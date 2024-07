Temperaturas elevadas y buscadores de ganancias amplifican peligros en el Hajj

Huda Omari se sentó afuera de la oficina de un corredor en Jordania durante dos días, esperando su visa para realizar la peregrinación anual a Arabia Saudita.

En Egipto, los tres hijos de Magda Moussa juntaron sus recursos para reunir casi $9,000 para realizar el sueño de acompañar a su madre en la peregrinación. Cuando recibió la autorización para el viaje, ella dijo que familiares y vecinos en su pueblo celebraron con ululaciones.

La peregrinación de varios días es un viaje espiritual profundo y un recorrido arduo incluso en las mejores circunstancias. Pero este año, en medio de un calor récord, al menos 1,300 peregrinos no sobrevivieron a la peregrinación, y las autoridades saudíes dijeron que más del 80 por ciento de los fallecidos eran peregrinos que carecían de permisos.

La Sra. Omari y la Sra. Moussa estuvieron entre un gran número de peregrinos no registrados que dependían de operadores turísticos ilícitos o fraudulentos para evitar el proceso oficial de permisos. Ambas dijeron que eran conscientes de que el viaje único en la vida sería física y financieramente exigente, pero ninguna anticipó el terrible calor o maltrato que sufrirían.

“Fuimos humilladas y castigadas por estar allí ilegalmente”, dijo la Sra. Omari, de 51 años, a The New York Times después de regresar a casa.

Con casi dos millones de personas participando cada año, no es inusual que los peregrinos mueran debido al estrés por calor, enfermedad o enfermedad crónica durante la peregrinación. Y no está claro si el número de fallecidos de este año fue mayor que el habitual porque Arabia Saudita no reporta regularmente las cifras. El año pasado, 774 peregrinos murieron solo de Indonesia, y en 1985 más de 1,700 personas fallecieron alrededor de los sitios sagrados, la mayoría de ellos por estrés por calor, encontró un estudio en ese momento.

Pero las muertes de este año llamaron la atención sobre la perturbadora cara oculta de una industria que obtiene ganancias de los peregrinos que a menudo pasan años ahorrando para completar uno de los ritos más importantes del islam.

Para controlar el flujo de visitantes y evitar tragedias como la estampida de 2015, el gobierno saudí ha tratado de registrar a los peregrinos. Aquellos que están registrados deben comprar un paquete de viaje sancionado por el gobierno que se ha vuelto demasiado caro para muchos.

Quienes ingresan con otros tipos de visas de visitantes tienen dificultades para acceder a las medidas de seguridad establecidas por las autoridades. Por lo tanto, los medios financieros de los peregrinos determinaron las condiciones y el tratamiento que experimentaron, incluyendo su protección o exposición al calor cada vez más peligroso y extremo del Golfo.

Los peregrinos registrados se alojan en hoteles en la ciudad santa de La Meca o en Mina, una ciudad de tiendas blancas que puede albergar hasta tres millones y que ofrece duchas, cocinas y aire acondicionado. También son transportados entre los sitios sagrados, evitándoles el sol ardiente.

Los no registrados en La Meca se encontraron apretujados en apartamentos vacíos en un distrito del sur que se ha vuelto popular entre los corredores de viaje que los atienden, según algunos de los que fueron. Durante los meses que rodean el rito, estos corredores alquilan edificios enteros y los llenan de peregrinos.

Sin embargo, muchos están decididos. Y a medida que los peregrinos regresan a sus países de origen, está emergiendo una imagen más clara de las condiciones que soportaron.

Trabajando con las autoridades saudíes, Jordania ha limitado el número de personas permitidas para participar en el hajj anualmente. Y las autoridades jordanas dijeron la semana pasada que habían arrestado a 54 personas y cerrado tres agencias de viajes después de que 99 jordanos murieran durante el hajj.