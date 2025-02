Teme quedarse sin hogar después de que su ex abusivo fuera encarcelado. Así es como ganó su caso de desalojo.

ADVERTENCIA: Esta historia puede afectar a aquellos que han experimentado violencia de género o conocen a alguien afectado por ella.

Durante un par de meses, la madre soltera Chantelle Edgar temía ser desalojada de su apartamento en Londres, Ontario, junto con su hija de dos años, uniéndose a las decenas de miles de personas solo en Ontario que viven en las calles.

La historia de Edgar no es rara, especialmente para las mujeres con parejas violentas que a veces utilizan la vivienda como una forma de ejercer control, dijo Jessie Rodger, directora ejecutiva de Anova, que ayuda a personas que enfrentan violencia de género en Londres.

Pero el jueves, Edgar recibió un respiro: un adjudicador de la Junta de Inquilinos y Arrendadores de Ontario (LTB) falló en contra de su arrendador y acordó que el hecho de vivir en su apartamento durante los últimos cuatro años la calificaba como inquilina. Aunque el nombre de Edgar no está en el contrato de arrendamiento, el adjudicador dijo que podía quedarse en el apartamento y pagar el alquiler.

“Cada vez más, vemos que controlar la situación de vivienda es otra forma de abuso y de causar daño a alguien, ya sea desalojándote o cambiando las cerraduras o manteniéndote fuera del contrato de arrendamiento”, dijo Rodger.

Encontrar un lugar seguro, accesible y asequible para que una mujer vaya es un desafío, añadieron.

“Solíamos estar realmente enfocados en la violencia de género, y en ayudar a las mujeres a desempacar lo que les ha sucedido y cómo ayudarles a navegar una vida libre de violencia, y ahora pasamos la mayor parte de nuestro tiempo tratando de encontrar a las personas lugares seguros para vivir.”

‘No quiero estar en una tienda de campaña’

Edgar había estado viviendo en el apartamento de dos dormitorios en el sur de Londres durante cuatro años con su novio en ese momento.

Su ex, que ahora está en la cárcel por agredirla, así como su padre, hermana y una ex novia, firmaron el contrato de arrendamiento hace nueve años, según la evidencia presentada en una audiencia de LTB esta semana.

Después de su arresto en septiembre, su padre solicitó romper el contrato de arrendamiento. El arrendador luego notificó a Edgar con una orden de desalojo, argumentando que como no estaba en el contrato de arrendamiento, no era una inquilina y tenía que salir antes del 31 de diciembre de 2024.

Edgar siguió pagando el alquiler, establecido en $1,050, pero el arrendador devolvía cualquier dinero que enviara. Edgar apeló el desalojo y se puso en contacto con Anova, que estaba lleno. Dijo que los funcionarios del refugio escribieron una carta al Ayuntamiento de Londres confirmando que Edgar y su hija necesitaban ser incluidas en la lista de espera prioritaria de viviendas sociales. Edgar sigue esperando por una vivienda.

“Pago el alquiler, el arrendador lo devuelve. Pago el alquiler, me lo devuelve. Solo estoy tratando de mantener un techo sobre nuestras cabezas”, dijo Edgar a CBC News.

El arrendador también se negó a escribir una carta confirmando que era inquilina, lo que dificultó encontrar cuidado infantil para su hijo y resultó en que su cheque de Ontario Works fuera recuperado porque no tenía una dirección formal, dijo Edgar. El programa provincial ayuda a las personas elegibles con gastos como el alquiler y la comida.

El jueves por la tarde, la adjudicadora de LTB, Elle Venhola, ordenó al arrendador que comenzara a aceptar el alquiler de Edgar y permitirle seguir viviendo allí. Venhola le dijo a Edgar que le diera una copia del fallo a Ontario Works para que pueda recibir pagos mensuales adecuados.

El caso de Edgar es un ejemplo de cómo los inquilinos vulnerables pueden ser especialmente afectados en medio de una crisis de vivienda.

“Que alguien no esté en el contrato de arrendamiento, es algo que definitivamente vemos que los arrendadores usan en contra de los inquilinos”, dijo Kristina Pagniello, directora ejecutiva de Servicios Legales de Vecindario de Londres y Middlesex.

“Con la escasez de viviendas y lo valiosas que se han vuelto estas propiedades para los arrendadores, si pueden desalojar a alguien, entonces pueden fijar un nuevo alquiler para la siguiente persona. Esa es la realidad de no tener un verdadero control de alquiler”.

Un apartamen… (The text exceeds 5000 characters and has been truncated)