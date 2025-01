Tecnologías de Carbono Volt Anuncia la Tercera Tranche y Cierre Final de Colocación Privada por un Monto Total Bruto de $565,000.01

“

Calgary, Alberta–(Newsfile Corp. – 3 de enero de 2025) – Volt Carbon Technologies Inc. (TSXV: VCT) (OTCQB: TORVF) (“Volt Carbon” o la “Compañía”) con referencia a sus comunicados de prensa anteriores fechados el 19 de noviembre de 2024, el 2 de diciembre de 2024, y el 24 de diciembre de 2024, se complace en anunciar que la Compañía ha cerrado la tercera y última parte de su financiamiento de colocación privada no intermediada (la “Oferta”) emitiendo 2,600,000 unidades (“Unidades”) a un precio de CAD$0.025 por Unidad por un total de CAD$65,000.

En total, la Compañía ha recaudado una cantidad total de CAD$565,000.01 mediante la emisión de 16,666,667 unidades de flujo a través (“Unidades FT”) a un precio de CAD$0.03 por un total de CAD$500,000.01, y 2,600,000 Unidades a CAD$0.025 por un total de CAD$65,000 en relación con la Oferta.

Cada Unidad FT consta de una acción común de la Compañía (cada una, una “Acción Común”) que se emitirá como una “acción de flujo a través” (cada una, una “Acción FT”) en el sentido de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) (la “Ley del Impuesto sobre la Renta”) y la mitad de un certificado de opción de compra de acción común (cada certificado completo, una “Opción”). Cada Unidad consta de una Acción Común y la mitad de una Opción. Cada Opción completa dará derecho al titular a comprar una Acción Común a un precio de CAD$0.05 en cualquier momento durante un período de 24 meses a partir de la fecha de emisión.

En relación con la parte inicial de la Oferta, se pagó una comisión de búsqueda en efectivo de $21,000 a Red Cloud Securities Inc. (“Red Cloud”), que es independiente de la Compañía. Adicionalmente, se emitieron 700,000 certificados de opción de compra de acción (“Certificados de Búsqueda”) no transferibles a Red Cloud a un precio de ejercicio de CAD$0.03 cada uno. Cada Certificado de Búsqueda es ejercitable por una Acción Común en cualquier momento durante un período de 24 meses a partir de la fecha de emisión.

La Compañía desea hacer una corrección al comunicado de prensa fechado el 24 de diciembre de 2024, sobre la segunda parte de la Oferta. La Compañía anunció erróneamente a Qwest Investment Fund Management Ltd. como el buscador; sin embargo, el buscador correcto es PB Markets Inc. (“PB”), que es un buscador independiente. PB recibió (i) una comisión de búsqueda en efectivo de $14,000, y (ii) se emitieron 466,666 Certificados de Búsqueda.

La Compañía utilizará los ingresos netos de los flujos a través de la Oferta para incurrir en “gastos de exploración canadienses calificados,” según se define en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los ingresos netos de las Unidades como capital de trabajo general para la Compañía.

El cierre de la Oferta está sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluido el TSX Venture Exchange (el “TSXV”). Los valores emitidos en el marco de la Oferta están sujetos a un período de tenencia que vence en la fecha que es de cuatro meses y un día después de la fecha de emisión de conformidad con las leyes de valores aplicables. Ningún Accionista interno participó en la Oferta y no se crearon nuevos titulares de control en virtud de la Oferta.

Acerca de Volt Carbon Technologies

Volt Carbon Technologies Inc. es una empresa cotizada en bolsa centrada en el avance de la ciencia del carbono, con un fuerte énfasis en soluciones de almacenamiento de energía e innovación en energía verde. La empresa posee concesiones mineras estratégicas en Ontario, Quebec y Columbia Británica, Canadá. Volt Carbon opera una instalación de fabricación de baterías de última generación en Guelph, Ontario, y una instalación de Investigación de Carbono dedicada en Scarborough, Ontario. Para conocer las últimas actualizaciones sobre los proyectos y desarrollos de la empresa, visite nuestro sitio web en www.voltcarbontech.com.

En nombre de la Junta Directiva,

Ni la Bolsa de Valores de Toronto Venture ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto Venture) aceptan responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

DECLARACIONES A FUTURO: Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro, en el sentido de la legislación de valores aplicable, concernientes al negocio y asuntos de Volt Carbon. En ciertos casos, las declaraciones a futuro pueden identificarse por el uso de palabras como “planes”, “espera” o “no espera”, “pretende” “presupuesto”, “programado”, “estima”, “pronósticos”, “pretende”, “anticipa” o variaciones de dichas palabras y frases o afirmar que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “serán”, “ocurrirán” o “se lograrán”. Tales

declaraciones a futuro incluyen aquellas con respecto a la intención de la Compañía de (i) utilizar los ingresos netos de los flujos a través de la Oferta para incurrir en “gastos de exploración canadienses calificados,” según se define en la Ley del Impuesto sobre la Renta, (ii) utilizar los ingresos netos de las Unidades como capital de trabajo general para la Compañía, y (iii) la aprobación anticipada por parte del TSXV de la Oferta.

Las declaraciones de rendimiento pasado no deben interpretarse como una indicación de rendimiento futuro. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres significativas, no deben leerse como garantías de rendimiento o resultados futuros, y no necesariamente serán indicaciones precisas de si se lograrán o no dichos resultados. Una serie de factores, incluidos los discutidos anteriormente, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones a futuro. Cualquier declaración a futuro está expresamente calificada en su totalidad por esta declaración de precaución.

Todas las declaraciones a futuro hechas en este comunicado de prensa están calificadas por estas declaraciones de precaución. Se advierte a los lectores que no pongan una confianza indebida en tales declaraciones a futuro. La información a futuro se proporciona a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y Volt Carbon no asume ninguna obligación de actualizar o revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias, excepto que sea requerido bajo la legislación de valores aplicable.

