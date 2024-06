Testigos relatan un ataque aéreo en un refugio ‘inimaginable’

En un aula convertida en dormitorio en una escuela de la ONU en el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza, los niños palestinos se abren paso entre escombros y colchones manchados de sangre.

Solo unas horas antes, al menos 35 personas murieron y muchas más resultaron heridas en el lugar en un ataque militar israelí temprano en la mañana, según el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Unrwa.

“Vi pedazos de hierro volando y todo cayendo. Lo que nos pasó es inimaginable”, dijo Naim al-Dadah de la Ciudad de Gaza, uno de los cientos de desplazados que se refugian allí.

El ejército de Israel dice que llevó a cabo un “ataque de precisión basado en inteligencia” para atacar entre 20 y 30 combatientes de Hamás y la Yihad Islámica que estaban usando la escuela como base para planear y lanzar ataques.

Sin embargo, 14 niños y nueve mujeres estaban entre los muertos, dice la oficina de medios del gobierno dirigida por Hamás. Anteriormente, los médicos informaron números similares a un periodista local que trabaja con la BBC.

Durante la guerra, Israel ha acusado repetidamente a Hamás de esconder a sus operativos en escuelas, hospitales y otros edificios, utilizando civiles como escudos humanos; acusaciones que el grupo armado niega.

“Todas las líneas rojas han sido cruzadas”, dijo el Sr. al-Dadah, insinuando que estar en una institución de la ONU no había dado protección a su familia. Agregó: “El mundo nos trata con doble estándar. Israel ha violado todas las leyes internacionales”.

Israel se ha enfrentado a un creciente aislamiento diplomático debido a su conducta en la guerra, con casos en su contra ante dos cortes internacionales, pero insiste en que ha actuado dentro de las leyes del conflicto armado mientras intenta contrarrestar lo que ve como una amenaza existencial de Hamás.

En una llamada con periodistas, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), teniente coronel Peter Lerner, afirmó que algunos de los combatientes armados palestinos basados en la escuela de Nuseirat estuvieron involucrados en los ataques del 7 de octubre, que mataron alrededor de 1.200 personas en el sur de Israel y desencadenaron la guerra en Gaza. No se presentaron pruebas de inmediato.

El teniente coronel Lerner sugirió que los operativos de Hamás y la Yihad Islámica se hubieran sentido “relativamente seguros” en el edificio, ya que pertenecía a la ONU.

Las FDI publicaron una foto de la escuela con las aulas del primer y segundo piso marcadas para mostrar las ubicaciones que según ellos fueron atacadas por aviones de guerra.

En este caso, en particular, el ejército israelí ha enfatizado que tomó medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles. “De hecho, cancelamos el ataque dos veces”, dijo el teniente coronel Lerner.

El ataque nocturno fue el último caso de víctimas en masa entre los palestinos que intentan encontrar seguridad mientras Israel expande sus ofensivas en la Franja de Gaza.

Algunas de las personas que se alojaban en la escuela de la ONU dijeron que venían del norte de Gaza, pero habían obedecido las órdenes de evacuación militar israelíes y se dirigieron hacia el sur en las primeras etapas de la guerra, solo para ser desplazados en el último mes de Rafah, en la frontera con Egipto.

Esta semana, las FDI anunciaron un nuevo asalto terrestre y aéreo en el centro de Gaza, dirigido a lo que dijeron eran combatientes de Hamás que se habían reagrupado allí. Sus fuerzas han regresado repetidamente a partes del territorio palestino de las que se retiraron anteriormente.

En un patio de la escuela de la ONU, más de 20 cadáveres estaban alineados en bolsas funerarias y mantas. Un periodista que trabajaba con la BBC filmó a varias mujeres acunando las cabezas y manos de sus hijos muertos.

“Fue una noche muy dura”, dice Ibrahim Lulu, un adolescente que dijo que su primo Mohammed fue asesinado.

“Mis hermanos, amigos y yo estábamos sentados juntos cuando de repente hubo una explosión. El colchón me protegió porque estaba sentado contra la pared. Todos los cuerpos estaban desmembrados y destrozados”.

Los residentes dijeron que la parte de la escuela atacada se estaba utilizando como refugio para hombres y niños, mientras que las mujeres y niñas dormían en una sección separada. Parte de la escuela había sido previamente atacada por un ataque israelí a mediados de mayo, con las FDI diciendo que se estaba utilizando como “sala de guerra de Hamás”.

Durante la noche, los heridos fueron trasladados de Nuseirat al Hospital de Mártires de al-Aqsa en la cercana Deir al-Balah. En los últimos días, ha tenido dificultades para tratar a cientos de personas heridas tras intensos bombardeos y disparos israelíes en la zona rodeada.

El hospital había informado anteriormente de una falla del generador eléctrico diciendo que esto dificultaría el tratamiento de los pacientes.

El miércoles, los Médicos Sin Fronteras (MSF), que están apoyando el hospital, describieron escenas caóticas allí. Dijeron que en las 24 horas anteriores, habían llegado al menos 70 personas muertas y más de 300 heridas, la mayoría mujeres y niños.