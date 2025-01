Tengo 81 años con $118,000 restantes en mi hipoteca. ¿Debería retirar $110,000 de mi IRA para pagarla?

“Pregúntale a un Asesor: Tengo 81 años, Tengo una Hipoteca de $118K y un IRA de $110K. ¿Debería Retirar de Mis Inversiones Para Pagar mi Hipoteca?

Tengo 81 años. Tengo un saldo de hipoteca de $118,300. También tengo un rollover de cuenta individual de jubilación (IRA) de $110,000 invertido en un banco. ¿Debería retirar el dinero de mis inversiones y usarlo para reducir la hipoteca?

-Octavio

La mejor elección para ti va a depender de cómo se ven el resto de tus finanzas y cuál es tu objetivo final. Independientemente de por qué estás haciendo esta pregunta, creo que necesitas considerar cuánto podría afectar a tu flujo de efectivo, así como a tu flexibilidad para absorber gastos inesperados.

Considera estas preguntas mientras piensas en tu próximo movimiento.

¿Cuál Es Tu Objetivo Con Esta Decisión?

Considera qué te hizo hacer esta pregunta en primer lugar. La elección óptima para ti depende en parte de tu propio “por qué”.

¿Quieres hacer lo que resulte en el mayor retorno financiero? En ese caso, esto es más un problema matemático. Comparar la tasa de interés de tu hipoteca con el rendimiento que puedes esperar en tus inversiones – y los riesgos asociados – será un elemento clave.

¿Quieres simplificar las cosas? Si es así, y puedes deshacerte completamente de la hipoteca, ciertamente harías eso. Eliminarías dos cuentas con los pagos asociados, retiros e implicaciones fiscales de ambos. Lo entiendo: he tomado decisiones que no eran estrictamente justificables en una hoja de cálculo porque reducirían la complejidad para mí.

¿Tienes preocupaciones sobre tus herederos? He tenido conversaciones con jubilados que no querían dejar a sus beneficiarios con una hipoteca impaga por temor a que no pudieran mantener la casa. Si eso es parte de lo que te motiva, habla con un asesor y un abogado sobre la planificación de tu patrimonio. Te ayudarán a entender tus opciones y podrán guiarte.

Estos son solo algunos ejemplos de razones comunes por las que puedes estar pensando en esto. Mi punto al mencionarlos es sugerir que primero debes solidificar para ti mismo por qué lo estás considerando y qué esperas lograr. Este es un paso necesario para tomar una elección adecuada.

¿Cuál Es el Impacto Inmediato en Tu Presupuesto y Flujo de Efectivo?

Independientemente de cuál sea tu motivo, asegúrate de no quedarte sin activos líquidos suficientes.

¿Retiras regularmente dinero del IRA y utilizas el dinero como parte de tu presupuesto ordinario? En ese caso, ¿cómo afectaría al flujo de efectivo el agotamiento del IRA? ¿Esas retiradas cubren una cantidad apreciable de tus gastos?

Algo que destaco de este punto en particular de tu situación es que retirar el saldo completo no eliminaría completamente la hipoteca. Seguirías teniendo el pago pero sin el IRA para pagarlo.

Suponiendo que este es un IRA tradicional diferido de impuestos, deberías impuestos sobre la cantidad total, así que asegúrate de tenerlo en cuenta. Pero incluso si ignoramos el impacto fiscal, seguirías debiendo alrededor de $8,300 en la hipoteca. ¿Podrías cubrir este monto con otros ahorros para saldarlo completamente? Si no, ¿podrías cubrir cómodamente el pago hasta que se pague sin el IRA en el que apoyarte? Sea cual sea el caso, asegúrate de no acorralarte financieramente y tener una casa casi pagada pero luego luchar para mantenerla.

Es posible que no dependas en absoluto del IRA. Si puedes vivir cómodamente con tu Seguro Social, pensiones u otros ahorros, es genial. Podría ser que solo tomes tus distribuciones mínimas requeridas (RMD) porque debes hacerlo desde el IRA y no necesitas el dinero para sobrevivir. Si ese es el caso, por supuesto, esto es menos preocupante.

Te sugiero que consideres cuidadosamente esta idea y le des un peso significativo en tu decisión final.

Próximos Pasos

Considera qué te está haciendo hacer esta pregunta, además de las consecuencias en el flujo de efectivo y las repercusiones fiscales de retirar dinero de tu IRA. Esas consideraciones te ayudarán a informar tu decisión final.

Brandon Renfro, CFP®, es un columnista de planificación financiera de SmartAsset y responde a preguntas de lectores sobre finanzas personales y temas fiscales. ¿Tienes una pregunta que te gustaría que fuera respondida? Envía un correo electrónico a [email protected] y tu pregunta podría ser respondida en una futura columna.

Ten en cuenta que Brandon no es un participante en la plataforma SmartAsset AMP, no es un empleado de SmartAsset y ha sido compensado por este artículo.

