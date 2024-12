¿Tengo 65 años con solo $120k ahorrados. ¿Es demasiado tarde para jubilarme con comodidad?

Una jubilación con poco ahorro es aquella en la que no tienes suficiente dinero en tu cartera para generar un ingreso de jubilación cómodo. Por ejemplo, digamos que tienes 65 años y tienes $120,000 en una cartera de jubilación. Vamos a suponer que este dinero está en un 401(k) antes de impuestos. Esto no generará un ingreso viable por sí solo. Eso no significa que sea demasiado tarde para hacer planes, o que no puedas vivir una vida segura y cómoda. Pero requerirá algo de pensamiento, sacrificio y planificación.

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta en tu planificación. También puedes ser emparejado con un asesor financiero fiduciario que pueda ayudarte a construir y ejecutar un plan de jubilación apropiado y personalizado.

Al acercarte a la jubilación, sin importar cuál sea tu situación, lo primero que debes hacer es evaluar tus ingresos y activos. ¿Qué generará ingresos para ti? ¿Qué nivel de ganancias es confiable? ¿Qué activos puedes convertir en efectivo? ¿Qué beneficios, pensiones u otros pagos recibirás? ¿Eres elegible para beneficios del Seguro Social?

Por ejemplo, supongamos que eres dueño de tu propia casa. En este caso, una venta o una hipoteca inversa a menudo puede generar un impulso significativo de efectivo para complementar tus ahorros.

En este caso, estamos asumiendo que solo tienes dos posibles fuentes de ingresos de jubilación: Seguro Social y un 401(k) de $120,000. Entonces, comenzamos a planificar a partir de ahí. ¿Qué ingresos puedes esperar de cada activo?

Para tu cartera, esto dependerá de cómo administres tu dinero. Este es un perfil donde una renta vitalicia podría ser una opción muy sólida, ya que a veces pueden maximizar el valor de carteras relativamente pequeñas. Por ejemplo, digamos que comienzas a tomar la jubilación a los 70 años. Una renta vitalicia representativa podría generar $1,081 al mes ($12,972 al año). Mientras esté expuesto a la inflación, este ingreso es significativamente mayor que los aproximadamente $400 a $600 al mes que podrías esperar de una estrategia de retiro del 4% del mismo monto.

Para el Seguro Social, lamentablemente este es un perfil donde es probable que no califiques para beneficios máximos. El Seguro Social está diseñado para maximizar los beneficios para hogares con mayores ingresos: Cuanto más ganes mientras trabajas, más cobrarás en beneficios, hasta cierto punto.

Sin embargo, asumiendo que has contribuido al programa, tu próximo paso es comenzar a planificar tu ingreso real del Seguro Social. Puedes visitar la SSA y obtener un informe sobre tus beneficios y créditos reales, o puedes usar la calculadora de SmartAsset para una estimación probable. Una vez que sepas lo que recibirás, puedes comenzar a planificar ese ingreso. Tus beneficios reales dependerán completamente de cuánto ganaste a lo largo de tu vida laboral y por cuántos años. Sin embargo, a modo de ejemplo, el promedio de un jubilado recibió $1,907 al mes ($22,884 al año) en beneficios.

Si recibes un cheque de beneficios promedio y compras una renta vitalicia representativa, podrías planificar alrededor de $35,856 al año de ingreso parcialmente ajustado por inflación. Un asesor financiero puede ayudarte a hacer proyecciones de ingresos basadas en tu cartera y tolerancia al riesgo.

Tu siguiente paso es descubrir cómo puedes maximizar tus corrientes de ingresos. En todos los casos, tu mejor movimiento inicial será retrasar la jubilación hasta los 70 años si puedes. Esto aumentará tanto tus beneficios como tus ahorros.

En primer lugar, esperar hasta los 70 acortará tu jubilación. Te dará más años de vivir de tus ingresos, en lugar de tu cartera, y te dará unos años más para potencialmente ahorrar.

