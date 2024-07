Teclado del iPad delgado y ligero

“

Logitech Keys-to-Go 2 para iPad es el teclado portátil para aquellos que necesitan escribir sobre la marcha pero no quieren un teclado integrado en la funda de su tableta. Es un accesorio independiente diseñado para viajar con una tableta o quedarse cuando no se necesita.

Probé el producto muy delgado y ligero con mi iPad Pro y mi iPhone 15. Su portabilidad extrema lo hace útil en situaciones en las que los teclados más típicos no lo son.

Reseña de Logitech Keys-to-Go 2 para iPad

Por muy popular que sea el Apple Magic Keyboard, el accesorio asume que el usuario desea tener un teclado consigo la mayor parte del tiempo. Pero muchos usuarios de iPad preferirían usar una funda que mantenga su tableta delgada y ligera.

Sin embargo, a veces un teclado es necesario. Es aquí donde el Logitech Keys-to-Go 2 resulta útil. Lo probé mientras revisaba el Pitaka MagEZ Folio 2. Podía llevar la tableta con la funda delgada y ligera y solo llevar un teclado cuando realmente lo necesitaba.

Un teclado más delgado y ligero de lo que podrías esperar

Hay un teclado completo en este delgado accesorio.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

Dudé en usar la frase “portabilidad extrema” anteriormente, pero este dispositivo de entrada se ajusta a la descripción. Tiene apenas 0,35 pulgadas de grosor en su punto más grueso, incluida la cubierta giratoria, y menos de media libra de peso. Sinceramente, es más delgado y ligero de lo que pensaba que un teclado independiente con cubierta podría ser.

Pero para ser claro, no es demasiado pequeño. Las otras dos dimensiones son 9,9 pulgadas de ancho y 4,1 pulgadas de alto, por lo que es posible escribir a través del tacto en el teclado. Las teclas típicas miden 0,6 pulgadas cuadradas, con aproximadamente 0,1 pulgadas de espacio entre ellas. Eso es normal para un teclado de portátil. Y cada tecla tiene un mecanismo de tijera.

Hay espacio para todas las teclas QWERTY habituales y una fila de teclas numéricas también. Como bonificación, hay un juego de teclas de función de tamaño medio para controlar fácilmente la reproducción multimedia, la retroiluminación de mi pantalla de computadora, etc.

Una versión tiene un diseño específico para Apple (iPadOS, iOS y macOS). Esa es la que probé. La otra es Universal (Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, iOS y macOS).

La versión solo para Apple viene en gris pálido y grafito. La Universal agrega una versión en color lila.

Los inconvenientes de la portabilidad extrema

A pesar del diseño elegante, hay espacio para una cubierta para proteger las teclas.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

Solo ten en cuenta que Logitech Keys-to-Go 2 hace ciertos compromisos para ser tan delgado y ligero. Sobre todo, la distancia de recorrido de las teclas es de solo 1 mm. Es una cantidad realmente mínima, lo que hace que escribir sea ligeramente incómodo después de un tiempo.

Además, las teclas Ctrl, Opción y Comando en la esquina inferior izquierda suelen ser un 50% más grandes que las normales. Aquí no hay espacio para eso, por lo que son ligeramente más difíciles para mis dedos de encontrar que las normales.

No hay retroiluminación para las teclas. Tampoco hay un soporte para inclinar hacia arriba la parte trasera del accesorio.

Además, debido a que el producto es muy delgado y ligero, no es resistente. Sobrevivirá al uso normal pero no puedo imaginar que resistiría algún tipo de abuso real.

Bluetooth con soporte para múltiples dispositivos

Como teclado inalámbrico, Logitech Keys-to-Go 2 utiliza Bluetooth, por supuesto. Utiliza Bluetooth de baja energía para extender la vida útil de la batería tanto de tu computadora como del teclado.

El accesorio puede emparejarse con tres computadoras diferentes y alternar entre ellas con solo presionar un botón. Se emparejó fácilmente con mi iPad Pro e iPhone 15, y cambiar entre ellos es muy sencillo.

Baterías de moneda, no recargables

Una de las formas en que Keys-to-Go 2 para iPad se volvió tan delgado y ligero es que no utiliza baterías recargables. Depende de un par de pilas de moneda de repuesto en su lugar.

Logitech promete un período de tres años antes de tener que reemplazar las baterías. No puedo probar eso, por supuesto, a menos que quieras volver en 2027. Pero ha durado durante horas de uso y todavía informa 100% de carga.

Si realmente dependes de este teclado portátil, es posible que desees llevar un par de baterías CR2032 en tu bolsa de equipo, junto con el destornillador Torx T5 necesario para abrir el compartimento de la batería.

Conclusiones finales sobre Logitech Keys-to-Go 2 para iPad

Logitech Keys-to-Go 2 demuestra que no es necesario conectar físicamente un teclado de viaje a tu iPad.

Foto: Logitech

Cuando viajo por diversión, naturalmente llevo mi iPad conmigo para jugar, ver videos, estar en redes sociales, etc. Y como no tengo planeado trabajar, no necesito una funda de teclado elegante. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que surja una emergencia laboral. Así que guardo Keys-to-Go 2 en mi equipaje.

★★★★☆

El teclado de Logitech es tan delgado y ligero que no me importa llevarlo incluso si no espero usarlo. Pero para los viajes en los que sé que voy a estar escribiendo durante muchas horas, recomiendo algo más adecuado para un día completo de uso que este.

Precios

Logitech Keys-to-Go 2 para iPad se lanzó a mediados de mayo. Se vende por $79.99.

