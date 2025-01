‘Terrorismo ha cambiado’: El ataque en Southport es una señal de que el país enfrenta una nueva amenaza, dice el primer ministro | Noticias de Política

Sir Keir Starmer ha dicho que “Gran Bretaña enfrenta una nueva amenaza” y el terrorismo ha cambiado a raíz del ataque de Southport el verano pasado. Hablando al día siguiente de que Axel Rudakubana, de 18 años, admitió el asesinato de tres niñas en una clase de baile temática de Taylor Swift, el primer ministro dijo “el terrorismo ha cambiado” en una conferencia de prensa en Downing Street. “En el pasado, la amenaza predominante eran grupos altamente organizados con claras intenciones políticas. Grupos como Al Qaeda. Esa amenaza, por supuesto, sigue existiendo”, dijo. “Pero ahora, junto a eso, también vemos actos de violencia extrema perpetrados por solitarios, marginados, jóvenes en sus habitaciones accediendo a todo tipo de material en línea, desesperados por notoriedad, a veces inspirados por grupos terroristas tradicionales, pero obsesionados con esa violencia extrema solo por su propio bien.” Políticas más recientes: el primer ministro desestima las acusaciones de ‘encubrimiento’ sobre el ataque de Southport. Añadió: “Si una ley necesita cambiar para reconocer esta nueva y peligrosa amenaza, entonces la cambiaremos y rápidamente, y también revisaremos todo nuestro sistema contra el extremismo para asegurarnos de tener lo necesario para derrotarlo.” Por favor, use el navegador Chrome para un reproductor de video más accesible. El asesino de Southport – lo que necesita saber. El primer ministro anunció que Sir David Anderson KC, un revisor independiente de la legislación antiterrorista, ha sido designado como el nuevo comisionado independiente para Prevent, el esquema antiterrorista del Reino Unido. Después de su declaración de culpabilidad, se reveló que Rudakubana fue referido al esquema Prevent tres veces en los 17 meses previos al ataque debido a preocupaciones sobre su obsesión con la violencia, pero se determinó que no requería intervención. ¿Qué es el programa antiterrorista Prevent? El objetivo de Prevent es “impedir que las personas se conviertan en terroristas o apoyen el terrorismo”. El esquema liderado por el gobierno y múltiples agencias también ayuda a rehabilitar y desvincular a aquellos que ya están involucrados en el terrorismo y proteger a las comunidades de las amenazas. Las remisiones a Prevent llevan a una “evaluación de acceso”, realizada por agentes de policía especializados para determinar si existen “motivos razonables” para sospechar que la persona es “susceptible de convertirse en terrorista o apoyar el terrorismo”. Luego, la persona recibirá apoyo personalizado para reducir su susceptibilidad a ser radicalizada hacia el terrorismo, si es apropiado. El programa Prevent tiene tres objetivos principales: – Abordar las causas ideológicas del terrorismo – Intervenir temprano para apoyar a personas susceptibles de radicalización – Permitir a las personas que ya se han involucrado en el terrorismo desvincularse y rehabilitarse. Sir Keir dijo que los asesinatos de Southport “deben ser un punto de inflexión para Gran Bretaña” y debe haber “cambios fundamentales” en cómo el país protege a sus niños. “El asesinato bárbaro y sin sentido de tres niñas pequeñas en Southport es un momento devastador en nuestra historia. Ninguna palabra se acerca a expresar la brutalidad y horror en este caso”, dijo. Horas después de la declaración de culpabilidad de Rudakubana, la secretaria de Interior Yvette Cooper anunció que se llevaría a cabo una investigación sobre las puñaladas.Sir Keir dijo que se necesitaba una investigación “porque estamos lidiando con una nueva cohorte, una nueva amenaza diferente, esta violencia extrema individualizada”. Dijo que el gobierno no esperaría a que finalizara la investigación antes de realizar cambios, agregando: “Necesitamos seguir con el cambio mientras tanto y tranquilizar al público de que se han tomado todas las medidas para proteger a sus hijos.” Tras los asesinatos, la desinformación en línea, afirmando que el asesino era un solicitante de asilo que había llegado recientemente en una pequeña embarcación, provocó disturbios en todo el Reino Unido. Los críticos de Sir Keir lo acusaron de encubrimiento, pero el primer ministro dijo que si hubiera revelado el trasfondo de Rudakubana, los únicos perdedores habrían sido las víctimas y sus familias. Pero admitió que el estado había fracasado en identificar que el adolescente era una amenaza seria. “Ha habido un fracaso aquí, y no tengo la intención de permitir que ninguna institución del estado desvíe la atención de sus fracasos”, dijo. Una historia de violencia. El lunes, Rudakubana inesperadamente se declaró culpable de asesinar a Alice da Silva Aguiar, nueve años, Bebe King, seis, y Elsie Dot Stancombe, siete, el 29 de julio del año pasado en lo que iba a ser el primer día de su juicio. Rudakubana también admitió 10 cargos de intento de asesinato y posesión de un cuchillo de cocina durante el ataque en la ciudad de Merseyside. Una semana antes del ataque, Rudakubana, entonces con 17 años, reservó un taxi para llevarlo a su antigua escuela, Range High School en Formby, pero su padre lo detuvo impidiéndole salir, según se entiende. Se expulsó al adolescente, diagnosticado con trastorno del espectro autista, de la escuela aproximadamente en 2019 por afirmaciones de que llevaba un cuchillo después de decir en Childline que estaba siendo acosado racialmente y había llevado el cuchillo para protegerse. Se entiende que, después de su exclusión, regresó a la escuela para tomar represalias contra un ex matón o alguien con quien tenía una queja y agredió a alguien con un palo de hockey.Rudakubana luego asistió a dos escuelas especializadas, donde los profesores estaban preocupados por su comportamiento.