En segundo lugar, aunque dejando de lado contribuciones adicionales a la cartera, esto puede aumentar el valor de tus ahorros. Por ejemplo, la cifra de renta vitalicia representativa citada anteriormente asumió que inviertes ahora y cobras pagos en cinco años. Si cobras pagos en dos años, a los 67 años, podrías esperar más cerca de $843 al mes. O, si mantienes tu dinero invertido en una cartera de activos mixtos con un crecimiento del 8%, para los 70 años podría crecer a $176,000.

Lo más importante es que esperar hasta los 70 aumentará tus beneficios del Seguro Social al 124% de su nivel base. Si me permites la informalidad, esto puede cambiar el juego. Por ejemplo, toma el pago de beneficio promedio de $1,907 mencionado anteriormente. Si esperas hasta los 70 años, esto podría aumentar a $2,364 al mes ($1,907 * 1.24), o $28,376. Combinado con una renta vitalicia representativa a los 70 años, esto puede generar $41,348 al año de ingresos.

Tu siguiente paso es un gasto cuidadoso y una gestión fiscal.

En primer lugar, en gran medida dependerás de Medicare para tus gastos de atención médica. Esto será esencial, así que asegúrate de entender tus necesidades de salud y cómo se relacionan con la cobertura de este programa. En particular, asegúrate de comprar cualquier cobertura de brecha necesaria con anticipación.

Dependiendo de tu estado, es posible que puedas confiar en Medicaid para esta cobertura de brecha. Casi con total seguridad también necesitarás depender de este programa para cualquier atención a largo plazo necesaria en tus últimos años, así que asegúrate de entender los requisitos de activos e ingresos de tu programa estatal.

A partir de ahí, es hora de planificar los impuestos. Si se trata de un 401(k) estándar u otra cartera antes de impuestos, deberás reportar retiros como ingresos gravables. Pero si tu ingreso bruto ajustado es bajo, es probable que tus impuestos federales sobre la renta también sean relativamente bajos. Aun así, entre el Seguro Social y los ingresos de la cartera, es probable que ganes lo suficiente como para pagar alrededor de $1,200 a $1,500 al año en impuestos.

Un asesor financiero puede ayudarte a diseñar una estrategia fiscal para la jubilación. Habla con un asesor financiero hoy.

Finalmente, es hora de hacer que tus gastos se ajusten a tus ingresos. Cómo encaja esto dependerá significativamente de tu estilo de vida actual y tu ubicación.

Toma nuestro ejemplo anterior, donde esperas hasta los 70 años y generas $41,348 al año de ingreso combinado. La regla general es que los ingresos de jubilación generalmente pueden pagar alrededor del 80% de un estilo de vida previo a la jubilación, por lo que este ingreso generalmente debería pagar un estilo de vida laboral de alrededor de $51,685. ($41,348 / 0.8) En algunas partes del país, esto no solo es estable, sino que es bastante cómodo.

Así que mira tu presupuesto. ¿Funcionará para ti? ¿Puedes esperar hasta los 70 años, y puedes permitirte vivir tu estilo de vida actual con alrededor de $40,000 al año?

Si no, comienza a ver qué puedes recortar. A menudo, el gasto fijo más grande para cualquier hogar es la vivienda, especialmente si vives en una zona urbana cara. Mudarte puede potencialmente ayudar con esto. Al mudarte a una comunidad más asequible, puedes ajustar tus costos de vivienda potencialmente bastante. También es probable que reduzcas todos tus otros costos de vida, desde facturas hasta comida. Finalmente, al mudarte, puedes buscar un estado con leyes de Medicaid que te ayudarán a mantener tu atención médica.

Emparejate con un asesor financiero que pueda ayudarte a evaluar tus opciones para la jubilación.

Si tienes una jubilación con poco ahorro, no entres en pánico. Tienes tiempo y oportunidades para asegurarte de que estés cómodo en tus últimos años, pero requerirá una planificación cuidadosa. Sin embargo, cómo elijas hacerlo, maximizar el valor de tu cartera será esencial. Gestionar el gasto y, potencialmente, trasladarte a una comunidad económica pueden ser la clave.

Podemos hacer incluso mejor que vivir con un presupuesto de jubilación ajustado, en realidad podemos ayudarte a ahorrar dinero. Con estos consejos, puedes apartar algo de efectivo extra para que tu jubilación posterior sea aún más generosa que tus primeros años. Así es cómo.

