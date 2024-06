¿Te encantan las divisiones de acciones? Esta empresa de $100 mil millones dice que no eres el inversor que busca.

"

Hace aproximadamente un año, las acciones de la plataforma de reserva de viajes en línea Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) superaron los $3,000 por acción por primera vez. Ahora se acercan a los $4,000 por acción. Y si alguno de esos precios de acciones es importante para ti, entonces el CEO de Booking Holdings, Glenn Fogel, preferiría que no compres esta acción. No eres el tipo de inversor que la empresa está buscando.

En una entrevista reciente con Barron’s, Fogel fue preguntado por qué Booking aún no ha dividido sus acciones considerando que algunas personas piensan que es demasiado caro cerca de los $4,000 por acción. Una división de acciones reduciría el precio por acción e incrementaría el número de acciones. Fogel respondió diciendo: "No creo que quiera ese tipo de inversor".

Es una declaración importante considerando que la mayoría de los inversores se enfocan en esto.

Un documento de 2023 del Journal of Risk and Financial Management señaló un aumento constante en el volumen de negociación de una acción durante el mes previo a una división de acciones. Los traders eran más activos cuando sabían que se avecinaba una división de acciones; claramente es un tema importante para mucha gente.

Antes de que los inversores amantes de las divisiones de acciones se alejen de las acciones de Booking Holdings, sin embargo, deberían considerar que una inversión hace 20 años mantenida hasta hoy habría sido algo hermoso. Una inversión de $10,000 en junio de 2004 valdría aproximadamente $1.4 millones hoy. Y esto se logró sin la ayuda de una sola división de acciones.

Gráfico de BKNG

Esto es lo que Fogel tiene en común con Warren Buffett

Las acciones de Booking Holdings podrían estar acercándose a los $4,000. Pero esto es pan comido para Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), considerando que sus acciones Clase A se negocian a más de $600,000 por acción en el momento de escribir esto. Y ese precio no le incomoda para nada al CEO Warren Buffett. Por el contrario, él prefiere que sea así.

En la reunión anual de Berkshire Hathaway en 2004, Buffett dijo: "No estamos buscando a las personas que piensan que sería una acción más atractiva si, en lugar de venderse a $90,000 por acción, se vendiera a $9 por acción". Por lo tanto, Fogel está en buena compañía: ni él ni Buffett buscan inversores centrados en el precio por acción y en las divisiones de acciones.

Buffett creó de mala gana las acciones Clase B de Berkshire Hathaway en 1996. (Se negocian alrededor de $400 hoy en día). Pero la motivación no fue hacer que el precio de Berkshire fuera más atractivo. Más bien fue en respuesta a productos derivados complicados que surgieron en ese momento. Por lo tanto, las acciones Clase B no son inconsistentes con la postura de Buffett sobre las divisiones de acciones y el tipo de inversor que Berkshire espera atraer.

¿Pero por qué estas empresas no buscan inversores de acciones divididas? En pocas palabras, estos inversores tienden a estar enfocados en asuntos a corto plazo y triviales más que en las cosas que conducen a retornos extraordinarios a largo plazo. Pero Buffett, Fogel y otros CEOs destacados están enfocados en el largo plazo y quieren que sus inversores también se centren en ese lugar. Si están enfocados en otro lado, no estarán contentos con el progreso hecho en las áreas correctas.

La historia continúa

Acerca de las divisiones de acciones en su entrevista, Fogel continuó diciendo: "No creo que eso sea en lo que la gente deba enfocar sus pensamientos". La división de acciones no impacta en el valor del negocio.

En esa reunión en 2004, Buffett también dijo: "Creo que no dividir … ha atraído a un grupo de accionistas que realmente se acercan tanto a un grupo orientado a la inversión como es casi posible".

Por qué a los inversores a largo plazo no les importan las divisiones

Una acción es una participación en la propiedad de un negocio. El precio de esa participación puede fluctuar de un día para otro. Pero si el negocio se vuelve más grande y más rentable a lo largo de los años, es muy probable que la participación en la propiedad sea más valiosa. Por eso los "inversores orientados a la inversión" mencionados por Buffett están pensando en años hacia el futuro y mirando las cosas que la empresa puede hacer para crear valor.

Las divisiones de acciones no son una de esas cosas.

Booking Holdings convirtió una inversión de $10,000 en $1.4 millones al hacer crecer sus ingresos y ganancias en cantidades impresionantes. Y mirando hacia adelante, la dirección cree que tiene fuertes oportunidades para mantener su progreso.

Booking Holdings busca aprovechar la inteligencia artificial (IA) para ofrecer una experiencia de plataforma más personalizada, que la gerencia espera llevará a que los viajeros reserven más aspectos de sus viajes en un solo lugar. Llama a esta visión el "viaje conectado" y tiene una ventaja real para los inversores.

En lugar de enviar a los viajeros a reservar directamente con las compañías de viaje, Booking Holdings espera que los viajeros reserven todo directamente en su propia plataforma. Esto podría mejorar la lealtad a la plataforma y hay un beneficio de flujo de efectivo al hacer negocios de esta manera: los clientes pagan directamente a Booking Holdings y la empresa retiene el efectivo hasta la fecha de viaje.

Es una forma discreta en que Booking Holdings busca mejorar su negocio a largo plazo. Y puede tener un impacto positivo mucho mayor que cualquier división de acciones.

¿Deberías invertir $1,000 en Booking Holdings en este momento?

Antes de comprar acciones en Booking Holdings, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Booking Holdings no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $775,568!

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para tener éxito, incluyendo orientación sobre cómo crear una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002.

Ver las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor a partir del 10 de junio de 2024

Jon Quast no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Berkshire Hathaway y Booking Holdings. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

El artículo original "Love Stock Splits? This $100 Billion Company Says You Aren’t the Investor It’s Looking For." fue publicado originalmente por The Motley Fool

"