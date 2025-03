Tarjeta roja de Ian Fray en la paliza de Miami deja a Mascherano furioso.

El entrenador del Inter Miami CF, Javier Mascherano, arremetió contra la decisión del árbitro Joe Dickerson de mostrarle una tarjeta roja a Ian Fray después de que el silbato final sonara en la victoria por 4-1 de su equipo sobre Houston Dynamo FC el domingo, calificando la acción de preocupante.

Después del final del partido en el Estadio Shell Energy, el jugador del Dynamo, Ethan Andrew Bartlow, continuamente tiraba de la camiseta de Fray desde atrás antes de que el defensor del Miami reaccionara empujando al oponente. El árbitro, que estaba parado justo al lado de Fray y Bartlow, inmediatamente señaló la tarjeta roja contra el defensor de Miami.

“Vi el video. Ian no hizo nada”, dijo Mascherano después del partido. “No hizo absolutamente nada. Él quería ir al vestuario y el rival lo agarra por la camiseta y trata de sacarlo una, dos, tres veces, y el árbitro está al lado de él, lo está mirando. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa, porque no hizo nada.

“Cuando mis jugadores no hacen nada, yo mato por ellos. Incluso si cuesta lo que cueste. Hoy nuevamente, íbamos ganando 4-1, el partido estaba terminado, dos o tres faltas que no eran amarillas y nos llenaron de amarillas, ya no me voy a callar más. Hay cosas de las que no me voy a callar. Y en este caso, él no hizo nada. Absolutamente nada.

“Porque al final hay algo que no se puede cambiar, que es la realidad, lo que ves con tus ojos. Y lo que todos vemos, eso debe ser considerado, eso no es subjetivo. Así que me gustaría que los periodistas, que son quienes lo ven, también den su opinión al respecto. Cuando algo está mal, está mal y punto. Así es como lo veo. Como si nosotros estuviéramos equivocados, también lo diremos, pero honestamente, no este, no el de Ian.”

Inter Miami aplastó a Houston sin la estrella Lionel Messi. Mascherano admitió que decidió descansar al delantero estrella tras una conversación sobre el estado físico del jugador después de jugar tres partidos en un lapso de 10 días.

El defensor del Miami, Ian Fray, recibió una tarjeta roja tardía durante la victoria de su equipo sobre el Houston Dynamo el domingo. Imágenes de USA Today

En ausencia de Messi, Luis Suárez dio un paso adelante para liderar la ofensiva al proporcionar tres asistencias y un gol para inspirar el triunfo.

“Todo lo que ha hecho en el fútbol, él es uno de los cinco mejores delanteros centros del mundo en los últimos 10 años. Ha jugado en grandes equipos, ha tenido una influencia muy importante en todos. No solo en Barcelona, sino también en Liverpool, Atlético de Madrid. Obviamente, para mí es un privilegio como entrenador entrenar a este tipo de jugador”, dijo Mascherano sobre Suárez.

“Sabemos que Luis está en una etapa de su carrera en la que tenemos que tratar de ir y hacer todo lo que podamos porque es un jugador que siempre ha ayudado mucho en el aspecto defensivo. Lo dije el otro día, no solo está haciendo todo en la fase ofensiva, sino también todo lo que nos aporta en esa primera presión, cómo organiza a sus compañeros. Es una persona muy inteligente, entiende el juego de una manera muy especial, y eso es muy difícil de encontrar en el fútbol.”

Los goles de los nuevos fichajes Tadeo Allende y Telasco Segovia también ayudaron a las Garzas a asegurar los tres puntos.

Inter Miami ahora cambiará su enfoque al partido de ida de los octavos de final de la Copa Concacaf contra el equipo jamaiquino Cavalier FC en el Estadio Chase el jueves 6 de marzo.