Temiendo la deportación, los uigures detenidos en Tailandia inician huelga de hambre.

Decenas de hombres uigures que huyeron de la persecución en su China natal solo para encontrarse detenidos en Tailandia han entrado en la segunda semana de una huelga de hambre en Bangkok. Su ayuno es un último esfuerzo para presionar al gobierno tailandés para que detenga lo que los detenidos temen que sea una deportación inminente a China, donde enfrentan el riesgo de tortura y encarcelamiento.

Los hombres, que han estado en centros de detención tailandeses durante más de una década, comenzaron su huelga de hambre el 10 de enero, dos días después de haberles dado formularios de “retorno voluntario” para firmar, según los relatos de dos de los detenidos.

Todos se negaron a firmar los formularios, pero luego se les exigió que posaran para fotografías. Estas instrucciones provocaron pánico entre los detenidos porque la misma serie de eventos en 2015 precedió a la deportación repentina de 109 uigures a China.

Las autoridades tailandesas han dicho que no tienen planes de devolverlos y han negado que haya una huelga de hambre en curso.

Uno de los detenidos se comunicó en secreto con un reportero y un activista, quienes compartieron sus mensajes de voz con The New York Times. El relato del segundo detenido fue transmitido por un miembro de la familia. Cuatro personas más familiarizadas con el asunto también confirmaron los detalles. Los detenidos prácticamente no tienen acceso a nadie más que a visitas mensuales de un médico.

Los uigures son musulmanes de habla turca, muchos de los cuales viven en la región china de Xinjiang, en el extremo oeste. Determinadas a eliminar las amenazas percibidas de separatismo étnico, las autoridades chinas pusieron la región bajo estricta vigilancia a partir de 2014. Más tarde, detuvieron a hasta un millón de uigures y otros en campos de internamiento y prisiones, intensificaron las medidas de control de la natalidad para las mujeres musulmanas y colocaron a los niños musulmanes en internados.

La persecución llevó a miles de uigures a huir. Los detenidos en Tailandia fueron parte de una ola de más de 300 que salieron de China en 2014 utilizando el país del sudeste asiático como punto de tránsito en un intento de llegar a Turquía, que alberga una comunidad uigur considerable.

El viernes por la noche, los hombres seguían sin comer y solo consumían pequeñas cantidades de agua, según un mensaje de voz de uno de los detenidos que se envió a Arslan Hidayat, un activista de derechos de los uigures con sede en Washington, quien compartió el mensaje con The Times. El número exacto de hombres en huelga de hambre sigue sin estar claro.

Más temprano el viernes, el detenido había dicho que tenía “buenas referencias” de que los tailandeses entregarían a los uigures a China el lunes.

En un mensaje separado el 13 de enero, el detenido dijo: “Estamos buscando desesperadamente ayuda de quienes viven en el mundo libre. Todos saben lo que nos sucederá si nos devuelven a China.”

Separadamente, un hermano de otro detenido le dijo a un reportero que había mandado mensajes de texto con él el viernes. “Han pasado siete días desde que estamos en huelga de hambre. Pero no les importa y no nos responden,” escribió el detenido en el mensaje de texto, que fue visto por The Times. “Esta mañana, estamos solicitando reunirnos con la ONU, pero no nos lo permiten”

Tanto los detenidos como el hermano del segundo, al igual que otros citados en este artículo, pidieron no ser identificados por temor a represalias.

Las autoridades de inmigración tailandesas han rechazado repetidamente permitir que la agencia de refugiados de las Naciones Unidas acceda a los hombres, a diferencia de otros grupos como los musulmanes rohinyás de Myanmar, según Bryony Lau, directora adjunta de Asia de Human Rights Watch.

La huelga de hambre ha aumentado la preocupación entre los activistas de derechos sobre la salud de los detenidos. Muchos ya están desnutridos, padecen enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y pulmonares, y tienen poco acceso a la atención médica. Cinco uigures han muerto en detención, incluidos dos niños.

Este mes, un ex político de la oposición camboyano fue tiroteado en Bangkok a plena luz del día, lo que ha generado miedo entre otros refugiados y disidentes que han huido a Tailandia preocupados por su seguridad.

El viernes, el ministro de Defensa de Tailandia, Phumtham Wechayachai, dijo que el tema de los uigures se discutió ese día en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del país. Dijo que hablaron sobre cómo “adherirse estrictamente a las leyes y hacer las cosas sin crear problemas para nuestro país y otros países.”

Cuando un reportero le preguntó si los uigures serían deportados el lunes, el Sr. Phumtham, que también es viceprimer ministro de Tailandia, dijo: “Acabo de enterarme de esto por ti.”

El teniente general Thanit Thaiwacharamas, comandante adjunto interino de la oficina de inmigración, negó que los uigures estuvieran en huelga de hambre.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que “no tenía conocimiento” de informes de que los uigures podrían ser enviados de vuelta a China. Añadió que su postura básica era una firme “represión de cualquier forma de inmigración ilegal.”

La situación de los detenidos ha generado preocupación en Estados Unidos y en la comunidad de derechos humanos. El miércoles, Marco Rubio, la elección del presidente electo Donald J. Trump como secretario de Estado, dijo que presionaría a Tailandia para que no devolviera a los uigures. Hablando en una audiencia del Senado, agregó que la situación era “una oportunidad más para recordarle al mundo” la persecución a la que se enfrentan los uigures.

Angkhana Neelapaijit, senadora en Tailandia, dijo que había planteado el tema de la huelga de hambre con el Consejo de Seguridad Nacional de Tailandia. Dijo que estaba presionando a la policía tailandesa para que le permitiera reunirse con los uigures y planea celebrar una audiencia en el Parlamento sobre su situación a fin de mes.

Recordó cómo en 2015, como jefa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia, quedó cegada por la deportación previa de uigures. La agencia de refugiados de las Naciones Unidas calificó esa acción de “una violación flagrante del derecho internacional.”

En ese momento, los protestantes en Turquía saquearon el consulado tailandés en Estambul, y la policía en la capital, Ankara, usó gas pimienta para repeler a los uigures que intentaban romper una barrera fuera de la Embajada China.

El entonces primer ministro de Tailandia, el general Prayuth Chan-ocha, dijo que China había garantizado la seguridad de los uigures y prometió que tendrían “acceso a la justicia justa.” Pero la emisora ​​estatal china más tarde emitió imágenes de los detenidos con capuchas en la cabeza mientras abordaban un avión rumbo a China.

Omer Kanat, director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures, un grupo no gubernamental, dijo que su organización luego supo que algunos de los deportados recibieron largas sentencias de prisión, pero que el destino de la mayoría era desconocido. “Desaparecieron.”

Muktita Suhartono contribuyó con el informe desde Bangkok, y Vivian Wang desde Beijing.