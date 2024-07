¿Tengo 66 años con $745,000 en un plan 401(k). He empezado a recibir Seguro Social, ¿es demasiado tarde para convertirlo a un IRA Roth?

“

Legalmente, nunca es demasiado tarde para hacer una conversión a Roth. El IRS le permitirá mover fondos calificados en cualquier momento siempre y cuando pueda pagar la factura fiscal resultante.

Para aquellos en o cerca de la jubilación, la pregunta más importante es si es una decisión sabia hacer una conversión a Roth. Por un lado, una cartera libre de impuestos le brinda significativamente más control sobre sus finanzas. Por otro lado, tendrá poca oportunidad de capitalizar las ventajas del crecimiento después de impuestos.

¿Qué es una Conversión a Roth?

Un Roth IRA es lo que se conoce como una cuenta de jubilación “post-impositiva”. Esto es en oposición a las cuentas más comunes diferidas de impuestos, como un IRA tradicional o un 401(k).

Con una cartera pre-impositiva, usted recibe una deducción fiscal por todas las contribuciones calificadas a medida que las realiza durante sus años laborales. Esto hace que sea más barato en términos fiscales contribuir a su cuenta de jubilación, lo que le permite invertir más con la misma cantidad de ingresos. Luego, en la jubilación, paga impuestos sobre sus retiros.

Con un Roth IRA post-impositiva, no recibe ninguna deducción fiscal por las contribuciones calificadas. Eso significa que está contribuyendo con dinero por el que ya ha pagado impuestos sobre el ingreso. Esto hace que sea más caro contribuir a su cuenta de jubilación a corto plazo, lo que efectivamente reduce la cantidad de ingresos que puede invertir ahora. Pero luego, en la jubilación, no pagará impuestos sobre ningún retiro, incluidos los rendimientos que hayan generado sus inversiones.

Una conversión a Roth es cuando mueve activos de una cuenta calificada pre-impuestos a un Roth IRA post-impositivo. Solo puede convertir dinero de cuentas de jubilación diferidas de impuestos. Una vez que convierte dinero a un Roth IRA, sigue las reglas de una cuenta Roth post-impositiva y disfruta de todo el crecimiento no gravado. Sin embargo, deberá estar preparado para pagar impuestos sobre ese dinero, ya que ahora ha pasado a una cuenta post-impositiva. En el lado positivo, los Roth IRA no requieren distribuciones mínimas requeridas, lo que puede ser una bendición para los jubilados.

A diferencia de las contribuciones anuales, no hay límite en la frecuencia o los montos de las conversiones a Roth. Puede convertir la cantidad de dinero que desee y tan a menudo como elija.

Conversiones a Roth e Impuestos

El potencial de crecimiento no gravado hace que un Roth IRA sea muy valioso, pero viene con costos significativos por adelantado. Dado que este dinero proviene de una cartera pre-impositiva, cuando realiza una conversión a Roth, debe agregar la cantidad total convertida a sus ingresos gravables para ese año.

Usando este ejemplo, digamos que tiene $745,000 en un 401(k). Si convierte esta cantidad de una sola vez, agregaría $745,000 a sus ingresos gravables para ese año y, como resultado, debería impuestos estatales y federales sobre la cantidad total. Si bien hay formas de gestionar esto, generalmente mediante la estructuración de sus conversiones para mantenerse dentro de tramos impositivos más bajos, no hay forma de evitar por completo pagar impuestos sobre los fondos convertidos.

Dependiendo de las cantidades en cuestión, una conversión a Roth puede ser muy cara. Como resultado, para los hogares que consideran una conversión, la regla general es esta:

Un Roth IRA es más valioso en una etapa temprana de la vida, cuando tiene más tiempo para disfrutar de su crecimiento no gravado. También es más valioso cuando actualmente paga una tasa impositiva más baja de la que pagará en retiros, ya que eso le permite pagar la tasa actual más baja a cambio de evitar la tasa futura más alta.

