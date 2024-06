Tenemos otra pista sobre qué chipset podría utilizar el Samsung Galaxy S25

El lanzamiento del Samsung Galaxy S25 es probablemente aún más de 6 meses de distancia, y sin embargo ya hemos escuchado un montón de filtraciones sobre qué esperar – y el último que captó nuestra atención se refiere al chipset que la serie de teléfonos inteligentes utilizará.

Según ZDNet Korea (a través de Android Authority), Samsung está trabajando arduamente para preparar su propio chip Exynos 2500 a tiempo para ser instalado dentro de un número sustancial de smartphones Galaxy S25 en ciertas partes del mundo.

El chipset mejorará tanto el rendimiento como la eficiencia (ayudando a la duración de la batería) en comparación con el Exynos 2400 desplegado en el Samsung Galaxy S24 en algunas regiones, pero Samsung aparentemente está luchando por fabricarlo a una escala lo suficientemente grande en este momento.

Todavía hay tiempo para que la situación mejore, pero Samsung podría verse obligado a utilizar el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 aún no anunciado en todos sus teléfonos Samsung Galaxy 25 – algo que en realidad se rumoreaba en marzo.

Historia reciente

Los modelos Ultra como el Galaxy S24 Ultra tienden a usar chips de Qualcomm (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy S24 y Samsung Galaxy S24 Plus están equipados con el procesador Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm en EE. UU., Canadá y China, y el procesador Exynos 2400 de Samsung en otras partes del mundo.

En cuanto al Samsung Galaxy S24 Ultra, ese teléfono utiliza el chipset Snapdragon dondequiera que se venda en el mundo. También fue todo Snapdragon con los teléfonos de 2023: en el Galaxy S23, el Galaxy S23 Plus y el Galaxy S23 Ultra.

Si bien los chips Snapdragon suelen considerarse más potentes, la diferencia en el rendimiento diario generalmente no es enorme – y al utilizar sus propios chips Exynos, Samsung puede ahorrar dinero y mantener un mayor control sobre el diseño de su hardware.

Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, las mejores ofertas tecnológicas y más.

Si Samsung se mantiene en el mismo calendario que este año, entonces los teléfonos Galaxy S25 estarán disponibles en enero de 2025 – y entonces averiguaremos si Samsung ha podido incluir algunos modelos Exynos junto a los teléfonos alimentados por silicio Qualcomm.