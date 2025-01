Teléfonos Galaxy en los EE. UU. para recibir Tap to Transfer en Samsung Wallet.

“

Junto con el debut de la nueva serie Galaxy S25 y un vistazo al próximo Galaxy S25 Edge, Samsung también presentó varias características de software nuevas para sus teléfonos más recientes. Pero eso no es todo: según parece, una de las características nuevas de Samsung Wallet finalmente se está dirigiendo a los EE. UU.



Tap To Transfer no estará limitado solo a Samsung Pay (la parte de pago de Samsung Wallet). Según el informe, la función también admitirá monederos digitales de terceros ya que está vinculada a cuentas y tarjetas de débito conectadas, no solo a Samsung Pay. Esto significa que los pagos se realizarán a través de Mastercard o Visa en lugar del propio sistema de Samsung.

Además, Samsung Wallet introducirá una nueva opción Comprar Ahora, Pagar Después llamada Cuota Instantánea. Esta función funcionará con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, lo que facilitará a los usuarios dividir los pagos al hacer compras en tiendas. Mientras que Mastercard y Visa (o el banco) gestionarán el backend de las transacciones, Samsung se encargará de todo lo que ves en la pantalla de tu teléfono.

Además de la última serie Galaxy S25, se espera que las nuevas características lleguen también a teléfonos Galaxy más antiguos. | Crédito de la imagen – Samsung

Se espera que estas nuevas características lleguen a los EE. UU. poco después de que la serie Galaxy S25 llegue a las tiendas, posiblemente en el segundo trimestre del año. Es probable que los teléfonos Galaxy más antiguos también obtengan acceso a ambas características a través de actualizaciones de software o aplicaciones.

Apple tiene una característica similar llamada Tap to Cash en Apple Wallet, que permite a los usuarios realizar pagos rápidos. Sin embargo, Samsung ha llevado las cosas un poco más allá. Mientras que Apple solo permite pagos dentro de su propio ecosistema, la versión de Samsung debería funcionar también con aplicaciones de terceros. Esto significa que la característica de Samsung brinda a los usuarios más flexibilidad y opciones, algo que Apple no ofrece actualmente.