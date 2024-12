Tejón anuncia dividendo en efectivo del cuarto trimestre de 2024 por Investing.com.

“

CALGARY, Alberta, 13 de diciembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Badger Infrastructure Solutions Ltd. (Badger, la Compañía, nosotros) (TSX: BDGI) se complace en anunciar su dividendo en efectivo del cuarto trimestre de 2024.

Dividendo en Efectivo del Cuarto Trimestre de 2024

Hoy, Badger anunció que la Junta Directiva de Badger aprobó un dividendo en efectivo trimestral para el cuarto trimestre de 2024 de $0.18 por acción común, lo que equivale a $0.72 por acción común a nivel anualizado. El pago se realizará aproximadamente el 15 de enero de 2025 a los accionistas registrados al 31 de diciembre de 2024.

Badger espera que el dividendo sea elegible para fines de impuestos sobre la renta canadienses y califique para el régimen mejorado de aumento bruto y crédito fiscal para ciertos accionistas.

Acerca de Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Badger Infrastructure Solutions Ltd. (TSX: BDGI) es el proveedor más grande de América del Norte de servicios de excavación no destructiva. Badger trabaja para contratistas y propietarios de instalaciones en una amplia gama de industrias de infraestructura y en construcción comercial general. Los clientes de Badger suelen operar cerca de concentraciones elevadas de líneas subterráneas de energía, comunicación, agua, gas y alcantarillado, donde los riesgos de seguridad y económicos son altos y donde la excavación no destructiva proporciona una alternativa segura para ciertos requisitos de excavación de los clientes.

La tecnología clave de la Compañía es el Badger Hydrovac™, que se utiliza principalmente para la excavación segura alrededor de infraestructuras críticas y en condiciones subterráneas congestionadas. El Badger Hydrovac utiliza un chorro de agua a presión para liquefacer la capa de suelo, que luego se elimina con un sistema de vacío potente y se deposita en un tanque de almacenamiento. Badger es único en la industria de excavación no destructiva porque diseña y fabrica todas sus unidades de hydrovac en su planta en Red Deer, Alberta, que tiene una capacidad de producción anual de más de 350 unidades de hydrovac. Para complementar el Badger Hydrovac, la Compañía tiene un número selecto de unidades especializadas, principalmente Airvacs, camiones combo y unidades de alcantarillado y lavado.

