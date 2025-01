Televidentes de la BBC critican nueva serie de Dragons’ Den con estrellas invitadas

Muchos empresarios en ciernes estarán esperando tener lo que se necesita para recibir inversiones de los Dragones, con el objetivo de dar vida a sus últimas creaciones, incluyendo productos de fitness y salud.

Pero a medida que comenzaba el primer episodio, algunos se han dirigido a X, anteriormente Twitter, afirmando que “extrañan el antiguo Dragons’ Den”, mientras que otros quieren “traer de vuelta los buenos días de widgets”.

Incluso algunos dijeron “no les gustan” los Dragones Invitados.

Una persona publicó: “Extrañamos el antiguo Dragons Den. Hace años le habrían dicho a alguien lo tonto que era vender su casa. No me gustan las personas extra. No estaba roto. Son demasiado amables #dragonsden”.

Este espectador comentó: “¡Vaya! ¡Qué cantidad de tonterías sobreproducidas y condescendientes! Ha ido cuesta abajo durante años, ¡pero ahora es demasiado! Suficiente. Me largo. #DragonsDen #Cringe”.

Como compartió uno: “No me gustan estos Dragones adicionales. Traigan de vuelta los buenos días de widgets y chunches parar sujetar tu regaderita. #DragonsDen”.

Alguien más escribió: “Solía amar #dragonsden en el pasado cuando se permitía que los dragones fueran honestos. Pura mierda ahora”.

¿Quiénes son los Dragones Invitados en Dragons’ Den 2025?



El experto en fitness Joe Wicks y la gurú del estilo de TV Trinny Woodall están entre las estrellas que se unen al panel de Dragons’ Den como invitados a lo largo de la nueva serie.

¡El Den se está calentando! A las 8pm de esta noche nuestros cinco fuegosos, junto con el invitado especial Joe Wicks, estarán en sus asientos, listos para encender 2025. Aquí tienes un adelanto de nuestros Dragones en acción. Nos vemos esta noche en @BBCOne y @BBCiPlayer #dragonsden pic.twitter.com/q96xmjrs1Q

— BBC Dragons’ Den (@BBCDragonsDen) 9 de enero de 2025

La empresaria de moda y retail Emma Grede también volverá al programa después de haber sido destacada en la última serie.

Joe dijo: “No puedo esperar para entrar en el den como un dragon invitado y conocer a todos los brillantes y apasionados empresarios.

“Mi propio camino me ha demostrado que con la mentalidad correcta y mucho trabajo duro, todo es posible.

“Realmente estoy deseando compartir mis experiencias y espero poder ayudar a algunos negocios increíbles a alcanzar su máximo potencial”.

El entusiasta del fitness se convirtió en un nombre conocido durante la pandemia después de publicar videos diarios de clases de educación física en YouTube para que las familias participen.

Dragons’ Den se emite a las 8pm los jueves en BBC One y BBC iPlayer.