Una cartera pre-impositiva es más valiosa cuando actualmente paga una tasa impositiva más alta de la que pagará en la jubilación, ya que la naturaleza diferida de los impuestos de la cuenta le permite ahorrar en su tasa actual más alta a cambio de pagar la tasa más baja en el futuro.

Hacer una Conversión a Roth en la Jubilación

Existen muchas formas de administrar su 401(k) cuando se jubile, y convertir la cartera a una cuenta IRA es un enfoque común. En este proceso, puede optar por mover su 401(k) a un IRA tradicional o a un Roth IRA.

Sin embargo, todas las contribuciones a Roth IRA están sujetas a un período de enfriamiento. Entonces, si contribuye fondos a un Roth IRA en la jubilación o cerca de ella, asegúrese de planificar y no poder acceder a ese dinero durante al menos cinco años. Si retira antes, estará sujeto a una multa del 10% por retiro anticipado.

Según Tim Maurer, Chief Advisory Officer de la firma de administración de patrimonio SignatureFD, una conversión a la jubilación a veces puede ser una buena estrategia.

“[E]n las primeras etapas de la jubilación puede ser uno de los mejores momentos para considerar una conversión a Roth, cuando, presumiblemente, los ingresos imponibles de uno disminuyen en relación con esos años de mayores ingresos más adelante en la carrera de uno y también pueden ser más bajos que más adelante en la jubilación cuando los RMDs obligan a los jubilados a recibir ingresos imponibles,” dijo.

Pero, Maurer dijo, no haga una conversión solo por hacerla. Debe tener un propósito y una estrategia que justifique los costos significativos por adelantado. Más allá del “arbitraje fiscal”, es decir, aprovechar las tasas más bajas ahora en comparación con las tasas más altas más tarde, Maurer sugiere tres razones principales por las que un jubilado actual podría querer considerar la conversión de sus ahorros:

Nunca tiene que tomar RMDs con un Roth IRA, lo que puede mejorar aún más los beneficios del crecimiento del interés compuesto.

La diversificación de la responsabilidad fiscal del impuesto sobre la renta es inherentemente valiosa en la jubilación, especialmente para realizar compras más grandes. Si desea financiar algo como un carro nuevo o un viaje importante, en lugar de arriesgarse a un tramo impositivo más alto al retirar dinero adicional de una cuenta pre-impositiva, puede utilizar el Roth IRA libre de impuestos.

Maurer también dice, “no puede haber un mejor regalo que un heredero podría recibir que un Roth IRA.” Mientras que un saldo de cuenta de jubilación pre-impositiva deja impuestos también para sus herederos, un Roth IRA les deja un activo limpio y libre de impuestos.

La pregunta, dijo, es cuánto valor tiene cada uno de estos problemas para usted. Es importante que cada hogar determine eso por sí mismo.

Puede ahorrar significativamente en una conversión a Roth escalonando sus conversiones, lo que, dada la regla de cinco años, podría ser útil de todos modos. Dado el relativamente bajo ingreso por Seguro Social de este jubilado, tendrían mucho espacio para conversiones relativamente bajas en impuestos cada año.

Still, even accounting for the reduced taxes of a Roth IRA, this household doesn’t stand to gain a lot of immediate benefit from converting their savings. Unless their tax situation would change considerably in retirement, or if they have other assets, it’s unlikely that they would see a significant tax benefit to offset their conversion costs. A Roth IRA might be effective if, as Maurer suggests, they are looking for tax diversity or a strong estate plan. But it’s important to make that plan before physically moving any money around.

Consejos sobre Roth IRA

Un Roth IRA es típicamente una cartera autogestionada, lo que significa que necesita seleccionar y equilibrar sus propias inversiones. Si bien las necesidades de cada persona son diferentes, aquí hay algunos lugares para comenzar.

