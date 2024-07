Telegraph Hill Partners compra $15 millones de acciones de Alpha Teknova a $1.24 cada una en Investing.com.

“

En una reciente transacción, Telegraph Hill Partners, un accionista significativo en Alpha Teknova, Inc. (NASDAQ:TKNO), ha aumentado su participación en la empresa a través de una colocación privada. Las firmas de inversión involucradas, que incluyen a Telegraph Hill Partners IV, L.P., THP IV Affiliates Fund, LLC, Telegraph Hill Partners IV Investment Management LLC y Telegraph Hill Partners V, L.P., adquirieron colectivamente acciones por aproximadamente $15 millones a un precio de $1.24 por acción.

La transacción, que tuvo lugar el 12 de julio de 2024, implicó la adquisición de 11,126,929 acciones por parte de Telegraph Hill Partners IV, L.P. y sus afiliados, y 969,844 acciones adicionales por parte de Telegraph Hill Partners V, L.P. y sus afiliados. Después de la compra, el total de acciones en propiedad de Telegraph Hill Partners IV, L.P. y sus afiliados es de 21,859,660, mientras que Telegraph Hill Partners V, L.P. y sus afiliados poseen 3,761,132 acciones.

Telegraph Hill Partners tiene una influencia significativa en Alpha Teknova, Inc. como propietario del diez por ciento. La firma de gestión de inversiones tiene un historial de estar activamente involucrada en las empresas en las que invierte, y esta compra reciente fortalece aún más su posición.

Las acciones fueron compradas directamente por las asociaciones de inversión, y Telegraph Hill Partners IV Investment Management LLC y Telegraph Hill Partners Management Company, LLC, como socio general y gerente respectivamente, pueden considerarse como propietarios beneficiosos de las acciones en poder de las asociaciones.

Esta transacción indica un fuerte voto de confianza en Alpha Teknova, Inc. por parte de uno de sus principales inversores. Alpha Teknova, una empresa especializada en sustancias diagnósticas in vitro e in vivo, tiene su sede en Hollister, California, y opera dentro del sector de la salud, centrándose en las ciencias biológicas.

Los inversores y observadores del mercado a menudo miran las acciones de los accionistas significativos como Telegraph Hill Partners para evaluar su confianza en las perspectivas futuras de una empresa. La reciente compra en Alpha Teknova refleja una perspectiva positiva por parte de Telegraph Hill Partners, sugiriendo que creen en el valor de la empresa y su potencial de crecimiento.

En otras noticias recientes, Alpha Teknova reportó un aumento del 2% interanual en los ingresos del primer trimestre de 2024, junto con una mejora del 18% con respecto al trimestre anterior. Esta actuación se atribuye al lanzamiento de nuevos productos y una base de clientes diversificada. TD Cowen mantuvo una perspectiva positiva sobre Alpha Teknova, reiterando una calificación de Compra después de que los ingresos del segundo trimestre de la compañía superaran ligeramente las expectativas del mercado. La evaluación de la firma siguió al anuncio preliminar de ingresos para el segundo trimestre, que se situó entre $9.4 y $9.6 millones.

La gerencia de Alpha Teknova destacó la mejora de las condiciones macroeconómicas, señalando una recuperación generalizada en la financiación que ha contribuido al desempeño de la empresa. También confirmaron las proyecciones de ingresos para 2024, esperando ver un aumento de aproximadamente el 10% interanual en su segmento de esenciales de laboratorio, con ingresos proyectados entre $35 y $38 millones. Las estrategias de gestión de costes de la empresa resultaron en una mejora de $2.3 millones en el EBITDA ajustado con respecto al año anterior.

Los analistas señalaron que la gestión agresiva de gastos se proyecta que genere ahorros de aproximadamente $8 millones para el segundo trimestre de 2024. También destacaron que tres clientes de terapia celular y génica entrarán en ensayos clínicos de fase III a finales de este año, con una comercialización prevista para finales de 2025 a 2026. Estos son algunos de los desarrollos recientes que han dado forma a la posición actual de Alpha Teknova en el mercado.

Información de InvestingPro

Alpha Teknova, Inc. (NASDAQ:TKNO) ha sido recientemente objeto de una transacción importante por parte de Telegraph Hill Partners, y un análisis más profundo de las finanzas de la empresa a través de InvestingPro revela una situación mixta. A pesar de un desempeño financiero desafiante en los últimos doce meses, la empresa ha demostrado resistencia en ciertas áreas.

Los datos de InvestingPro muestran que Alpha Teknova está operando actualmente con una capitalización de mercado de $71.83 millones, lo que da una idea del tamaño de la empresa en el mercado. El ratio Precio / Valor en Libros de la empresa hasta el primer trimestre de 2024 se sitúa en 0.86, lo que sugiere que es posible que el mercado esté subvaluando el valor de los activos netos de la empresa. Además, Alpha Teknova ha experimentado un retorno significativo en la última semana, con un retorno total de precio del 10.66%, indicando un optimismo reciente por parte de los inversores.

Sin embargo, la solidez financiera de la empresa no está exenta de preocupaciones. El Ratio P/E de Alpha Teknova (ajustado para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024) se sitúa en -2.32, lo que refleja que la empresa actualmente no es rentable. Además, los ingresos de la empresa han disminuido un 6.45% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, indicando algunas dificultades para hacer crecer su línea superior. Esto se alinea con el Tip de InvestingPro que indica que los analistas no anticipan que la empresa será rentable este año.

Para los inversores que buscan un análisis más detallado, hay otros Tips de InvestingPro disponibles que podrían arrojar luz sobre el consumo de efectivo y los niveles de deuda de Alpha Teknova. Por ejemplo, aunque la empresa está consumiendo rápidamente efectivo, mantiene activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera a corto plazo. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que podría ser un factor en la evaluación del riesgo.

Para explorar estos indicadores más detalladamente y acceder a los 10 Tips de InvestingPro para Alpha Teknova, Inc., se anima a los inversores a visitar InvestingPro. Recuerda utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción Pro+ anual o bianual, que incluye consejos e información adicional para informar tus decisiones de inversión.

Este artículo fue generado con el apoyo de la inteligencia artificial y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.

“