‘Tarifas de aluminio de Trump dejan a los líderes de Quebec atónitos por un golpe injustificable’

Líderes de la industria y políticos en Quebec están furiosos por la orden de aranceles del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre las importaciones de aluminio, calificando la decisión como un fuerte y cruel golpe injustificable para la provincia.

El lunes, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25 por ciento a todo el acero y aluminio que ingrese a EE. UU. a partir del 12 de marzo.

Horas antes de que el Premier François Legault partiera hacia Washington, D.C., el martes junto con otros primeros ministros canadienses, calificó la acción de Trump como una “decisión totalmente injustificable”.

“Quebec es el mayor importador de aluminio en EE. UU.”, escribió en X. “Estaré allí para defender enérgicamente nuestros intereses y trabajadores”.

François Racine, presidente y CEO de AluQuébec, que representa a más de 40,000 trabajadores que procesan y transforman aluminio, dijo a Global News que está en estado de incredulidad por el anuncio.

“It will increase its price in North America by at least 25 per cent, along with everything made with aluminum,” Racine said. “Todo se volverá más caro, aumentando aún más la inflación, que es lo que Trump dijo que quería combatir”.

Los líderes de la industria de ambos lados de la frontera están desconcertados por la amenaza de aranceles, dijo Racine.

“La industria se volverá menos competitiva, por lo que el peligro a largo plazo es que los productos hechos con el metal en América del Norte sean mucho más caros que los mismos productos hechos en otras regiones”, dijo.

“Es solo otra táctica de intimidación del presidente de EE. UU.”