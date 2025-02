Tecnología vs finanzas: las guerras sociales.

“

En La Cartuja del Parma de Stendhal, un libro que nunca está lejos de mí, los colores se refieren a dos carreras. La primera es el ejército. La otra es el sacerdocio. El escenario es la Francia de la Restauración Borbónica, pero podría ser casi cualquier lugar de occidente, en casi cualquier momento hasta el surgimiento de la industria, tal era la importancia de estas vocaciones para el orden nacional.

En nuestro mundo, las dos carreras dominantes no son difíciles de nombrar. Es la tecnología y las finanzas, la camiseta y el chaleco, los que tienen la primera opción sobre los graduados más capaces. Son los ejecutivos de la tecnología y las finanzas los que son entrevistados por sus reflexiones sobre política y vida. A medida que la oficina de Google en King’s Cross está cerca de completarse, Londres, un antiguo centro financiero también, es un lugar útil desde el cual evaluar estos clanes distintos.

Y para aprender a preferir, en promedio, la compañía de las finanzas. Hay un lado orientado al cliente en ese negocio —las cenas, las llamadas de ventas elocuentes— que inculca un mínimo de elegancia. En gran parte de la tecnología, el “cliente” es un público vasto y remoto. Por lo tanto, no existe tal práctica.

Nota que, mientras que los centros financieros del mundo son casi todos urbanos, la tecnología a menudo elige un entorno de baja densidad, como el valle de Santa Clara o las marismas. Incluso Bengaluru es la Ciudad Jardín de la India. Algo de esto es un accidente histórico. Pero también es el resultado, y quizás una causa, de la timidez social de la tecnología. No necesito detenerme en el giro político ultra-individualista del sector aquí. O en el celo liderado por Andrew Huberman por la salud, cuyo punto final lógico es un retroceso escandalizado del contacto corporal. Incluso en el lado más cálido de la tecnología, el del altruismo efectivo y las personas que anhelan hacer el bien, hay un rastro de Beatrice Webb en el enfoque hacia la humanidad, como algo que ayudar en lugar de parecerse. Los logros reales o potenciales de la tecnología en nombre de todos nosotros podrían superar con creces los de las finanzas. Pero ¿sobre una bebida? Dámelo con el empleado de ventas de cambios de divisas.

Otra cosa. Las finanzas tienen más —no te rías demasiado ahora— humildad. Precisamente porque la banca en particular tiene mala fama, al menos después de Lehman, al menos fuera de Estados Unidos, sus practicantes tienen que pisar con cuidado en estos días. Las personas a las que el mundo está dispuesto a odiar tienden a aprender una especie de encanto preventivo. (Por eso, los mayores esnobs en Gran Bretaña casi nunca son de Eton). La tecnología aún no ha tenido su 2008, y es posible que nunca la tenga. Está muy orgullosa de sí misma en un grado que puede ser más fácil de respetar desde lejos que de estar cerca.

Por supuesto, “humilde” no significa interesante. Tampoco “elegante”. Debido a que tengo que proponer ideas para ganarme la vida, soportaré mucho por una conversación que genere un momento “eureka”. Entonces, ¿qué lado es compañía más estimulante? La potencia de procesamiento real de las mentes tecnológicas que encuentro me deja de pie. Pero mi prueba —¿sigo pensando en la discusión en el Tube de regreso a casa?— no la cumplen más a menudo que los banqueros o especuladores financieros u otras profesiones menos doradas. Uno de los problemas es la impaciencia de la tecnología con la historia, que es inevitable cuando las empresas más grandes no datan mucho antes del milenio. El resultado es una obsesión con eventos transitorios y “tendencias” que alguien con una visión más amplia podría reconocer como espuma.

Otra falla en la conversación es ese contrarianismo de pregrado que ves desde el aburrimiento local con criptomonedas hasta la clase de multimillonarios. Tu amigo de las finanzas apenas es inmune. (“Putin solo quiere un puerto de aguas cálidas.”) Pero algo acerca de pertenecer a una profesión del establishment tiende a suavizar las cosas. El genio tecnológico arquetípico —con credenciales fabulosas, pero de alguna manera tan ansioso por impresionar como un autodidacta— debe ser peculiar en una industria joven.

Todas las observaciones etnográficas sobre estos dos tribus deben calificarse, por supuesto. Por una parte, la tecnología y las finanzas pueden ser difíciles de distinguir. (¿Dónde deberíamos ubicar a Sam Bankman-Fried?). Sin embargo, el cambio más grande en el mundo laboral desde que entré en él es la disminución relativa de uno contra el otro como la industria de prestigio. Si todo lo que las finanzas retienen es la ventaja social, la tecnología encontrará un déficit trivial, junto con la paga y el poder, aunque también el más difícil de superar.

