales cada vez que se quedan, con una gama de

beneficios instantáneos y privilegios personalizados que los hacen sentir más

cómodos y bienvenidos.”

Los miembros ahora pueden iniciar sesión con una contraseña y reservar

tarifas de miembros de eClub en línea, en lugar de utilizar códigos promocionales como

era necesario anteriormente.

La fase uno del lanzamiento incluye tarifas especiales, ofertas y recompensas instantáneas, todo exclusivo

para los miembros registrados.

“Han sido unos años emocionantes con TFE Hotels

creciendo de fuerza a fuerza en poco tiempo. Hemos

ampliado nuestra cartera en Australia y en el extranjero, hemos invertido mucho en

digital, y hemos trabajado para innovar y desarrollar en todos los niveles de la

empresa. Así que, era el momento adecuado para mirar hacia adelante y evolucionar nuestro

oferta de miembros también,” dijo el Director de Operaciones del Grupo Hotelero TFE, Chris Sedgwick. “Como grupo, hemos profundizado en los

miembros de todos los segmentos durante los últimos doce meses. El

resultado es un programa moderno e internacional al que todos los clientes de TFE pueden

acceder y disfrutar, lo que es un gran paso adelante para TFE y nuestros

huéspedes en todo el mundo. También es una alternativa sin coste a

los tradicionales programas de fidelización de hoteles para nuestros propietarios.”

