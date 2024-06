Términos de paz de Putin criticados mientras comienza cumbre en Ucrania.

Los líderes de Italia y Alemania han rechazado firmemente los términos del alto el fuego propuestos por Vladimir Putin para detener la guerra en Ucrania, mientras decenas de países se reunían en una cumbre en Suiza para discutir el fin del conflicto. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó el plan del presidente ruso como “propaganda” que efectivamente sugería que Ucrania “debería retirarse de Ucrania”. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz lo desestimó como una “paz dictatorial”. Putin afirmó que aceptaría un alto el fuego si Ucrania retiraba tropas de cuatro regiones parcialmente ocupadas y que Rusia reclama haber anexado. Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, declaró que no habría “ningún compromiso en cuanto a independencia, soberanía o integridad territorial”. Putin reveló sus condiciones antes de la Cumbre de Paz en Ucrania de dos días, donde se discutirán los principios básicos para poner fin a la guerra. Más de 90 países e instituciones globales están asistiendo al evento. Pero Rusia no fue invitada, y China, un aliado clave de Rusia, tampoco está presente, por lo que las expectativas de progreso significativo en esta etapa son bajas. Comentando la propuesta de Putin, Meloni dijo: “No me parece particularmente efectiva la propuesta de negociación que le dice a Ucrania que debe retirarse de Ucrania”. El primer ministro británico Rishi Sunak acusó al presidente ruso de “crear una narrativa falsa sobre su disposición a negociar”. Añadió que los países que ayudan a Rusia con suministros de armas “están del lado equivocado de la historia”. Ucrania ya presenta la reunión en el lugar aislado en Bürgenstock como un éxito, señalando su alcance global y la cantidad de países representados. Zelensky dijo que Ucrania quería “darle una oportunidad a la diplomacia”, y mostrar que “esfuerzos conjuntos” pueden detener guerras. “Creo que presenciaremos aquí en la cumbre cómo se hace historia. Que una paz justa se establezca lo antes posible”, dijo. Su ayudante Yermak, una figura influyente en la política ucraniana, restó importancia a la ausencia de China y sugirió que una vez que se haya preparado un plan conjunto para las negociaciones de paz, podría ser presentado a Rusia. “Creemos que eso puede suceder en la segunda cumbre a nivel de líderes”, dijo. Putin ya ha descartado cualquier tipo de proceso de paz en los términos de Ucrania. Las cuatro regiones ucranianas de las que quiere que Ucrania se retire solo están parcialmente ocupadas por Rusia, que afirma haberlas anexado en 2022. El proceso de votación celebrado entonces fue denunciado en Ucrania y Occidente como una farsa. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que “congelar el conflicto hoy con tropas extranjeras ocupando tierras ucranianas no es una respuesta”. “De hecho, es una receta para futuras guerras de agresión”, añadió. Los términos de Putin para un alto el fuego fueron calificados de “ofensivos para el sentido común” por Ucrania.