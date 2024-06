Tan solo días después de que Apple y OpenAI anuncian su asociación, Edward Snowden advierte que no se debe confiar en OpenAI.

“

WWDC 2024 fue bastante grande, con anuncios sobre importantes mejoras en macOS Sequoia, iOS 18 e incluso un buen soporte para juegos en macOS. Sin embargo, la adopción de Apple Intelligence, y específicamente la adopción por parte de Apple del ChatGPT de OpenAI, fue el anuncio más grande. Pero Edward Snowden piensa que todos deberían estar en guardia con OpenAI, advirtiendo que no se debe confiar en la empresa.

¿Cuál es el problema? OpenAI decidió incluir al General del Ejército de EE. UU. retirado Paul Nakasone, ex director de la NSA, en su junta directiva. Snowden tuiteó: “Nunca confíen en OpenAI”. Para el hombre que reveló las tácticas de vigilancia de la NSA hace una década, esto es una seria advertencia. Según Snowden, esta acción no es más que una “traición deliberada y calculada a los derechos de cada persona en la Tierra”. Matthew Green, un experto en seguridad, parece estar de acuerdo. Tuiteó que la mayor aplicación de la IA podría ser la vigilancia masiva de la población, lo que hace que el nombramiento de Nakasone en OpenAI sea bastante adecuado, aunque inquietante.

Por otro lado, OpenAI elogia a Nakasone, citando su experiencia en ciberseguridad de clase mundial. Después de todo, el hombre dirigió la NSA y el US Cyber Command, por lo que tiene una gran reputación. OpenAI afirma que esta contratación tiene como objetivo mejorar su seguridad cibernética para proteger los superordenadores de IA. Pero Snowden no está convencido. Insinúa que podría haber motivos más siniestros en juego, aunque no los menciona directamente.

Han quitado la máscara por completo: no confíes en @OpenAI ni en sus productos (ChatGPT, etc.). Solo hay una razón para nombrar a un Director de @NSAGov en tu junta directiva. Esta es una traición deliberada y calculada a los derechos de cada persona en la Tierra. Has sido advertido. https://t.co/bzHcOYvtko14 de junio de 2024

¿Qué significa todo esto?

OpenAI mantiene la compostura, enfatizando su compromiso con la ciberseguridad y el desarrollo responsable de la IA. La empresa dice que se trata de proteger sus sistemas, asegurar datos sensibles y garantizar que los modelos de IA no caigan en las manos equivocadas. OpenAI está obligado a compartir datos de usuarios con las fuerzas del orden, pero también ofrece controles para limitar el uso de datos para el entrenamiento de la IA. Es una línea muy delgada.

Ahora, hablemos del elefante en la habitación: Apple. Mientras Snowden está haciendo sonar las alarmas sobre OpenAI, Apple se está acercando a OpenAI, integrando ChatGPT en iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia. Cuando se implementen estas actualizaciones, Siri podrá aprovechar la base de conocimientos de ChatGPT para ayudarte. Apple nos asegura que las protecciones de privacidad están incorporadas. Las direcciones IP de los usuarios están ocultas y OpenAI no almacenará las solicitudes. Además, ni siquiera necesitas crear una cuenta para acceder a ChatGPT.

Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Por un lado, tenemos a Snowden, el denunciante convertido en exiliado, que nos insta a ser cautelosos y desconfiados. Por otro lado, tenemos a Apple, el gigante tecnológico, que abraza las capacidades de OpenAI para mejorar la experiencia del usuario. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio confuso. Si se presentan más pruebas, tal vez podamos decir con certeza en una dirección u otra. Pero ten en cuenta que las funciones de ChatGPT de Apple serán de participación voluntaria cuando se implementen más adelante este año.

