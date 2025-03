Teclado mecánico Keychron K4 HE te permite ajustar la escritura a tu gusto.

El nuevo teclado mecánico Keychron K4 HE combina un diseño del 96% con una activación personalizable para los usuarios de Mac más exigentes. Este nuevo teclado integra la tecnología de efecto Hall en el popular diseño K4, lo que crea una opción versátil para aquellos usuarios que demandan precisión y personalización tanto para la productividad como para los juegos.

“El K4 HE es un cambio de juego para los profesionales y gamers que demandan precisión y flexibilidad en su configuración de teclado”, dijo Paul Tan, COO de Keychron, el martes en un comunicado de prensa. “Con la tecnología de efecto Hall, los usuarios pueden personalizar su experiencia de escritura como nunca antes, asegurando que cada pulsación se adapte exactamente a sus necesidades”.

Teclado mecánico Keychron K4 HE

Una versión más elegante del popular Keychron K4, el nuevo K4 HE mantiene el diseño compacto del 96% que ha convertido al K4 original en uno de los favoritos de los usuarios de Mac. Pero el nuevo teclado introduce interruptores de efecto Hall (HE) que transforman la experiencia de escritura a través de posibilidades de personalización sin precedentes. Estos interruptores cuentan con puntos de activación ajustables, es decir, la distancia que la tecla debe recorrer al ser presionada para registrar la pulsación. Puedes ajustar estos puntos desde un ultra sensible 0.2mm hasta un más deliberado 3.8mm en incrementos precisos de 0.1mm.

Para los usuarios del ecosistema Apple, el teclado ofrece compatibilidad nativa con macOS con teclas dedicadas y teclas de función mapeadas a operaciones de macOS. El teclado incluye conectividad Bluetooth multi-dispositivo, lo cual es esencial para usuarios que trabajan con MacBook, iMac y iPad a lo largo del día.

Amplia conectividad y alta tasa de sondeo

Las opciones de conectividad del teclado mecánico Keychron K4 HE lo hacen particularmente valioso para los usuarios de Mac con configuraciones híbridas. La inclusión de conexión inalámbrica de 2.4GHz con una tasa de sondeo de 1000Hz asegura una respuesta de calidad para gaming. El Bluetooth ofrece una transición sin interrupciones entre múltiples dispositivos Apple. La conexión con cable USB-C ofrece una solución de carga que coincide con los puertos de hardware Mac actuales.

Para los usuarios de Apple que valoran la estética junto con la funcionalidad, la edición premium de madera de Narra ofrece un acabado natural de palisandro que complementa los esquemas de color de aluminio y gris espacial comunes en el lenguaje de diseño de Apple. Esta opción de lujo ofrece una alternativa sofisticada al marco de aluminio estándar para aquellos que buscan mejorar su configuración de escritorio.

El teclado mecánico Keychron K4 HE combina duración de batería e iluminación RGB

Keychron optimizó la duración de la batería del nuevo teclado para el uso durante todo el día. Esto hace que el K4 HE sea adecuado para profesionales que necesitan un rendimiento fiable durante largas jornadas laborales en sus Mac. El teclado también incluye iluminación RGB con múltiples efectos, que puedes controlar sin necesidad de software adicional, una característica plug-and-play bastante útil.

El K4 HE cierra la brecha entre los teclados para gaming y las herramientas de escritura profesionales, y parece sobresalir en ambas áreas dentro del ecosistema Apple. Mientras que el Magic Keyboard de Apple ofrece un perfil delgado e integración perfecta, muchos usuarios de Mac han recurrido a los teclados mecánicos para una experiencia de escritura más satisfactoria y opciones de personalización.

El Keychron K4 HE está disponible ahora a través del sitio web de la compañía a partir de $135 para la versión de aluminio estándar. La edición premium de madera de Narra tiene un precio ligeramente más alto, otros $10, por un total de $145. Por el momento, el teclado no parece estar disponible en Amazon.

Comprar en: Keychron