Tener un hijo puede costar a las mujeres $500,000 a lo largo de su carrera.

Si no lo has escuchado, tener hijos es costoso. Además del alto precio de los equipos para tu nuevo paquete de alegría (solo los cochecitos pueden costar alrededor de $1,000), debes tener en cuenta el tiempo libre para tener al bebé—y luego, las mujeres también deben considerar los $17,000 que dejarán de ganar anualmente después de convertirse en madre.

Eso es al menos según un nuevo análisis de Bankrate basado en la Encuesta de Población Actual (CPS) de la Oficina del Censo.

Los datos revelan que en 2023, las madres que trabajan a tiempo completo con hijos menores de 18 años ganaban $55,276 anualmente, mientras que los padres ganaban $72,280—básicamente un 31% menos que sus homólogos masculinos.

Esta discrepancia se traduce en $1,400 menos en los bolsillos de las madres cada mes, $17,000 menos al año y alrededor de una pérdida de $500,000 a lo largo de una carrera de 30 años.

Pero por supuesto, la edad promedio de una madre primeriza es un poco más de 27 años en EE.UU. y casi 31 años en el Reino Unido—lo que significa que con la edad promedio de jubilación actual de 62 y 65 respectivamente, la mayoría de las madres trabajadoras trabajarán al menos cinco años más de lo que sugiere el estudio y acumularán una pérdida aún mayor.

Mientras tanto, los padres ven aumentar sus salarios

Una investigación separada destaca que la trampa de la “penalización de la maternidad” es virtualmente inevitable.

Douglas Almond, Yi Cheng y Cecilia Machado examinaron más de 800,000 informes de ingresos y descubrieron que las mujeres experimentan una reducción del 51% en el salario después de dar a luz.

No importaba si la madre trabajaba para una mujer o en una empresa predominantemente femenina. Tampoco importaba el tamaño de la empresa para la que trabajaba la madre. O si había ido a la universidad. Y no importaba si la madre también era el sustento de la familia.

“Lo sorprendente de la penalización de la maternidad en EE.UU. es lo universal que parece ser”, dijo Almond a Fortune. “Incluso cuando la pareja femenina gana más que su pareja masculina y podríamos esperar que el padre con un salario más bajo ‘se ponga las pilas’ en casa, encontramos una penalización por maternidad aún mayor: alrededor del 60% de los ingresos”.

No solo las madres de altos ingresos siguen siendo penalizadas más que los padres de bajos ingresos, sino que, como destaca el análisis de Bankrate, los hombres no experimentan una “penalización por paternidad” en absoluto.

De hecho, después de tener hijos, los hombres experimentan un aumento significativo en sus salarios.

De hecho, los padres que trabajan a tiempo completo con hijos menores de 18 años ganaban aproximadamente un 23% más que los hombres que trabajaban a tiempo completo sin hijos, con salarios medios de $72,280 en comparación con $58,864, respectivamente.

Suponiendo que los ingresos se mantengan iguales, los padres pueden esperar ganar $400,000 más que los hombres sin hijos a lo largo de una carrera de 30 años.

El ‘callejón sin salida de la maternidad’

La investigación destaca que es cuando una mujer se casa que comienzan a aparecer grietas en su potencial de ingresos.

Las mujeres solteras que trabajan a tiempo completo y no tienen hijos menores de 18 años ganan 93 centavos por cada dólar en comparación con sus homólogos masculinos—la brecha salarial más pequeña entre los grupos analizados. Sin embargo, después del matrimonio, las mujeres sin hijos ganan 79 centavos por cada dólar que ganaron sus homólogos masculinos en 2023.

Por supuesto, no todas las mujeres que se casan tienen hijos: Algunas están cada vez más contentas con un estilo de vida DINK (doble ingreso, no hijos) o son sin hijos no por elección. Pero, como encontró Fortune, solo el hecho de adoptar el apellido de tu esposo es suficiente para indicar a tu jefe que es posible que desees empezar una familia.

A pesar de que las madres que trabajan son más visibles que nunca, las actitudes “anticuadas y tóxicas” en torno a la maternidad siguen muy presentes entre los gerentes.

Simplemente insinuar que algún día podrías tener hijos es suficiente para ser relegada al “callejón sin salida de la maternidad”.

Lauren Tetenbaum, una abogada convertida en trabajadora social, dijo a Fortune que las mujeres “tienen miedo” de siquiera preguntar sobre la política de permiso parental de una empresa: “Es este secreto no dicho que si preguntan al respecto, incluso si están buscando información, serán discriminadas”.

Desafortunadamente, esto solo empeora cuando las mujeres quedan embarazadas; Una exdirectora de Peloton dijo a Fortune que revelar su embarazo eliminó sus perspectivas laborales y una comercializadora hizo eco de que fue comparada con un coche de carreras averiado a medida que avanzaba su embarazo.

Además, incluso cuando la barriga desaparece, la investigación muestra que los estereotipos anticuados continúan siguiendo a las mujeres hasta la maternidad y tienen un impacto tangible en su trayectoria laboral a largo plazo.

Douglas Almond, Yi Cheng y Cecilia Machado encontraron que seis años después del nacimiento del primer hijo, la brecha salarial entre padre y madre había aumentado. Mientras tanto, la Universidad de Princeton y la London School of Economics recopilaron datos de 134 países y concluyeron que la Penalización de la Maternidad aún puede afectar las carreras de las mujeres 10 años después de dar a luz.

