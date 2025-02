Tendencias al alza en la inflación de los productores de EE. UU; el mercado laboral sigue estable.

Lucia Mutikani reported that in enero, los precios de los productores en Estados Unidos aumentaron sólidamente, lo que ofreció más evidencia de que la inflación estaba aumentando de nuevo y reforzando las opiniones del mercado financiero de que la Reserva Federal no recortaría las tasas de interés antes de la segunda mitad del año. La amplia subida en la inflación de los productores reportada por el Departamento de Trabajo el jueves siguió a la noticia del miércoles de que los precios al consumidor se aceleraron al máximo en casi un año y medio en enero. Sin embargo, algunos detalles del informe sugirieron un aumento más moderado en enero en las medidas clave de inflación seguidas por el banco central de Estados Unidos para su objetivo del 2% que se anticipaba después de los sólidos datos del IPC.

Los economistas advirtieron que la inflación estaba lista para aumentar aún más a medida que el presidente Donald Trump avanza con amplias tarifas a las importaciones, así como deportaciones masivas que podrían causar escasez de mano de obra y elevar salarios y precios de bienes. “El informe hace que se detengan las expectativas de recorte de tasas, sin embargo, ya que es probable que los mayores costos empresariales se traduzcan en presión al alza sobre los precios al consumidor en los próximos meses”, dijo Kurt Rankin, economista principal en PNC Financial. “La administración de Trump sigue amenazando con tarifas, lo que aumentaría los costos para las empresas en general.”

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0.4% el mes pasado después de un aumento revisado al alza del 0.5% en diciembre, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0.3%.

En los 12 meses hasta enero, el IPP avanzó un 3.5% después de aumentar en el mismo margen en diciembre. Con el informe de enero sobre el IPP, la BLS actualizó los pesos para reflejar movimientos de precios en 2024 y factores de ajuste estacional, el modelo que el gobierno utiliza para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos.

El aumento en el IPP fue en bienes y servicios. Los precios mayoristas de los bienes aumentaron un 0.6% después de subir un 0.5% en diciembre. Más de la mitad del aumento provino de un salto del 1.7% en los precios de los bienes energéticos. Los precios de los alimentos aumentaron un 1.1%, con un aumento del 44.0% en los precios de los huevos debido a un brote de gripe aviaria. Excluyendo alimentos y energía, los precios de los bienes aumentaron un 0.1% por segundo mes consecutivo.

Los servicios aumentaron un 0.3% después de subir un 0.5% en diciembre. Un aumento del 5.7% en los precios mayoristas de habitaciones de hotel y moteles representó más de un tercio del incremento en los servicios.

También hubo aumentos en los precios mayoristas de automóviles, transporte de carga por carretera, venta de alimentos y bebidas alcohólicas, así como venta de ropa, joyas, calzado y accesorios y telecomunicaciones. Los márgenes de la venta al por menor de combustibles y lubricantes cayeron un 9.8%. Las tarifas de gestión de cartera subieron un 0.4%, mientras que las tarifas aéreas disminuyeron un 0.3%. Los precios de la atención médica de los médicos disminuyeron un 0.5% y el costo de la atención hospitalaria para pacientes internos disminuyó un 0.3%. Los precios de la atención hospitalaria ambulatoria disminuyeron un 0.4%.

Las tarifas de gestión de cartera, la atención médica, la alojamiento en hoteles y moteles y las tarifas aéreas se encuentran entre los componentes que se incluyen en el cálculo del índice de precios del consumo personal (PCE), excluyendo alimentos y energía, una de las medidas seguidas por la Fed para la política monetaria.

Con los datos del IPC y del IPP en mano, las estimaciones de los economistas para el aumento del índice de precios PCE central en enero oscilaron entre 0.2% y 0.3%. Eso fue inferior al aumento del 0.4% que la mayoría había pronosticado después del informe del IPC. La inflación central subió un 0.2% en diciembre. Se preveía un aumento del 2.6% interanual en enero, por debajo del 2.7% estimado después del informe del IPC. La inflación central anual fue del 2.8% en diciembre.

“La Fed aún puede declarar, por lo tanto, que se está haciendo progreso en el retorno de la inflación a su objetivo del 2%”, dijo Samuel Tombs, economista jefe de Pantheon Macroeconomics.

Las acciones en Wall Street subieron mientras los inversores se enfocaban en las previsiones de una lectura moderada de la inflación central PCE. El dólar cayó frente a una cesta de monedas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron.

MERCADO LABORAL ESTABLE

Los mercados financieros han retrasado las expectativas de recorte de tasas hasta septiembre desde junio, aunque algunos economistas creen que la ventana para más flexibilización de la política ha cerrado, citando la sólida demanda interna y un mercado laboral estable.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a los legisladores el miércoles que “estamos cerca pero no hemos llegado en la inflación”, agregando “queremos mantener la política restrictiva por ahora”.

La Fed dejó sin cambios su tasa de interés de referencia durante la noche en el rango del 4.25%-4.50% en enero, luego de reducirla en 100 puntos básicos desde septiembre, cuando lanzó su ciclo de flexibilización de la política. La tasa de política se había elevado en 5.25 puntos porcentuales en 2022 y 2023 para frenar la inflación.

Se espera que las políticas fiscales, comerciales e inmigratorias de la administración Trump aviven la inflación. Se suspendió un arancel del 25% sobre bienes de Canadá y México hasta marzo. Pero un arancel adicional del 10% sobre bienes chinos entró en vigor este mes.

La estabilidad del mercado laboral fue confirmada por un informe separado del Departamento de Trabajo que mostraba que las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron en 7,000 a 213,000 en la semana que terminó el 8 de febrero.

Los economistas habían pronosticado 215,000 reclamaciones para la última semana.

Las reclamaciones han disminuido hasta ahora este año, en línea con despidos históricamente bajos y ayudando a sostener la expansión económica. No obstante, las oportunidades de empleo para aquellos que pierden sus trabajos ya no son tan abundantes como lo eran hace un año más o menos, con las empresas adoptando una actitud de esperar y ver. Los empleos no agrícolas aumentaron en 143,000 puestos en enero, mientras que la tasa de desempleo estaba en 4.0%.

El número de personas que reciben beneficios después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, disminuyó en 36,000 a 1.850 millones en la semana que terminó el 1 de febrero, mostró el informe de reclamaciones.

“El sector empresarial sigue en modo de esperar y ver para ver qué, si acaso, interrupciones puede haber en las cadenas de suministro globales a medida que la incertidumbre de precios hace que sea más difícil expandir las operaciones”, dijo Ben Ayers, economista senior en Nationwide.

(Información de Lucia Mutikani; Edición de Chizu Nomiyama y Andrea Ricci)